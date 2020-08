L'oroscopo di domani 11 agosto, riparte con nuovi preziosi consigli in merito alla quotidianità. Sotto analisi nel trattato astrologico di oggi il secondo giorno della corrente settimana, valutato in relazione ai simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di sapere, tra quest'ultimi, quali saranno i segni più fortunati del giorno? A tal proposito gli astri annunciano la posizione al top favorevole a Toro, Leone e Vergine. Invece a dominare la parte mediana della scaletta con le stelline quotidiane saranno l'Ariete con il Leone, entrambi considerati in giornata discretamente positiva, sia in amore che nel comparto lavoro.

Sotto le attese il periodo purtroppo, secondo quanto anticipato dalle previsioni zodiacali di martedì, per i nativi del Cancro: lo sfortunato segno di Acqua avrà problemi dalla negativa specularità al 75% restituita dal trio Giove-Saturno-Plutone, nel frangente in quadratura da Marte in Ariete.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 11 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 11 agosto

Pronta da visionare, puntuale e precisa come sempre, la nuova nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto impostata sulla giornata del 11 agosto 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Abbiamo già accennato qualcosa nella nostra anteprima di apertura in merito ai segni migliori e peggiori del periodo, adesso dunque non resta che andare ad approfondire il discorso generale.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: NESSUNO

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali di domani, 11 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 11 agosto al segno dell'Ariete indica una giornata valutata in gran parte come tranquilla, pertanto sottoposta alla normale gestione dei periodi valutati a quattro stelle. Puntate tutto sul sorriso e sul vostro magnetismo, saranno le scintille capaci di far esplodere la voglia di fare amicizia, di dialogare o semplicemente di farvi stare bene con le persone del vostro ambito.

In amore, non rinunciate alle emozioni, perché sapete bene di non poterne fare a meno: sono il sale della vita. Parlando di coppie, insieme al partner potrete fare grandi progetti, anche a lunga scadenza. Di sicuro riuscirete a vivere serenamente questa giornata in serena positività. Single, vi sentirete in forma, carichi e ben disposti verso gli altri. Grazie al Sole in trigono al vostro Marte, la voglia di stare in compagnia non vi mancherà, anche se sarete estremamente selettivi nelle vostre frequentazioni. Nel lavoro, sarete sostenuti da una rinnovata energia, il che vi vedrà splendere anche in mezzo alle attività più complesse. Emergerete in occasione di impegni che richiederanno attenzione e concentrazione.

Sarete determinati nel portare avanti i vostri obiettivi ma, per farlo, sarà necessario recuperare un po' di tempo extra al periodo. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì annunciano un ottimo l'oroscopo, senz'altro buon ambasciatore di belle notizie o di inaspettate novità. In arrivo situazioni pronte a farvi sorridere, magari anche riportando quella serenità che mancava da un pezzo. Un consiglio spassionato da parte delle stelle: cercate di sistemare situazioni o problemi che avete eventualmente in lista d'attesa. In amore, le stelle dicono che avrete voglia di vivere più che mai. Forse anche di fare qualche pazzia che vi mandi l'adrenalina ai massimi livelli.

Prendete la persona della vostra vita e lanciatevi: l'umore lo spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno. Single, non ci saranno bisticci planetari nel vostro cielo: voi andrete avanti per la vostra strada, come cavalieri senza macchia. A favore avrete comunque Giove e Plutone in trigono alla Luna nel segno, pacifici e affabili nei vostri confronti. Così amore ed amicizia saranno in pole position. Un periodo senz'altro fortunato per incontrare persone nuove e far decollare i vostri sentimenti. Nel lavoro Giove in ottimo aspetto, pertanto buon amico, accenderà tutte le vostre ambizioni. Sarete molto sicuri di voi stessi in questo momento e potenzialmente potete ottenere tutto ciò che desiderate.

Lo stato d'animo infatti sarà fondamentale per il successo e presto ne avrete la riprova. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indicano una giornata discretamente buona, valutata con le quattro stelle della normalità. Consiglio: se darete al giorno indicato quell'impronta di fiducia e relativa facilità che si merita, seguendo magari le indicazioni dell'istinto ed evitando quel senso di superficialità che ogni tanto vi contraddistingue, non cadrete in uno stato di malinconia. In amore la Luna in Toro, prossima ad entrare nel vostro segno, vi renderà amabili e creativi. Organizzare una serata fuori o una breve gita in compagnia del vostro partner sarà senz'altro una buona scelta.

