L'oroscopo di domani 12 agosto, è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al come andrà la giornata in amore e sul lavoro. Pronti a togliere il velo al terzo giorno di questa settimana? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione in questa sede (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine) evidenziamo alcune novità interessanti l'Astrologia del momento. In primo piano spicca il transito della Luna in Gemelli, in uscita dal segno del Toro a metà pomeriggio. Le previsioni zodiacali di mercoledì, altresì, puntano l'indice dell'attenzione sul Sole in Leone, nel periodo in ottimo trigono a Marte in Ariete.

In questa fase a gongolare, grazie alla "top del giorno" assegnata al proprio segno, senz'altro gli amici nativi in Gemelli. Al generoso simbolo astrale di Aria arriveranno i flussi positivi generati dal già anticipato transito lunare nel segno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 12 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 12 agosto

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Questo nuovo mercoledì, giornata di centro settimana, vedrà vincenti in amore e anche nelle attività di lavoro i Gemelli.

Senz'altro in primo piano nella nostra classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 12 agosto 2020 anche coloro dell'Ariete e del Toro. In difficoltà invece, visto il frangente valutato "sottotono", i nativi del Cancro.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 12 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 12 agosto al segno dell'Ariete indica una giornata preventivata ai massimi livelli, serena e brillante. A tal proposito, senz'altro gli astri vedono come favoloso soprattutto la parte riguardante il pomeriggio e poi il "clou", ovviamente nel finale di serata. In amore, la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione.

Vivrete attimi di profondo romanticismo e la fiducia nella persona che amate sarà totale. Single, a darvi una spinta, che mostrerà già da subito i suoi effetti, la Luna: la "musa dei poeti" scenderà in campo amplificando la vostra socievolezza e il vostro bisogno di libertà. Accantonate per un momento i problemi ed andate a divertirvi con gli amici, magari organizzando insieme qualcosa di insolito o di piacevole. Fate ciò che volete o che intimamente desiderate, perché questa sarà una delle giornate più belle che possano capitare in questo periodo: approfittatene! Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo per eventuali rilanci rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Voto 9+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano che partirà benissimo questo giro di boa di metà settimana, favorito soprattutto dalla vostra una dolcissima Luna in Toro. L'Astro d'Argento sarà presente nel segno fino a metà pomeriggio, poi transiterà nel segno dei Gemelli. Qualche tentennamento in ambito sentimentale, pertanto, potrebbe esserci a fine periodo: basterà tenere un po' più alta la concentrazione e tutto andrà secondo il vostro sperare. Prendete atto intanto che più di qualcuno tra voi nativi potrebbe non avere le idee troppo chiare sul da farsi: agite d'istinto ma fatelo velocemente. In amore, disponetevi ad un confronto o ad un chiarimento con intenti sinceri, il che potrà riuscire provvidenziale per rimettere sulla rotta giusta specie chi vive in coppia.

La vitalità e la passione che vi hanno sempre contraddistinto vi renderanno travolgenti e irresistibili, tenetene conto. Single, dinamismo ed efficienza vi permetteranno di sfruttare al meglio i favori astrali odierni. Vi piacerà molto stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi. Allargate pure il giro delle conoscenze, intrecciate nuove amicizie e magari guardate con occhi diversi quella persona amica che ben sapete. Per qualcuno sarà possibile un ritorno di fiamma. Nel lavoro, la fortuna non vi abbandonerà di certo. Per quanto riguarda la vita sociale e le probabilità di affermazione, Luna, Sole e Marte vi sosteranno spianando la strada o permettendo di raggiungere risultati strepitosi con facilità.

Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia senz'altro splendido il periodo per le cose di un certo valore. Specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti avranno tutte "un altro sapore". Valutata in questo caso dall'Astrologia come davvero favolosa, la parte centrale dell'attuale settimana in generale si presenta fortunata: tanta voglia di (ri)mettere in gioco qualcosa di nuovo. In amore, si annuncia una vera esplosione di vitalità con gli astri che senz'altro alimenteranno una rinnovata vitalità. Estro e loquacità vi saranno d'aiuto per cogliere il momento ed il luogo adatto per dialogare con il partner e non solo: l'apertura mentale si sa, rafforza l'unione e la vita di coppia.

Single, splendido giorno! Sarete veramente facilitati nei nuovi contatti, nelle conquiste amorose e soprattutto nelle amicizie. Lasciatevi ispirare dai gusti, dagli interessi culturali e dalle cose che avete in comune. Nel lavoro infine, niente dovrà turbarvi perché avrete i numeri per farcela. L'orgoglio ed il coraggio uniti alle qualità che vi contraddistinguono porteranno a migliorare nettamente i risultati. Sta emergendo la parte migliore attorno a voi: le persone riconoscono il vostro valore e vi rispettano. Voto 10+.

