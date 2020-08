L'oroscopo di domani 24 agosto è pronto a chiarire come sarà la giornata in relazione ai segni della seconda tranche zodiacale. Ansiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il pieno supporto astrale? Ebbene, i recenti transiti del Sole in Vergine (sabato 22 agosto) e della Luna in Scorpione (domenica 23 agosto) hanno dato uno scossone agli attuali equilibri planetari, in particolare mettendo in luce due segni su tutti. In questo caso diciamo che ad avere massimo appoggio in amore e in parte anche nel lavoro saranno certamente Scorpione e Acquario, considerati in giornata a cinque stelle.

Parlando ancora di periodo positivo, a non avere (quasi) alcun problema saranno gli amici nativi della Bilancia, del Sagittario e dei Pesci, tutti da considerare con un inizio settimana improntato alla normale routine. Invece, a dover lottare contro turbolenze astrali negative, sempre in base a quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali di lunedì, saranno in massima parte coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo astrale del Capricorno. Il generoso segno di Terra dovrà vedersela con Venere in opposizione a Giove, Plutone e Saturno, trio astrale presente nel comparto.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di lunedì 24 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 24 agosto

Una nuova settimana all'insegna dell'Astrologia si staglia all'orizzonte: pronti a togliere il velo al pensiero delle stelle? Certamente la prima cosa da sapere è quella relativa a come è stato valutato il segno d'appartenenza. In questo caso lo strumento adatto a tale scopo è già disponibile e sappiamo tutti qual è: la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, quest'oggi relativa alla giornata di domani, lunedì 24 agosto.

Abbiamo già dato una breve infarinatura sulla situazione generale, adesso non rimane altro da fare se non analizzare in modo sintetico la scaletta nella sua interezza.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Pesci;

★★★: Capricorno.

★★: Nessuno.

Previsioni zodiacali di domani 24 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, lunedì 24 agosto, indica che partirà abbastanza bene questo inizio settimana, senza troppi stati confusionali o storture difficili da raddrizzare. In campo sentimentale la vostra situazione astrale sarà in parte buona e sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con la piena collaborazione del partner. Ne conseguirà una decisione di comune accordo e alla fine potrete finalmente rilassarvi insieme. Single, forse una bella amicizia potrebbe trasformarsi in un sentimento importante: dite la verità, ci sperate non è così? Bene, starà solo a voi decidere se continuare in quel senso o fermarvi per "x" motivi che già sapete. Nel lavoro, intanto, buone le probabilità di successo.

Servirà un po' di sano ottimismo e quel pizzico di fortuna necessaria in certi momenti delicati della giornata. Non sarà difficile individuare cose o situazioni su cui puntare. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì sottolineano una giornata buona in quasi tutti i campi. Soprattutto in amore tutto andrà alla grande! E nel lavoro? Tranquilli, anche il comparto dedicato alle attività di sostentamento andrà a gonfie vele per molti di voi Scorpione. Dunque ottimo periodo questo valutato nelle predizioni di lunedì, perfetto soprattutto per coppie e single. Sappiamo di certo che, specialmente durante i giorni scorsi, in molti avete accumulato tanto stress e adesso a ragione avete solamente voglia di pace, serenità e, perché no, di tante coccole da parte della persona amata.

L'oroscopo di lunedì sottolinea in particolare la splendida presenza della Luna nel segno, proprio in questo avvio di settimana in splendido trigono astrale a Venere in Cancro. In tanti raggiungerete i vostri più ambiti scopi mettendo a segno anche qualche bel colpo in qualcosa di particolarmente atteso. In programma tra l'altro spunti positivi e alcune belle novità da mettere in conto nel periodo. Voto 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 24 agosto al Sagittario indica un periodo all'insegna della scontata routine. La giornata coincidente con l'avvio della nuova settimana, soprattutto per voi Sagittario nativi di prima e seconda decade, partirà più che bene, salvo poi scendere leggermente di tono da metà/fine pomeriggio.

