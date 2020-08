L'oroscopo di domani 21 agosto è pronto a mettere in campo le previsioni astrologiche riguardanti la giornata del prossimo venerdì. Curiosi di scoprire quali saranno i segni fortunati in amore e nel lavoro? Quest'oggi l'attenzione è tutta incentrata sui simboli astrali appartenenti alla seconda sestina rappresentante l'Astrologia. Dunque, si parla certamente a favore di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In particolare, quest'oggi ci preme sottolineare la splendida posizione riservata ai nati in Bilancia, meritevoli senz'altro della "top del giorno", favorita dalla presenza di un splendida Luna nel segno.

Altresì, nel frangente ad avere ottime probabilità di centrare i propri obbiettivi saranno quasi certamente coloro appartenenti allo Scorpione, valutati in giornata a cinque stelle. Chiudiamo questa breve anteprima con i segni in momento difficile: le previsioni zodiacali di venerdì vedono abbastanza in salita il periodo per gli amici nati sotto al segno del Capricorno e dell'Acquario, entrambi sottoposti a dissonanze astrali decisamente ostiche da arginare.

Iniziamo pure a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 21 agosto su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline 21 agosto

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni supportati dalle stelle per questo venerdì di fine settimana?

A soddisfare la vostra più che legittima voglia di sapere, come consuetudine, l'ormai "famosa" classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sulla giornata di domani, venerdì 21 agosto. In apertura abbiamo già parlato dei due segni più fortunati del periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici del Sagittario e dei Pesci.

Quindi adesso non resta altro che passare direttamente al responso generale.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Bilancia - Luna nel segno;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: NESSUNO

★★: Capricorno, Acquario.

Previsioni zodiacali di domani 21 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani, venerdì 21 agosto preannuncia l'arrivo di una fortunatissima Luna in Bilancia a partire dalla ore 11:16 della tarda mattinata. In amore quindi, la configurazione astrale in oggetto si presume possa essere molto intensa, rendendovi più decisi e combattivi. In coppia sappiate parlare con franchezza, senza curarvi della reazione emotiva di chi vi circonda: la verità non ha mai "ucciso" nessuno, sappiatelo! Grazie alla buona posizione anche di Saturno in trigono alla Luna, entusiasmo e dinamismo saliranno alle stelle: vi attendono emozioni molto intense, ovviamente da vivere con la vostra dolce metà. Single, periodo soddisfacente anche per tanti di voi cuori solitari: lasciatevi andare a sogni e fantasie, chissà, qualcuna di queste potrebbe davvero materializzarsi lasciandovi di stucco...

Nel lavoro infine, se siete ancora alla ricerca di un primo impiego le occasioni per rimettervi in gioco non vi mancheranno di sicuro. Se invece lo avete già un lavoro, continuate così, il vostro diretto superiore sarà fiero di voi. Voto 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano una giornata davvero splendida, almeno sulla carta. Questo fine settimana lavorativo sarà molto costruttivo per quanto riguarda alcune cose che avete in ballo nel periodo: avrete occasione di confrontarvi con persone che contano o dare il via a un desiderio molto importante. Sfoderate tutta la vostra diplomazia e determinazione e andate avanti direttamente al punto.

In amore, sarà una giornata positiva a patto di lasciarsi alle spalle alcuni dei vostri attuali pregiudizi. Approfittate della tregua che vi hanno concesso le stelle e godetevi questa fase magica, concedendovi magari una serata tranquilla e romantica con chi amate. Single, potreste organizzare qualcosa di interessante in modo da vivere una serata unica, magari anche un tantino spettacolare con tanti nuovi amici? Fare così degli incontri promettenti, per voi che volete l’amore a tutti i costi, non sarà difficile: sicuramente una piacevole sorpresa arriverà a fine giornata. L'oroscopo di venerdì per quanto concerne il lavoro, predice che sarete più liberi di agire. Le azioni finanziarie saranno molto favorevoli e la vostra mente sarà spumeggiante e pronta a svolgere tutti i vostri impegni.

Una situazione che sembrava destinata a finire male evolverà in positivo. Voto 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 21 agosto al Sagittario indica che la giornata di fine settimana lavorativa a molti di voi nativi porterà tanta normalità, espressa da quattro stelline relative alla solita routine. In amore, sarete abbastanza socievoli e sufficientemente passionali dedicandovi con grande gioia a dare felicità del partner. In questa giornata le posizioni astrali potrebbero regalare a molti di voi del segno momenti indimenticabili da vivere con chi si ama. Se single invece, un'opportunità di cambiamento nella vostra sfera emotiva vi coglierà di sorpresa. Fatevi coraggio e prendete tempo prima di lasciarvi andare in decisioni radicali per il vostro futuro affettivo.

