Quella di domani 28 agosto si rivela una giornata vantaggiosa per il Capricorno, la fine del mese porta infatti grandi vantaggi al segno, sotto tutti i punto di vista. Per i Pesci è il momento di guardarsi intorno e favorire la nascita di nuove amicizie o alleanze. Al contrario, per quanto riguarda i rapporti interpersonali e professionali, il Cancro potrebbe incontrare delle difficoltà.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 28 agosto 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 28 agosto 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: questa giornata potrebbe rivelarsi sottotono dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe accusare forti malesseri. Le stelle consigliano di ritagliarsi dei momenti di riposo, ma soprattutto di sottoporsi a un controllo medico. Bene il lavoro, qualcuno potrebbe ricevere una proposta dall'estero.

Toro: continua un momento di estrema positività per il disegno per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le questioni finanziarie. In amore l’atmosfera è serena e durante il weekend e ci si potrà concedere dei momenti di passione e romanticismo. Anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: alcune questioni burocratiche o di natura finanziaria agitano il segno, compromettendo la qualità del sonno e della vita quotidiana.

Purtroppo c’è ancora un po’ da faticare, le stelle consigliano infatti di cercare di risolvere tutte le situazioni prima dell’inizio del mese di settembre, le cui giornate iniziali potrebbero non essere vantaggiose a tal fine.

Cancro: l’oroscopo di venerdì 28 agosto lascia prevedere una giornata di recupero per il segno, che soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la sfera lavorativa, può risolvere i contrasti nati precedentemente.

Il presagio degli astri annuncia che nei rapporti con i colleghi o in quello fra dipendenti e superiori potrebbero esserci delle increspature. Le stelle proteggono l’amore.

Leone: questa giornata sarà per il segno come giocare una partita a scacchi. Ogni decisione dovrà essere ponderata e valutata adeguatamente.

Soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria, potrebbe non esser il momento ideale per fare degli investimenti o effettuare spese ingenti. Bene l’amore.

Vergine: le stelle lasciano presagire una giornata molto fortunata per il segno. Qualcuno potrebbe vincere un premio in denaro, ricevere una promozione o un compenso aspettato da tempo. C’è un recupero in amore e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Bilancia: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di staccare un po’ la spina dagli impegni e dalle questioni burocratiche e dedicare maggiori attenzione alla cura del fisico e della mente. Trascorrere del tempo di qualità con le persone che mi stanno a cuore può aiutarvi a rilassare i pensieri e ritrovare le energie.

Scorpione: le vacanze estive stanno per finire ma l’oroscopo consiglia ai nativi del segno di approfittare di queste ultime giornate di agosto per concedersi ancora qualche momento di svago. E' il momento ideale per organizzare una piccola vacanza o una cena tra amici. Gli incontri sono favoriti e le stelle ci fanno sapere che le relazioni che nascono durante questo periodo si rivelano importanti per il futuro.

Sagittario:l’oroscopo del 28 agosto lascia presagire una giornata impegnativa per il segno che dovrà portare avanti alcune trattative o compravendite professionali. A fine giornata la stanchezza potrebbe sopraggiungere e costringere il segno a rallentare un po’ i ritmi. Recupero durante il weekend.

Capricorno: le ultime giornate di agosto sono come una rivoluzione positiva per il segno. C’è aria di cambiamento e novità e questo coinvolge tutti gli aspetti della vita del Capricorno, dell’amore fino alle questioni lavorative. Chi desidera avanzare una proposta o lanciare un nuovo progetto, farebbe bene a muoversi proprio durante le prossime 24 ore. Lo stesso vale per coloro i quali intendono confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Acquario: il consiglio dell’oroscopo per la giornata di domani è quello di agire con attenzione e verificare bene le condizione previste, prima di agire in qualsiasi campo. Qualcuno infatti potrebbe cercare di ostacolarvi o imbrogliarvi, state attenti.

Bene l’amore.

Pesci: giornata vantaggiosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Qualcuno potrebbe infatti trovare un amico o un alleato proprio dove non avrebbe mai pensato. Le amicizie e le relazioni che nascono in questo periodo si rivelano importanti per il futuro e in alcuni casi potrebbero anche portare una svolta all'interno della vita del segno. Bene il lavoro. Il fisico necessita di un po’ di riposo.