L'Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre punterà un riflettore sulle emozioni e sfrutterà al meglio i transiti planetari favorevoli per avviare nuovi amori e consolidare in maniera armoniosa quelli già esistenti. Si prevederanno belle sensazioni a due, grazie a Luna favorevole in Acquario, Pesci e Ariete. Via libera a vivere il tutto in modo armonioso. Anche i single potranno contare sull'entrata di Mercurio in Bilancia che prometterà belle sorprese a tutti i simboli zodiacali di Aria. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo della settimana di inizio settembre

Ariete: la settimana inizierà in modo dinamico e Luna sarà complice dall'Acquario, agendo in sinergia con Marte nel segno. Via libera a vivere l'amore in modo più originale, bizzarro e imprevedibile. Si prevederanno belle opportunità per voi single di affermare il vostro fascino. Anche voi in coppia potrete contare su Luna nel segno venerdì e sabato che garantirà emozioni dirompenti. Attenzione domenica a un'opposizione di Mercurio in Bilancia che confonderà un po' le idee.

Toro: lunedì e martedì potrebbero apparire alquanto tesi per i sentimenti e voi sarete alla ricerca di emozioni più forti, capaci di spazzare via un'insoddisfazione latente impartita da Luna in quadratura.

Mercoledì la situazione migliorerà e sarete più romantici e sognanti. Si prevederanno belle opportunità di concretizzare i sogni amorosi, sia che siate single che in coppia. Potrete avviare dei cambiamenti costruttivi per la sfera sentimentale e Venere sarà benefica dal Cancro.

Gemelli: sarete più socievoli e cordiali con Luna in Acquario che emanerà influssi originali e acuirà la voglia di vivere le amicizie in modo dinamico e simpatico.

Marte in Ariete risulterà dalla vostra parte, così sarete più affascinanti e magnetici. Mercoledì e giovedì saranno giornate un po' tese per i sentimenti. Potreste vivere le novità amorose o le relazioni a due già consolidate, in modo altalenante e surreale. Ma nel weekend questo influsso passerà e potrete vivere l'amore in modo più immediato e dinamico.

Cancro: Venere splenderà ancora per voi, poiché nel segno. Così cercherà di dissipare alcune nubi impartite dagli astri in Capricorno che quasi costringeranno ad avviare un'introspezione profonda che farà analizzare i sentimenti con rigore e realismo. A metà settimana le emozioni prenderanno il volo, con Luna favorevole dai Pesci. Via libera anche a un'intuizione che sarà preziosa per indirizzare al meglio le energie positive. Venerdì e sabato saranno un po' tesi per i sentimenti.

Leone: la settimana si aprirà con un'opposizione lunare un po' difficile da gestire. Potreste essere instabili emotivamente, volubili nei confronti dell'amore. Insofferenti alla solita routine, potrebbe sprigionarsi una ribellione che farà desiderare di più in coppia e scombussolerà un po' le sensazioni di voi single, che sarete indecisi sul da farsi.

Ma non dovrete temere oltre poiché venerdì e sabato Marte dissiperà questi dubbi, introducendo un modo di amare più passionale e dinamico.

Vergine: ci saranno tante opportunità da cogliere al volo in questa settimana. Complici Mercurio e Sole nel segno che regaleranno vitalità, intelligenza e tanta grinta nell'affermare i sogni amorosi. Si prevederanno dei cambiamenti radicali per voi, ma dovrete avviarli con fiducia nelle vostre capacità, senza dubbi e incertezze. A metà settimana potreste essere nervosi e confusi, ma la situazione migliorerà nel weekend.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lunedì Luna sarà dalla vostra parte e farà superare eventuali ostacoli in modo fortunato e contando su un'intuizione che farà trovare la strada giusta per arginare le difficoltà.

Sarete anche molto propensi ad andare controcorrente, rompendo gli schemi abituali in amore per affermare i vostri desideri con originalità. Attenzione a un weekend un po' teso per i sentimenti e potreste assumere un atteggiamento arrogante nei confronti delle persone a cui tenete. Mercurio domenica entrerà nel segno e acuirà un'intelligenza che farà puntare sulla diplomazia.

Scorpione: Luna risulterà in quadratura a inizio settimana. Potreste così assumere un atteggiamento ribelle e sentire forte il desiderio di uscire fuori dagli schemi. Mercoledì e giovedì invece saranno giornate positive per l'amore. Potrete lasciarvi andare a sensazioni più dolci e romantiche, grazie a Luna favorevole dai Pesci.

Si prevederanno belle opportunità di affermare l'amore nel weekend e gli astri saranno dalla vostra parte.

Sagittario: i pensieri e le emozioni prenderanno il volo a inizio settimana. Sarete più estroversi e alcune idee risulteranno geniali per sbloccare alcune situazioni sentimentali tese. Dovrete frequentare molto gli amici voi single, poiché tra loro potrebbe esserci qualcuno capace di trasformare questa conoscenza in un sentimento profondo e romantico. Sabato si prospetterà splendido per voi. L'amore prenderà quota e sarete molto sensuali, sia che siate single che in coppia.

Capricorno: Marte e Venere scombussoleranno un po' l'amore. Alti e bassi si alterneranno nella sfera sentimentale, creando luci e ombre capaci di rendervi nervosi o comunque tesi e scoraggiati.

Ma a metà settimana potrete contare sulla posizione benefica di Luna che mitigherà gli affetti e renderà tutto più romantico. Voi single dovrete approfittare di Mercurio e Sole in Vergine che regaleranno cambiamenti risolutivi per l'amore. Attenzione a una quadratura di Mercurio domenica, capace di chiudere la comunicazione in modo troppo brusco.

Acquario: Luna entrerà nel segno lunedì e regalerà sensazioni emozionanti. Sarete più eccentrici e stravaganti, così potrete approfondire splendide amicizie che per voi single, potrebbero diventare qualcosa di più. La voglia di cambiamento spingerà anche voi in coppia a rivoluzionare la relazione a due, con maggiore positivismo ed entusiasmo. Si prevederà un weekend molto impetuoso e passionale, approfittatene.

Pesci: a metà settimana Luna entrerà nel segno e garantirà sensazioni appaganti. Sarete più sensibili e premurosi nei confronti del partner e voi single potrete sfruttare un'intuizione sentimentale spiccata, che indicherà la strada giusta per raggiungere l'amore. Finalmente Mercurio domenica romperà un'opposizione astrale pesante per i sentimenti, così giungeranno belle novità anche per voi single.