A chi è in coppia, un affettuoso scambio dialettico porterà nel rapporto tanta sensualità, poesia e una dolce allegria: sarà una miscela esplosiva tutta da scoprire, sicuramente in grado di rinnovare anche amori un po' datati, oppure dare molta spinta a quelli appena nati. Nel lavoro, a piccoli passi vi state dirigendo verso il successo. Era da tanto tempo che lo stavate aspettando: continuate così e incominciate ad incassare soddisfazioni. Voto 8.

Oroscopo di venerdì 21 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, venerdì 21 agosto, predice che sarà abbastanza un periodo impegnativo per voi Capricorno, questo è poco ma quasi certo.

Il giorno in arrivo si presume possa portare negatività, specialmente a metà giornata, per poi diminuire drasticamente sul finire della sera. State per prendere una decisione? Allora cercate di ascoltare il vostro buon istinto e portate avanti le vostre idee con serenità, nonostante tutto e tutti. Non chiudetevi però a riccio, come qualcuno (ovviamente non tutti, capite bene!) spesso è solito fare, ok? Anzi, parlatene apertamente e cercate di evitare eventuali scatti d’ira. In amore, nonostante i vostri sforzi faticherete a dialogare con le persone care. A tratti vi sembrerà di parlare due lingue diverse e questo vi urterà parecchio. Non riscontrerete quella solita sintonia con il partner e forse vi renderete protagonisti di capricci che di certo non saranno assecondati dalla persona al vostro fianco, sappiatelo!

Single, non mancherà chi vi farà arrabbiare e chi vi lancerà battute per mettere alla prova la vostra pazienza, tenete duro e non cedete alle provocazioni. Ne guadagnerete sicuramente in salute senza abbassarvi al livello di chi vi vuole infastidire. Nel lavoro, alcuni cambiamenti che potrebbero esservi proposti in ambito della vostra attività dovranno essere guardati con sospetto. Certi mutamenti potrebbero nascondere più insidie di quanto non pensiate. Non è il modo giusto per iniziare la giornata, sappiatelo! Voto 6-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di venerdì preannunciano una giornata assolutamente da non prendere sottogamba in quanto prevista con il "ko".

Punto di negatività principale sarà dato dalla specularità negativa al 75% di Venere in Cancro, già in opposizione a Giove e Plutone in Capricorno. In effetti, seppur il periodo non consenta distrazioni, tenere un atteggiamento molto concentrato porterà senz'altro benefici. In amore, un frangente fatto di alti e bassi: pertanto non sognate troppo a occhi aperti in questo periodo, ok? Anche perché questo fatto servirebbe solamente a farvi sentire più ansiosi e stressati del solito. Cercate invece di creare una maggiore complicità col partner senza chiedere l'impossibile. Single, irrequietezze di varia natura vi tormentano? Vi sentite confusi? Certo, state attraversando un momento di sbandamento in cui non sapete bene come uscirne: non fate promesse se non ne siete assolutamente sicuri di riuscire a mantenerle!

Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica la presenza di incertezze o difficoltà non messe in conto. Cercate di non ingigantire eventuali problemi, magari in realtà insignificanti. Intanto, fate il punto di ciò che dovrebbe essere cambiato a livello organizzativo provando un dialogo più diretto con chi vi interessa. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 21 agosto, prevede una giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Questo nuovo giorno anticamera del prossimo weekend dunque, valutato nelle predizioni quotidiane con le quattro stelline della normalità, non intaccherà il normale svolgimento delle funzioni quotidiane. Ci saranno importanti progetti in ballo ma avete bisogno dell’aiuto di persone competenti e affidabili.

In amore, tutto scorrerà per voi sotto i toni tranquilli e semplici della più scontata delle serenità: periodo insomma tutto o quasi da scoprire. In coppia soprattutto, il momento favorirà la ricerca di piaceri nascosti, magari vecchi passatempi (forse un po' banali, ma che vi piacciono tanto) oppure sfizi ricercati o raffinati. Single, il consiglio è quello di stare sereni: tirate via ogni perplessità o convinzione di non farcela, ok? Diciamo pure che, in massima parte, non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee alle persone che interessano. Nel lavoro, se operate in squadra con altri ricordatevi di attenervi alla massima chiarezza, precisione e organizzazione. Qualcuno di voi dei Pesci, nel corso della giornata, potrebbe avere richieste per compiti più vivaci, stimolanti e soddisfacenti del solito: accetterete? Voto 8.