Insieme potrete vivere delle piacevoli esperienze, all'insegna della gioia e del divertimento. Single, giorno favorevole per l'amore ma anche per dare il via a nuovi progetti sentimentali che, in tempi più o meno brevi, vi daranno buone soddisfazioni. Cercate di ritagliarvi del tempo libero in questa giornata in cui il vostro umore sarà particolarmente solare. Grazie agli influssi del pianeta dei buoni sentimenti (la Luna) potrete concedervi anche qualche piccolo sfizio. In serata avrete notizie liete e la visita insperata di una carissima amicizia che forse non vedevate da tempo. Nel lavoro, riaprite un po' alla volta quel cassetto in cui avete nascosto i vostri sogni ed i vostri progetti. State intraprendendo la strada giusta per la loro realizzazione.

Fate scelte oculate in modo da trovare una strada in discesa. Voto 8.

L'oroscopo di martedì 11 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì preannuncia l'arrivo di un periodo pregno di nostalgia e/o ripensamenti. Alcune situazioni inizialmente potrebbero anche andare "a fagiolo" come si suol spesso dire. Tenete conto comunque che avrete a che fare con un difficile momento valutato con il "ko", pertanto in grado di influenzare quasi tutta la parte centrale di questa giornata. In amore, la vita sociale e gli svaghi saranno fermati dalla Luna in quadratura al Sole: sarà vostro compito evitare che piccoli malintesi con il partner si trasformino in colossali litigi senza fine.

Non irrigidite le vostre posizioni per motivi d'orgoglio, ma tendete la mano alla persona del cuore in modo da risolvere eventuali problemi insieme. Single, diciamo la verità, in questi giorni avete proprio la Luna storta! Ricordatevi però che che non vi converrà comportarvi male con gli amici o con i famigliari, a meno che non vogliate condannarvi ad una giornata di noiosa solitudine. Quindi siate più accomodanti con le persone che vi circondano. Intanto, dedicate la giornata al riposo, senza far fronte a programmi troppi impegnativi. Nel lavoro, la Luna oggi si trova in posizione critica, quindi vi sentirete scoraggiati ed abbattuti. Calma, sarà del tutto naturale perché questi transiti planetari vorranno mettere alla prova il vostro carattere.

Quindi fatevi trovare pronti e reattivi. Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede che il prossimo martedì sarà sicuramente poco impegnativo e molto agevole per la maggior parte di voi nativi. Diciamo pure che, senz'altro, potenzialmente avrete le carte in regola per realizzare qualsiasi cosa; tutto dipenderà dalla volontà di crederci o meno. L'Astrologia del giorno, intanto, prevede tanta positività. Il periodo vi apparirà come in una favola, capace di trascinarvi in un'atmosfera meravigliosa e naturale, tutta da vivere. In amore, le stelle prevedono un martedì prezioso, e non solo per quanti tra voi sono già sentimentalmente appagati o hanno una relazione stabile.

Il rapporto di coppia in molti casi si colorerà di appassionate tenerezza. Single, giornata da vincenti a molti di voi del Leone, come si conviene al "Re della foresta". L'ambiente caldo ed accogliente, complice un Marte in trigono al vostro bel Sole nel segno, farà nascere le idee più grintose capaci di colpire al cuore la persona giusta al momento giusto. Prendete molto sul serio la proposta che potrebbe giungervi da un gruppo di amici per costruire qualche cosa di davvero interessante insieme. Nel lavoro, sarete pronti per posizionare un tassello indelebile nella vostra vita professionale. Ad aiutarvi ci penserà Marte, in aspetto armonico. Vivrete delle situazioni veramente entusiasmanti che vi porteranno a combinare qualcosa di molto importante.

Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 11 agosto preannuncia questa parte della settimana a massima positività. La giornata coincidente con il secondo giorno tra i sette a venire, è pronta a regalare un periodo sicuramente buono in ogni comparto. Di certo, tanti di voi nativi della Vergine sarete di ottimo umore, magari riuscendo anche a mediare qualche momento di tensione in ambito famigliare. Provate a chiudere gli occhi e sforzatevi di sognare: questa potrebbe essere la giornata giusta per poter realizzare qualche bel desiderio che finora vi era sembrato impossibile. In campo sentimentale, il periodo porterà finalmente una ventata d'aria fresca nella vostra vita affettiva: potrete ritrovare una buona complicità con il partner, sia dal punto di vista intellettuale che affettivo. Single, un'amicizia di vecchia data vi porterà un'idea originale per trascorrere questa giornata in modo diverso dal solito. Ascoltate ogni buon suggerimento, spezzate la routine e, se lo vorrete, riuscirete a coinvolgere amici e parenti nelle vostre iniziative. Nel lavoro, sentirete molto forte la spinta a proiettarvi nel futuro, grazie alla benefica e stimolante presenza di colleghi o collaboratori decisamente interessati. Questo è il momento buono per partire alla scoperta di nuovi obiettivi o per consolidare quelli raggiunti recentemente. Voto 9.

