L'Oroscopo di domani 26 agosto analizza il transito di Luna in Sagittario. L'astro d'argento sprigiona sensazioni baldanzose e ottimiste. Tutti i segni zodiacali di Fuoco diventano molto positivi, vivendo gli affetti in modo libero e dinamico. Via libera all'allegria anche grazie alla posizione favorevole di Sole in Vergine che riscalda gli animi e fa rimboccare le maniche in modo entusiasta per concretizzare i propri sogni. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: Marte forma un bel trigono con Luna in Sagittario così siete più gioviali e dinamici. In amore, cercate nuovi stimoli entusiasmanti, capaci di rendere le storie in atto più avventurose e dinamiche.

Voi single siete positivi nei confronti dell'amore, anche se cercate di salvaguardare la vostra indipendenza e un senso di libertà che non ha prezzo.

Toro: si prospetta una bella ricchezza emotiva e c'è tanta voglia di progredire, investendo per realizzare i sogni senza perdere mai la speranza. Luna dal Sagittario sfida a vincere un atteggiamento svogliato che non vi si addice. Via libera a un dinamismo introdotto da Urano, che regala nuovi stimoli più entusiasmanti. Si prevedono nuovi incontri per voi single e belle sorprese in coppia.

Gemelli: Luna quasi sfida a vincere un'inquietudine che pesa in ambito sentimentale. L'astro d'argento risulta in dissonanza e spinge a vivere gli affetti con indolenza.

Attenzione a non assumere un atteggiamento arrogante che nuoce all'amore. Un dialogo aperto e positivo diventa la vostra arma vincente per fare nuove conoscenze o per rafforzare i legami amorosi già in atto.

Cancro: via libera a una rinascita costruttiva per la sfera sentimentale. Venere splende nel segno e garantisce successo in amore.

Marte in dissonanza imbriglia un po' le emozioni e fa vivere l'amore in modo quasi doloroso. Che ne dite di incanalare al meglio le energie positive? Bando a ogni tipo di rigidità e lasciate fluire le emozioni al meglio.

Leone: l'astro d'argento dal Sagittario illumina la via che conduce alla felicità amorosa.

Questa Luna molto intelligente e vivace garantisce una nuova consapevolezza e illumina le parti buie di alcune storie amorose che fanno soffrire. Apritevi a un dialogo costruttivo sia che siate single che in coppia. Questa Luna fa parlare chiaro senza doppi sensi, per ristabilire un equilibrio più armonioso.

Vergine: le sensazioni diventano altalenanti con Luna in dissonanza a Sole. Potete passare così da una gioia immotivata a una negatività profonda. Che ne dite di riequilibrare il tutto e vincere un atteggiamento indolente che nuoce soprattutto a voi single, poiché non dà la spinta giusta per aprirvi ai nuovi amori. Via libera al flirt e a un dialogo costruttivo per i sentimenti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il satellite notturno risulta in posizione favorevole e siete più fiduciosi in voi stessi. Via libera a una vivacità che risulta preziosa per fare nuove conoscenze che possono diventare qualcosa di più. Se qualcuno vi offende, passate oltre con un modo di fare ottimista che risulta favorevole anche per voi in coppia. Attenzione solo a un'irrequietudine sprigionata da Venere in dissonanza.

Scorpione: possono capitare degli imprevisti capaci di congelare un po' le emozioni. La vicinanza di Luna fa vivere gli affetti in modo ribelle e avete bisogno di esprimere la vostra personalità in modo più libero. L'astro d'argento rafforza anche un'intuizione sentimentale che fa seguire nuove idee fortunate.

Sole e Mercurio splendono per voi e promettono belle soddisfazioni in amore.

Sagittario: una Luna molto libera e profonda illumina il vostro cielo. Così siete più ottimisti e aperti a vivere le emozioni in modo indipendente e avventuroso. Questa Luna parla di sensazioni lontane, così siete anche propensi a viaggiare. Sole e Mercurio in dissonanza innervosiscono un po' gli animi, ma fronteggiate il tutto vincendo un senso di scoraggiamento che non vi è consono.

Capricorno: gli astri consigliano di fare luce sulle questioni amorose o sulle situazioni familiari. Dovete investire energie per realizzare i sogni a cui ambite, credendoci con maggiore fiducia in voi stessi. Sono in arrivo delle notizie preziose per smuovere situazioni stagnanti e tristi.

Luna molto vicina a voi regala emozioni più libere e vivaci.

Acquario: vi piace molto vivere all'aria aperta grazie a Luna in Sagittario che sprigiona un grande senso di libertà. Di autonomia e dinamismo nel concretizzare i sogni amorosi. Le idee prendono il volo e riuscite a indirizzare al meglio le energie positive. Marte garantisce tanta passionalità in amore, approfittatene.

Pesci: Luna dal Sagittario interferisce un po' e vi rende ultrasensibili, molto suggestionabili alle influenze esterne. Quasi confondete il sogno con la realtà, rifugiandovi in un mondo tutto vostro. Che ne dite di vivere invece l'amore con maggiore realismo? Fate luce sulle questioni sentimentali con più consapevolezza.

Possono sorgere dei problemi che creano passività e noia, ma un cambiamento radicale è in atto. Coltivatelo con fiducia.