L'oroscopo di domani, 3 agosto, è pronto a dare un giudizio in merito all'imminente inizio settimana. L'Astrologia, in questo contesto sarà applicata in esclusiva ai sei segni dello zodiaco compresi da Bilancia a Pesci: curiosi di scoprire cosa dicono le previsioni zodiacali di lunedì? Sicuri della risposta, iniziamo subito a dare spazio ai pochi fortunati preventivati positivamente, prescelti ovviamente tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A spiccare il volo verso una giornata probabilmente positiva saranno Capricorno, Acquario e Pesci considerati al "top" nel periodo, pertanto sottoscritti da cinque stelle.

Confermati in periodo buono, altresì, anche coloro appartenenti a Scorpione e Sagittario, alla pari indicati positivi e meritevoli di quattro stelle. Ad avere problemi anche di un certo rilievo intanto, gli amici appartenenti a Bilancia, valutati nel contesto con le due stelline del "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di lunedì 3 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 3 agosto

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni baciati dalla fortuna il prossimo lunedì? Bene, niente di più facile: pronta da consultare, la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di lunedì 3 agosto. Vediamo quindi di analizzare insieme la situazione generale in modo da sapere in anticipo cosa riserverà d'interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli astrali più o meno esenti da negatività.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: NESSUNO

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali di domani 3 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo di lunedì 3 agosto indica a voi del segno un giorno, questo di inizio settimana, messo in preventivo come un possibile (abbastanza probabile) periodo da "ko". Il pianeta Urano sarà sotto stretta quadratura dal Sole in Leone: quest'ultimo risulterà speculare negativo, pronto a creare dissapori in ambito lavorativo o disguidi in campo sentimentale.

Si consiglia in amore di stare calmi e tenere a freno l'impulsività. Potrebbero esserci dei litigi con il partner: per fortuna le circostanze andranno a vostro favore permettendovi di risolvere immediatamente eventuali controversie. Single, incertezze e confusione potrebbero rendere complicata la giornata: cercate di sopperire a ciò mettendo in campo tutta la vostra migliore pazienza e forza di volontà. Nel lavoro invece, tutto procederà quasi senza novità, come del resto è stato da un po' di tempo a questa parte: non demoralizzatevi, anzi, pensate e agite da positivi. Voto: 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che probabilmente sarà un giorno all'insegna della normalità più assoluta.

Pertanto, le previsioni zodiacali di domani considerano in amore poche (ma discrete) occasioni da sfruttare. Non lasciatevi sopraffare dal solito tran-tran quotidiano, ok? Quella che a primo acchito potrebbe sembrare una giornata come tante, potenzialmente riserverà delle piccole sorprese. In coppia dimostratevi sensibili e ricettivi ad eventuali esigenze del partner. Il voltaggio di coppia a qualcuno con ascendente positivo girerà alto, con reciproca soddisfazione per entrambi. Sarà un momento di forza per quelle coppie che, malgrado i molti problemi, sapranno affrontare con soddisfazione una convivenza o un matrimonio. Altresì, chi sta pensando di chiudere una storia lo farà senza troppi rancori.

Single, siete talmente testardi nel cercare la persona "perfetta" da non riuscire a guardare oltre il vostro naso: siate un po' più elastici! Le previsioni del giorno sul lavoro, invece, preannunciano una situazione generale indirizzata abbastanza sul positivo. Quindi non intestarditevi, soprattutto se qualcosa non dovesse andare come da voi previsto. Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 3 agosto al Sagittario indica una giornata come tante, valutata a quattro stelle nelle predizioni di lunedì. Quindi abbastanza scorrevole, a patto di riuscire a sfruttare a pieno anche la più piccola opportunità offerta dal momento. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, potrebbero esserci cambiamenti sia a livello famigliare in generale che nei confronti del partner.

Datevi da fare sul fronte economico: ci saranno alcune situazioni da sistemare o trattative interessanti da concludere. In coppia, nonostante i venti contrari in alcune situazioni, nel complesso tornerà l'armonia ma inizierà lentamente, piano piano. In questo clima abbastanza sereno, saranno tante le cose che potreste ottenere da chi amate, anche promesse a voi molto care. Single, le predizioni astrologiche indicano che sarete pronti ad andare avanti: in molti state per rinascere sotto la luce buona delle stelle. Anche se qualche discussione in famiglia dovesse disturbare, tranquilli, riuscirete a mantenere serenità ed un certo equilibrio. Nel lavoro, nel ventaglio di opportunità che vi si presentano potrebbe esserci quella giusta.

Ma rischiate di non vederla per un eccesso di emotività. Voto: 8.

L'oroscopo di lunedì 3 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, lunedì 3 agosto, indica la partenza della corrente settimana come quasi perfetta, meritatamente classificata a cinque stelle. Pertanto in amore si prospetta la venuta di un bellissimo periodo. L'intesa con il partner sarà a dir poco entusiasmante e tanti di voi nativi potrete finalmente essere allegri e spensierati. In generale, sarete illuminati da una carica di energia che renderà infuocati i sentimenti. La passione vi avvolgerà e vi renderà più affascinanti agli occhi della persona amata.

Il vostro umore altresì, migliorerà a vista ed avrete una migliore concentrazione capace di farvi sentire meno ansiosi e più inclini a guardare le cose in modo positivo. Single, la determinazione non vi manca e neanche la fortuna, quindi siate sereni. Il periodo sembra favorevole: pronti a concludere positivamente quella situazione che avete in ballo da un po'? Le previsioni del giorno invece, nel lavoro, indicano che avrete discreta agilità mentale ma un’ottima memoria. Potrete trarne sicuro vantaggio nel caso doveste affrontare un problema importante. Voto: 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di lunedì preannunciano una giornata al top, ovviamente espressa da cinque ottime stelle super-fortunate.

In amore, in base a quanto analizzato dall'oroscopo di vostra competenza, dovrete prendere con la dovuta calma il periodo in modo da fare al meglio quel che sapete. Non affrettate i tempi ma dedicate tutto voi stessi alle esigenze fel partner o delle persone che maggiormente amate al mondo. In miglioramento il vostro modo di comunicare, sopratutto con amici e famigliari. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì invitano ad essere meno ansiosi: dedicate alla giornata anche un po' di relax, oltre che svolgere in continuo le incombenze di turno. Vedrete che senz'altro vi piacerà permettendovi di trascorrere alcune ore distaccati da stress o problemi. Nel lavoro invece, per migliorare la qualità della giornata dovreste sbrigare in primis quel che vi impegna di più: lasciatevi alle spalle le cose più leggere.

In questo modo sarete premiati ma attenzione alle spese, potrebbero essere eccessive. Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 3 agosto, annuncia una partenza in grande stile di questa parte della settimana, con un avvio di periodo decisamente buono. In amore, domani sarà una giornata straordinaria, adatta a farvi vivere o rivivere momenti deliziosi con la vostra dolce metà. Non abbiate timore di essere giudicati "teneri" dal partner, anzi, confidategli i vostri segreti più nascosti: vi sentirete più leggeri e libererete l’energia che avete addosso. Single, vi sveglierete più propositivi del solito, invogliati dalle positive influenze lunari. In massima parte sarete anche più cordiali con chi normalmente non lo siete.

In questa giornata di lunedì, altresì, vi dimostrerete disponibili ed inclini al buon dialogo anche con quelle persone che solitamente non calcolate. Nel lavoro, novità positive si intravedono all'orizzonte. Potrebbero essere favorevoli per cambiare una situazione a voi poco vantaggiosa. Voto: 9.