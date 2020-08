Quella di mercoledì 12 agosto 2020 sarà una giornata complessivamente 'sottotono' per lo zodiaco in generale. Lo sarà sul piano emozionale per i nati sotto il segno dello Scorpione, e lo sarà per quanto riguarderà l'ambito professionale per i segni di terra, in particolare per quello della Vergine.

Sempre secondo l'Oroscopo, ci saranno molteplici sorprese che il segno del Cancro non si aspetterà, mentre ci sarà qualche momento di sfogo piacevole per i nativi del segno del Capricorno.

In basso, le previsioni astrologiche segno per segno della giornata.

Leone di buonumore

Ariete: con il partner non avrete una atmosfera del tutto serena, perché qualche piccola incomprensione recente ha messo la vostra mente in un forte stato di agitazione riguardo alla vostra situazione sentimentale.

Cercate di rilassarvi.

Toro: state vivendo una situazione amorosa se non difficile, quasi totalmente priva di stimoli interessanti. Questa condizione sarà molto più sfavorevole per i single, perché gli incontri saranno pressoché nulli o inconcludenti. Le amicizie al contrario saranno disponibili.

Gemelli: la voglia di stare con il partner incrementerà sempre di più, e sicuramente farete carte false pur di trascorrere qualche ora in solitudine con la vostra dolce metà. Le relazioni con i colleghi sul posto di lavoro troveranno meno dissapori e scaramucce.

Cancro: con il lavoro in rialzo, avrete in mano le carte vincenti per poter sperare di ottenere una promozione o un aumento. Ma potrebbero esserci anche delle sorprese che favoriranno un pomeriggio di shopping in più e più tempo libero in generale.

Leone: il vostro buonumore si spargerà non soltanto nella cerchia delle amicizie, ma anche nell'ambiente di lavoro. Avrete anche qualche sorpresa in serbo per poter ravvivare al meglio ogni posto su cui metterete piede. Continuate così.

Vergine: un po' di smarrimento potrebbe essere decisamente normale, specialmente se avete a che fare con molte faccende da sbrigare in un arco di tempo limitato.

Anche con qualche sbadiglio in più, avrete sempre e comunque le forze necessarie per superare la giornata.

Bilancia efficiente

Bilancia: l'efficienza sul posto di lavoro dovrà essere sempre a livelli ottimali, quindi non permetterete a voi stessi di lasciarvi distrarre da una situazione amorosa un po' precaria o da qualche problema in famiglia.

Li risolverete il prima possibile.

Scorpione: potrete essere inclini a fare una litigata, ma così facendo l'ambiente familiare potrebbe non costituire più un sopporto valido per i vostri momenti più stressanti o comunque critici. Un po' di sport farà al caso vostro, ma senza esagerare.

Sagittario: vi rimboccherete le maniche per rafforzare al meglio la vostra relazione sentimentale, ma al tempo non dovrete essere 'eccessivi'. Una sorpresa piccola e al tempo stesso tenera al partner sarà ampiamente gradita e sfruttata anche per una eventuale evoluzione di coppia.

Capricorno: una chiacchierata con gli amici sarà esattamente ciò che ci vorrà per rilassarvi, senza rimanere chiusi in casa da soli.

Qualche conoscenza sarà di vitale importanza per esporre i vostri problemi senza alcun pensiero negativo ad offuscarvi la mente.

Acquario: la vostra selezione sulle amicizie sarà decisamente più minuziosa del solito e, per non scendere troppo a compromessi, preferirete fare un viaggio breve con voi stessi per potervi rilassare. Portare qualcuno con voi sarà pressoché sconsigliato.

Pesci: dovrete prestare la massima attenzione, perché in questa giornata più che in ogni altra potreste finire con lo 'scivolare' in ambito professionale, rimanendo con un pugno di mosche in mano quando non potete permettervelo.