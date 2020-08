Nella giornata di mercoledì 26 agosto 2020 Venere sarà molto altalenante per i nati dei segni di terra, seppure con delle differenze, nella triade Toro-Vergine-Capricorno, comunque le cose sembreranno volgere per il meglio.

In ribasso in campo amoroso invece saranno i segni di fuoco, soprattutto Ariete e Leone, alle prese con delle tensioni all'interno della coppia. Ottimo il lavoro per il segno della Bilancia, poco redditizio invece per il segno dei Pesci.

A seguire, l'Oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Toro eccellente in amore

Ariete: avrete abbastanza autocontrollo da non arrivare a un litigio.

Per il resto, l'ambito amoroso si ridurrà al “quieto vivere” che vi spingerà ad affidarvi alla sincerità delle amicizie più strette.

Toro: se avrete la buona volontà di volgere le cose a vostro favore in amore, potrete organizzare qualcosa con il partner che vada oltre la solita serata insieme. Sperimentare nuovi orizzonti non potrà fare che bene.

Gemelli: evitate le collaborazioni, soprattutto se avete in mente idee completamente diverse da quelle prospettate dai vostri colleghi. Rimboccatevi le maniche in solitaria, in modo da poter muovervi più agevolmente e senza fattori esterni a influenzare il vostro lavoro.

Cancro: se proprio non ci sarà possibilità di avere una relazione con la persona che vi fa battere il cuore, potrete contare su qualche nuova conoscenza che vi dia occasione di esprimervi al meglio e senza remore.

Anche sul posto di lavoro potrebbero nascere delle confidenze inaspettate.

Leone: sarà una giornata che purtroppo vedrà “planare” l'intesa amorosa con il partner, ma dal momento che si tratterà soltanto di un evento passeggero sicuramente le cose prenderanno una piega diversa in men che non si dica.

Vergine: dialogare con il partner darà l'avvio a un avvicinamento dopo qualche giorno di freddezza.

Ciò significherà non solo accrescere la complicità, ma anche stimolare progetti da fare insieme per rafforzare la relazione.

Bilancia concentrata, Scorpione fortunato

Bilancia: sarete molto più concentrati sul lavoro che sull'amore, e per il momento andrà bene così. Ci sono alcune problematiche nella vita di coppia che ancora faticate ad affrontare e magari a risolvere, perciò prendetevi tutto il tempo che vi serve.

Scorpione: la fortuna sarà la vostra migliore compagna di viaggio nel mondo del lavoro. Perciò se ci saranno occasioni di affari originali coglietele, anche se poi dovrete rimboccarvi le maniche per ridefinirli e adattarli alle vostre esigenze professionali.

Sagittario: ci saranno situazioni professionali per cui sarà necessario un piano d'azione, prima di entrare in gioco nel vero senso della parola. Nel frattempo ritroverete qualche piccola emozione che recentemente avete omesso di considerare, soprattutto in ambito familiare.

Capricorno: sarà bene essere disponibili con il partner, specialmente se vi siete allontanati per qualche piccola scaramuccia di poco conto che però ha fatto danni molto importanti.

Le prime parole saranno quelle che attireranno l'attenzione dell'altro, quindi sceglietele con cura.

Acquario: un po' sottotono a causa di qualche nostalgia che pericolosamente affiorerà nella vostra mente e non vorrà lasciarla molto facilmente. Purtroppo una serata in solitaria non farà altro che incentivare questo malumore, avreste bisogno di un'amicizia sincera.

Pesci: qualche affare concluso male vi darà da pensare sulle prossime mosse da prendere. Dovrete riflettere prima di agire, tralasciando la vostra vena istintiva e più propensa a essere poco razionale.