Nell'oroscopo di sabato 9 agosto, i nativi sotto il segno dell’ariete si sentiranno pieni di energie grazie a Marte in congiunzione, mentre per Capricorno questa sarà la giornata adatta per dare sfogo alla propria voglia di libertà. Giove favorevole per il segno della Vergine permetterà ai nativi del segno di costruire una buona reputazione sia in amore sia al lavoro, mentre Leone si sentirà in pace e in armonia con se stesso e con chi avrà accanto, grazie a Venere in congiunzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 9 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 9 agosto 2020 segno per segno

Ariete: sarete abbastanza ottimisti e pieni di energie in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo.

Marte stabile nel vostro cielo vi renderà iperattivi, ciò nonostante fate un po’ d'attenzione perché più volerete in alto, e più rumore a terra farete quando cadete. In amore dunque amate il partner, ma senza esagerare con la vostra enfasi. Se siete single divertitevi con gli amici, ma senza essere troppo assillanti. Per quanto riguarda il lavoro sarete pronti ad impegnarvi al massimo per un progetto che vi starà particolarmente a cuore. Voto - 7+

Toro: la vostra vita sentimentale assumerà un ruolo un po’ più mistico, soprattutto per voi single alla ricerca del vero amore. Se avete una relazione stabile e vi ritrovate in mezzo a una discussione di famiglia, e magari non siete voi i protagonisti, mantenete un basso profilo.

Nel lavoro con Giove in ottima posizione, sarà più facile per voi gestire anche quelle mansioni più noiose. Attenzione solo a Mercurio in quadratura dal segno del Leone che potrebbe ostacolarvi. Voto - 7

Gemelli: oroscopo di domenica soddisfacente per voi nativi del segno. In ambito sentimentale avrete voglia di sentirvi protagonisti della vostra relazione di coppia, e potreste riuscirci se dimostrerete al meglio tutto il vostro affetto nei confronti del partner.

Discorso simile per i single, alla costante ricerca di una relazione stabile e duratura. Attenzione soltanto a non fare scelte affrettate. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di gestire con efficacia le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8

Cancro: Venere è ormai entrata nel vostro cielo, ma in questa giornata dovrete fare attenzione alla Luna in quadratura dal segno dell'Ariete.

La vostra relazione di coppia infatti procede bene, ma per questa giornata forse sarebbe il caso di essere giusto un po’ più prudenti. I cuori solitari se hanno già qualcuno da amare, potranno iniziare a rompere il ghiaccio e conoscersi meglio, basta solo un po’ di coraggio e il giusto approccio. Nel lavoro idee e originalità saranno alla vostra portata, se solo dimostrerete di essere all'altezza del vostro ruolo. Voto - 7,5

Leone: giornata di pace ed armonia per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica 9 agosto. Avendo la Luna in trigono dal segno dell'Ariete, sarete in grado di concludere la settimana in maniera brillante. In amore infatti vi sentirete in pace e in armonia con voi stessi, e a quel punto fare la stessa cosa con il partner sarà semplice per voi.

Se siete single sarete rassicuranti nei confronti dei vostri amici, dando una mano nel momento del bisogno. Nel lavoro la giornata procederà regolarmente, dunque non aspettatevi nulla di eclatante. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di domenica molto buono per quanto riguarda il settore professionale, grazie a Giove in trigono dal segno del Capricorno. Si risveglierà in voi quella voglia di fare che vi permetterà con un po’ d'impegno di fare cose straordinarie. In amore l'affiatamento con il partner sarà buono, e con un po’ di creatività in più sarete in grado di far felici il partner. Se siete single sicuramente troverete qualcosa che vi tenga impegnati per un po’. Voto - 8-

Bilancia: configurazione astrale non così esaltante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica.

Avere la Luna, Marte, Giove e Saturno tutti in posizione sfavorevole, non permetterà grandissimi risultati. In amore infatti fareste meglio a non sbilanciarvi troppo e preservate il vostro rapporto con il partner. Se siete single preferite la compagnia degli amici che vi vorranno veramente al vostro fianco. Nel lavoro qualche distrazione potrebbe anche starci, ma attenzione non combinare guai. Voto - 6

Scorpione: nei vostri desideri ci sarà tanta frenesia, tanta voglia di fare, di dimostrare chi siete veramente, soprattutto voi single, che avrete fretta di crescere e diventare qualcuno, di trovare il vostro posto nel mondo. Se avete una relazione fissa Venere favorevole vi rende romantici, e con la voglia di mettere il partner al centro dei vostri pensieri, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Nel lavoro reagendo con calma ad ogni ostacolo dinanzi a voi, vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di domenica abbastanza piacevole per voi nativi del segno, con la Luna e Marte in trigono dal segno dell'Ariete, la settimana si chiuderà in maniera impeccabile per voi, a partire dalla sfera sentimentale, che vi regalerà una giornata fatta di relax e di romanticismo con la vostra anima gemella. Se siete single una bella uscita con gli amici potrebbe essere una buona idea. Per quanto riguarda il lavoro non lasciatevi sfuggire delle opportunità che possono portare qualche risultato e soddisfazione in più. Voto - 8+

Capricorno: secondo l'oroscopo di domenica 9 agosto, tenderete a far uscire fuori il vostro lato creativo, e il vostro spirito libero, facendo ciò che più vi aggrada.

In amore dunque tenderete ad amare il partner in maniera diversa dal solito, e forse potrebbe anche piacere al partner. Se siete single circondatevi di persone che vi vogliono bene veramente. In ambito lavorativo la vostra creatività potrebbe portarvi lontano, se sarete in grado di usarla al meglio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8

Acquario: in ambito lavorativo forse sarà richiesta un po’ più di serietà da parte vostra secondo l'oroscopo. Ultimamente siete stati un po’ distratti e dovrete sforzarvi di tornare sulla retta via. Bene invece la sfera sentimentale, anche se Venere non è più favorevole. Sarete felici, pieni di energie e con la voglia di rilassarvi, magari in spiaggia osservando il tramonto con chi amate.

Se siete single concedetevi più tempo soltanto per voi stessi. Voto - 7

Pesci: oroscopo di domenica molto piacevole per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno del Cancro, pronto ad esaltare la vostra relazione di coppia. Il vostro primo pensiero infatti sarà proprio il partner, facendo qualcosa che possa farlo sentire speciale. Ricordatevi però che a volte le parole o i gesti più semplici sono proprio quelli che avranno maggior efficacia. Se siete single potrebbe essere la giornata di sole adatta per trovare qualcuno da amare. Nel lavoro se volete ottenere buoni risultati, dovrete usare proprio quelle abilità che vi contraddistinguono. Voto - 8-