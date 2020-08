Venerdì 21 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi della Bilancia, mentre Giove, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Urano continuerà il domicilio in Toro, così come Marte proseguirà il proprio moto in Ariete. In ultimo, il Sole rimarrà stabile in Leone, così come Mercurio che permarrà nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Gemelli, meno roseo per Pesci ed Acquario.

Sul podio

1° posto Bilancia: mondani. Venerdì con la Luna nel segno che probabilmente spingerà i nati Bilancia a concedersi una serata all'insegna della spensieratezza assieme alle amiche di sempre, relegando almeno per qualche ore le ansietà del periodo nel dimenticatoio.

2° posto Leone: intuitivi. Il connubio tra il Sole, oramai al giro di boa, nel loro domicilio e lo sbarco di Mercurio in Vergine doneranno, con ogni probabilità, ai nati del segno delle ottime intuizioni che andrebbero messe in atto prima possibile.

3° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale in casa Gemelli sarà presumibilmente alle stelle, sopratutto grazie alle felici posizioni dei Luminari che li inviteranno ad affrontare queste 24 ore con una leggerezza senza eguali.

I mezzani

4° posto Cancro: affettuosi. Con Venere nel segno in trigono a Nettuno ed in sestile ad Urano, i nativi saranno propensi a donare con estrema naturalezza affetto alle persone care, che li ripagheranno con la stessa dolce moneta.

5° posto Scorpione: schietti. I nativi che dovranno esprimere un concetto risulteranno estremamente sinceri, soprattutto sul versante amoroso, ed il partner non potrà che apprezzare tale smodata schiettezza di buon grado.

6° posto Toro: figli. Nel giorno che precede il weekend il primo segno di Terra potrebbe dover indirizzare le proprie attenzioni verso la prole, che necessiterà di una figura genitoriale per affrontare un annoso problema adolescenziale.

7° posto Vergine: in disparte. Giornata in cui i nati Vergine preferiranno probabilmente evitare di affrontare le questioni di petto, prediligendo rimanere in disparte a valutare silenziosamente pro e contro della faccenda. Amore in secondo piano.

8° posto Sagittario: spossati. Il bottino energetico potrebbe risultare scarno per il terzo segno di Fuoco che, come conseguenza, sceglierà di prendersi un giorno di ferie lavorativo, ove possibile, per dedicarsi a del meritato e necessario relax.

9° posto Ariete: bizzosi. Con Marte sui loro gradi e la Luna in opposizione, il venerdì nativo si prospetta tutt'altro che conciliante, anzi ci saranno buone possibilità che queste 24 ore saranno oltremodo nervose, dove anche una minuzia basterà per scatenare la loro ira.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: nostalgici. La congiunzione tra il Sole opposto e Mercurio in posizione neutrale potrebbe stimolare le corde della nostalgia in casa Acquario, rendendoli oltremodo cupi ed imbronciati questo venerdì, dove nemmeno il partner parrà riuscire a risollevare il loro umore.

11° posto Pesci: svogliati. La voglia di mettersi in gioco sembrerà latitare per il dodicesimo segno zodiacale, il quale preferirà probabilmente starsene chiuso nelle mura domestiche crogiolandosi nel dolce far nulla.

12° posto Capricorno: esame di coscienza. Saranno 24 ore che potrebbero risultare oltremodo utili per staccare la spina dal tran tran quotidiano e fermarsi a riflettere sul proprio percorso esistenziale, mettendo magari nero su bianco dove sarebbe meglio continuare ad insistere e dove è meglio desistere.