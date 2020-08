Le previsioni zodiacali della settimana dal giorno 17 al 23 agosto 2020 presenteranno una situazione della costellazione dei Pesci decisamente disastrata sul piano della comunicazione a causa di un Mercurio in retrocessione.

Giove, Saturno e Plutone rimarranno forti e stabili nella costellazione del Capricorno, che riuscirà a estrapolare una buona fortuna dal pianeta più grande del sistema solare e un grado di responsabilità ottimale per le relazioni interpersonali.

Miglioramenti per Scorpione

Bilancia: avrete un paio di situazioni piuttosto scomode che metteranno alla prova la vostra pazienza, soprattutto nella seconda parte della settimana.

Difatti le collaborazioni non saranno propriamente ottime. La prima invece avrete molta possibilità di agire liberamente sul settore lavorativo e di avere delle prospettive amorose molto proficue, specialmente se siete single.

Scorpione: avrete dei lievi rialzi di stampo economico, ma sarà bene tenere sotto controllo l'impulso di fare spese troppo onerose per le vostre tasche. Nel corso della settimana avrete molta capacità di dialogo, quindi sarà opportuno sfruttarla per l'amore, per le collaborazioni all'interno della cerchia dei colleghi, ma anche per intavolare nuove amicizie. Sarà molto interessante qualche persona in particolare.

Sagittario: avrete qualche grana da eliminare al più presto prima che la situazione diventi ingestibile.

Il lavoro vi darà un po' di filo da torcere, ma anche l'amore presenterà degli ostacoli che per voi potrebbero apparire insormontabili. Dovrete fare appello ora più che mai alla vostra capacità di giudizio e di responsabilità. La riflessione sarà alla base delle vostre scelte.

Malumore per Acquario

Capricorno: avrete l'impressione che nel corso di questa settimana ci saranno cambiamenti positivi sul lavoro, e non starete affatto sbagliando.

Purtroppo però sarà un processo abbastanza lento e non privo di qualche piccola seccatura. L'unica cosa che dovrete fare sarà non abbassare la guardia e rimanere sempre tranquilli anche se provocati inutilmente. Saranno delle piccole vittorie da collezionare.

Acquario: anche se sarete abbastanza soddisfatti durante la settimana, ci sarà un po' di malumore che aleggerà nell'aria a causa di qualche fraintendimento all'interno della coppia.

Chiarire non sarà facile anche a causa della vostra stessa testardaggine, ma le poche difficoltà sul lavoro vi risolleveranno il morale in men che non si dica. Rimanete energici per un eventuale colloquio.

Pesci: con la vostra situazione planetaria piuttosto malmessa potreste avere delle difficoltà di concentrazione sul lavoro e un forte malumore riguardo alla vostra storia d'amore. Per il momento sarete molto freddi con il partner, ma dovrete tentare di sciogliervi nel modo più naturale possibile. Ci saranno momenti in cui non riuscirete a concentrarvi, ad esempio nello studio, mentre in altri sarete presi da un forte smarrimento.