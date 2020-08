Il primo lunedì di agosto, per quanto riguarda l'Oroscopo, prevede vacanze e divertimento. Tuttavia ci saranno dei segni zodiacali che dovranno fare ancora i conti con degli impegni di lavoro che non potranno ignorare. Questo sarà soprattutto il caso dei segni di fuoco, mentre per quelli di terra come la Vergine sarà il momento di farsi valere in partcolar modo in famiglia.

Mercurio favorirà a breve il Leone e penalizzerà l'Acquario. Amore al top per il segno del Cancro.

Oroscopo 3 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: dovrete compiere gli ultimi sforzi sul lavoro prima che possiate concedervi una pausa.

Qualche collega potrebbe darvi del filo da torcere, ma alla fine queste piccole invidie non rappresenteranno un ostacolo.

Toro: ci saranno delle questioni burocratiche da sbrigare e dovrete continuare ad essere in prima linea nonostante la stanchezza sempre più incombente. Dovrete dimostrare di saper resistere anche alle difficoltà.

Gemelli: se vi darete da fare lunedì, non sarà per lavoro ma per organizzare qualche evento o un viaggio durante il quale potrete soddisfare quella voglia di divertimento che ultimamente non siete riusciti a colmare.

Cancro: ottimo periodo per la passionalità, ma se avete dei problemi cercate di risolverli in fretta. La condivisione di idee e dubbi con il partner dovrà avvenire attraverso un dialogo costruttivo che possa dare il via anche a qualcosa di più intenso.

Leone: un po' di smarrimento sul posto di lavoro può capitare, e dovrete cercare di porvi rimedio a seconda della serietà del problema. Una pausa di riflessione anche su altre questioni potrebbe esservi di aiuto anche in ambito professionale.

Vergine: fare i conti con la famiglia non è mai facile, e malgrado le avversità che lunedì potrebbero sorgere tra figli e genitori, avrete l'asso nella manica per evitare di litigare.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore ci saranno degli scossoni che vi faranno "risvegliare" dal vostro sogno ad occhi aperti. Evitate di guardarvi intorno prima di aver instaurato un dialogo che chiarisca qualche piccolo fraintendimento, poi si vedrà.

Scorpione: sul lavoro dovrete dare molto più di quanto aveste immaginato, e solo in questo modo potrete avere il pieno controllo della situazioni.

Le congiunzioni astrali in generale e Mercurio non saranno particolarmente positivi per il vostro segno.

Sagittario: state lentamente uscendo dal "cono d'ombra" che aveva offuscato la vostra vita sentimentale. Riuscirete quindi a fare qualche passo in avanti, ma cercate di non avere troppa fretta, almeno per il momento.

Capricorno: già di cattivo umore, sarà un lunedì poco divertente e molto faticoso. Cercate di evitare che il vostro malumore possa intaccare anche i momenti di spensieratezza. All'opposto, le stelle consigliano di organizzare una serata piacevole sia per voi che per il partner.

Acquario: vi sembrerà di incespicare spesso con le parole, rendendo un discorso semplice difficile e pieno di insidie.

La verità è che al momento non vi sentite al massimo della forma, e questo comprometterà qualche affare con dei potenziali clienti.

Pesci: perderete un po' di vista le vecchie conoscenze per poter "studiare" quelle nuove e valutarle in modo adeguato e senza influenze esterne. Le pause più prolungate del solito sul lavoro saranno il segnale di un pizzico di spossatezza.