Infatti "la pacchia" durerà poco, senz'altro vi riallineerete con gli altri nativi di terza decade: ergo, questo lunedì in generale sarà normale e immerso (probabilmente) totalmente nella solita normale quotidianità. In amore vi attende una giornata da vivere in armonia con la persona amata. In ripresa l'intesa con il partner, soprattutto se negli ultimi tempi vi sono state incomprensioni o screzi: diciamo pure che l'insieme del rapporto assomiglierà sempre di più a un'oasi fresca e riposante su cui adagiare le ansie e le fatiche quotidiane. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi più divertenti su cui puntare per fare conquiste.

Nel lavoro, infine, nuove idee e grinta grazie alle influenze di colleghi con una marcia in più. Voto 8+.

Oroscopo di lunedì 24 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, lunedì 24 agosto, preannuncia un periodo non troppo positivo, messo in conto dagli astri come "sottotono". A molti di voi Capricorno sarà richiesta una notevole concentrazione, soprattutto per quanto concerne il comparto dedicato agli affetti o ai sentimenti in generale. In amore, parlando in merito a chi è già in coppia, sarà il momento buono per (ri)discutere su questioni pratiche abbastanza urgenti. Ovviamente sforzandosi di ascoltare anche le esigenze della persona amata.

Single, sappiate che non tutte le aspettative potranno essere realizzate in questo giorno, un po’ per astri contrari e un po’ per la difficoltà di concentrazione di molti nativi. Problemi di ordine familiare potrebbero pesare abbastanza in certe scelte a carattere sentimentale. Nel lavoro invece, in questa giornata, potreste essere inizialmente un po' svogliati e non vorrete prendere troppi impegni per paura di non poterli concludere. Fortunatamente riuscirete, anche se a fatica, a portare a termine tutti i vostri doveri. Voto 7-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di lunedì indicano a voi Acquario una giornata spettacolare in amore e buona in tutti i restanti contesti.

In alcuni casi potrebbe risultare addirittura perfetta per mettere in campo qualcosa d'importante in ambito di amicizia o nel contesto famigliare. In campo sentimentale la vostra vita amorosa, con in primis quella di coppia, tenderà verso la pace e la tranquillità. Il vostro senso dell'umorismo, unito alla capacità di godere la vita, vi avvicineranno molto al vostro partner. Preparatevi a qualcosa d'inatteso: la serata si prospetta molto interessante, soprattutto sul lato passionale. Single, potrebbero esserci tante occasioni da cogliere al volo, soprattutto per coloro che cercano l’amore. Quindi saranno solamente i diretti interessati a decidere se artigliare il destino oppure lasciarlo andare per sempre e non pensarci più.

Nel lavoro, intanto, l'oroscopo di domani indica una tendenza positiva. Potrebbero finalmente arrivare quelle famose risposte che in tanti state aspettando. Voto 9+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 24 agosto, predice una giornata certamente buona, anche se con qualche lieve risvolto non troppo positivo. Intanto non dubitate mai dei consigli offerti da chi sa tutto di voi e vi vuole bene. Per quanto irrequieti possiate essere, sappiate che ogni tanto ci vuole una pausa, un momento per tirare i cosiddetti remi in barca e lasciarsi dolcemente trasportare dalla corrente. In amore vi sentirete amati e compresi da chi vi sta accanto. Probabilmente vi sarete già autoconvinti del fatto che bisogna accettare le cose per come sono, evitando di portare al limite certe discussioni.

Single, sarete disposti a rimettervi in gioco anche a costo di essere costretti a chiedere qualche suggerimento a persone con le quali siete poco in confidenza. Se qualcuno di voi ha di recente registrato un appiattimento della propria capacità seduttiva, potrà ridare fuoco e vigore alle situazioni proprio ripartendo dai propri errori. Nel lavoro, per chiudere, qualche collega vi potrebbe sembrare quasi invidioso del vostro stato. Con calma lascerete con un palmo di naso tutti quelli gelosi di voi, delle attività che state svolgendo o dei traguardi che avete meritatamente conquistato (alla faccia loro!). Voto 8.