L'oroscopo di mercoledì 12 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì valutano come abbastanza in salita il momento sottoscrivendolo con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono".

Diciamo pure che, almeno sulla carta, tale predizione è alquanto probabile (assolutamente non certa). Se poi sarete voi gli autori di possibili misfatti, pazienza: l'importante sarà avere calma e sangue freddo per rimediare o mettere la classica "pezza". Usate il cervello oppure fate tesoro dei nostri consigli: visto il periodo "no", qualsiasi scelta farete andrà bene, a patto di non strafare come siete soliti fare. In campo sentimentale, probabilmente negli ultimi tempi avete trascurato alcuni affetti, a partire dal partner. Cercate di porre rimedio a questa mancanza: dedicate questo giorno alle persone che amate, sarà un modo per rendere più felici anche voi stessi. Single, a causa delle orbite planetarie, in questa giornata qualcosa vi turberà e non vi renderà particolarmente socievoli.

Se proprio lo riterrete necessario, isolatevi o prendetevi la giornata per riflettere crogiolandovi magari nei vostri intimi pensieri. Se volete uscire in fretta da eventuali situazioni anomale, cercate l'aiuto di una persona cara, vedrete che gioverà tantissimo. Nel lavoro, una notizia inaspettata vi renderà intrattabili. Calma: saprete gestirla con grande disinvoltura, grazie soprattutto al consiglio di una persona in gamba che vi stima e vi vuole bene. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata da considerare positiva. In pratica sarà molto buona, se non certamente la migliore di tantissime altre già vissute. A molti di voi Leone potrebbero finalmente chiudersi positivamente alcune situazioni che sembravano ormai irrisolvibili: abbiate fiducia, vedrete che senz'altro tutto andrà per il meglio.

Riguardo i sentimenti, gli astri fungeranno da mediatori tra la vostra emotività filtrata dalla ragione e la dolcezza persuasiva del partner. Grazie all'aiuto della persona amata, anche se i caratteri sono diversi, riuscirete a trovare un punto d'incontro: basterà la volontà di capirsi rinunciando ad eventuali (sciocche) prese di posizione che non portano mai nulla di positivo. Single, fermatevi un attimo a riflettere ma non dimenticate di guardare le persone che avete attorno. Puntare a ciò che vi è vicino, a portata di mano sarà una giusta scelta, anziché ambire solo a ciò che è grande ma per voi decisamente troppo lontano... Dalla vostra parte, Luna e Venere, vi stimoleranno a coccolarvi un po' di più.

Intanto (ovviamente avendone facoltà) cominciate la giornata con un bel bagno tra le onde fresche del mare di agosto in compagnia di chi amate, vedrete che vi sentirete subito rilassati come non mai. Nel lavoro, la Luna in renderà più piacevole il clima e vi permetterà di instaurare rapporti più liberi e spontanei con alcuni dei vostri colleghi. Una persona renderà la giornata molto piacevole. Voto 8+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 12 agosto indica questo nuovo giorno discretamente positivo. In alcuni frangenti potrebbero arrivare anche piccole positive novità (ma non è detto): parliamo in merito ad alcune situazioni che ultimamente avete molto a cuore.

Diciamo pure che, anche se non sarà proprio pieno di sorprese, il periodo sarà da vivere come meglio si potrà. In alcuni casi sarete abbastanza entusiasti del momento, però non riuscirete a raggiungere il 100% della soddisfazione perché, forse, non vi sentirete capiti/ascoltati dalle persone che vi interessano. In merito ai sentimenti, di certo il cielo intensificherà i vostri slanci creativi: sarà il momento favorevole per trascorrere più tempo con il partner o magari, per chi è in coppia, fare scelte a lungo termine o magari pensare ad allargare la famiglia... Per quelli che stanno attraversando un momento particolare, saranno da sfruttare gli interessi in comune oppure cominciare a pensare al futuro in modo positivo. Single, dovrete essere ottimisti più che mai, perché l'amore è una componente fondamentale della vita in grado di rallegrarvi l'esistenza. L'essere amati dà la forza per alzarsi con il piede giusto ogni mattina: decidetevi una volta per tutte, l'amore non aspetta oltre. Nel lavoro, le stelle segnalano una giornata molto favorevole per le finanze. Avrete di che essere soddisfatti ed i risultati saranno proporzionali all'impegno in surplus che potrebbe esservi richiesto. Voto 8.

