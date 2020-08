Sabato 22 e domenica 23 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno della Bilancia allo Scorpione, nel frattempo il Sole con Mercurio sosteranno sui gradi della Vergine. Marte permarrà il domicilio in Ariete, così come Urano che proseguirà l'orbita in Toro. In ultimo, Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili nel segno del Capricorno come Venere che continuerà il moto in Cancro.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Vergine e Leone, meno roseo per Pesci e Ariete.

Sul podio

1° posto Vergine: investimenti. Dopo un'estate all'insegna di innumerevoli fatiche e pochi risultati, ecco che questo weekend, grazie sopratutto al binomio Sole-Mercurio nel loro domicilio, sarà presumibilmente ideale per un investimento in casa Vergine.

Sotto la lente d'ingrandimento sarà il trigono che Mercurio formerà con Urano in Toro nella seconda dimora astrologica, facendo virare probabilmente tale investimento su un acquisto immobiliare.

2° posto Leone: entusiasta. La mattinata di sabato, con il Luminare diurno ancora sui loro gradi, i nati Leone dovrebbero mettere a punto gli ultimi accorgimenti riguardanti i loro progetti. Dal pomeriggio del 22, invece, le ambizioni potrebbero crescere a dismisura, specialmente per la prima decade che godrà di succulenti e inaspettati risultati finanziari.

3° posto Toro: stacanovisti. Weekend utile per premere sul pedale dell'acceleratore in casa Toro, sopratutto per chi tra loro opera alle dipendenze altrui.

Nella giornata di domenica, col felice sestile di Terra tra i Luminari, il loro stacanovismo sarà probabilmente apprezzato dai piani alti aziendali.

I mezzani

4° posto Sagittario: amicizie. Due giornate in cui il terzo segno di Fuoco potrebbe dover fare affidamento su alcune amicizie storiche per cavarsela in alcune scomode questioni professionali.

Con Mercurio di Terra e Nettuno d'Acqua, difatti, saranno inclini a qualche gaffes che farà storcere il naso a un collega particolarmente permaloso.

5° posto Acquario: energie top. Il trigono che Marte ingaggerà col Sole nella giornata di domenica donerà, con tutta probabilità, ai nati del segno un invidiabile bottino energetico, che potranno distribuire con ponderazione tra le faccende amorose e quelle professionali.

Poco, invece, potrebbe essere il tempo da dedicare a loro stessi in questo weekend.

6° posto Gemelli: mondani. Fine settimana dove i nati Gemelli vorranno e presumibilmente potranno dedicarsi al divertimento, facendo orecchie da mercante verso gli influssi di Terra (Mercurio e Giove in primis) che li spingeranno verso il duro lavoro. Meglio seguire l'istinto che li porterà ad una rigenerante mondanità.

7° posto Cancro: affettuosi. Nel focolare domestico nativo parrà tornare il sereno durante questo fine settimana, ciò renderà presumibilmente i nati Cancro particolarmente inclini a dimostrare il loro affetto a partner e figli. Meno rosee, invece, le effemeridi riguardanti il settore professionale, sopratutto nella giornata di sabato che risulterà parecchio dispendiosa in termini di fatiche fisiche e mentali.

8° posto Bilancia: perplessi. I nativi che vivono una storia traballante o sono ancora in una fase embrionale del rapporto di coppia potrebbero vivere due giornate turbolenta, i comportamenti della dolce metà risulteranno, ai loro occhi, fuori dalle righe.

9° posto Scorpione: rovescio della medaglia. Lo Stellium in Capricorno, avvalorato dal duetto Sole-Venere anch'esso di Terra, porrà presumibilmente l'accento sulle manchevolezze professionali del momento. I nati Scorpione, come spiacevole conseguenza, si getteranno in un controproducente sconforto che andrà alleviandosi solo dal pomeriggio di domenica, quando la Luna sbarcherà nel loro domicilio.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: presuntuosi.

La spiccata presunzione che spesso fa parte del corredo astrologico nativo potrebbe divenire ancora più marcata questo weekend, facendo storcere il naso ai parigrado. Mettere in campo minore saccenteria sarà una saggia mossa che dovrebbero attuare in queste due giornate.

11° posto Ariete: amore flop. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nelle faccende di cuore native, specialmente per le prime due decadi che si troveranno alle prese con la gelosia dell'amato bene. Rispondere a tono, però, andrebbe evitato aspettando, con pazienza, che il partner sbollisca la propria rabbia.

12° posto Pesci: bugiardi. Le menzogne hanno le gambe corte ma i nativi, in questo fine settimana, parranno non curarsi di questo antico proverbio, venendo puntualmente scoperti.

Sarà bene cospargersi il capo di cenere, dimostrando di aver imparato la lezione.