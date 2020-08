L'oroscopo di domani 4 agosto, è pronto per una nuova analisi astrologica quotidiana. Ad essere messi sotto la lente dalle previsioni zodiacali di martedì, i settori della vita che più tengono ognuno di noi in apprensione: l'amore e il lavoro. Allora, siete o no curiosi di conoscere in anteprima assoluta quali potrebbero essere i segni migliori e peggiori in questo secondo giorno della settimana? Intanto ricordiamo che le previsioni astrali in questo contesto riguarderanno esclusivamente i primi sei segni. Dunque in evidenza i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo dunque, di buon grado, a svelare il segno più fortunato di questo martedì: Gemelli, con novità positive in arrivo.

Come evidenziato dalle formazioni astrologiche competenti, questo secondo giorno della settimana favorirà la posizione "top del giorno" al predetto simbolo di Aria. A reggere il confronto con il segno dei Gemelli evidenziati poc'anzi, solo Ariete e Toro, in questo frangente favoriti dalla Luna nel segno dell'Acquario. Invece, a dover sottostare ad una giornata abbastanza impegnativa sarà il Leone, sottoposto a novità negative in generate dalla quadratura di Urano nei confronti del Sole (presente nel comparto).

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 4 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 4 agosto

La nuova classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata di martedì 4 agosto 2020 è stata da pochissimo deliberata, pertanto pronta per essere data in pasto alle cronache astrali.

Ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate ai sei segni dello zodiaco sotto analisi? Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Il segno migliore in questo caso, lo ribadiamo, è Gemelli; invece in rilievo per la scarsa positività attribuita dalle stelle al periodo sono i nativi in Leone, considerati in questo frangente all'ultimo posto della classifica.

A seguire il resoconto completo e dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

: Gemelli - novità positive; ★★★★★: Ariete - giornata ottima, Toro - giornata meravigliosa;

★★★★: Cancro - periodo impegnativo;

★★★: Vergine - giornata "sottotono";

★★: Leone - novità negative.

Previsioni astrologiche di domani, 4 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che partirà nel modo giusto questo secondo giorno della corrente settimana, annunciandosi già da subito per quello che poi effettivamente sarà: un giorno ottimo da vivere in armonia con se stessi e con le persone che si hanno accanto. In amore i rapporti sentimentali con il partner conosceranno un periodo molto felice, di armonia, intimità e comprensione totale. Potrete finalmente godervi la giornata in assoluta tranquillità senza pensare a nulla. Single, le stelle vi saranno amiche, quindi approfittatene di tanta benevolenza, magari anche rischiando un tantino di più. Se siete alla ricerca dell'amore correte a prenderlo, osate senza timori ed otterrete ciò che desiderate.

Nel lavoro, gli astri coloreranno di verde il semaforo posto lungo la vostra strada. Non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si aprirà con molte novità. Sarà notevole lo spirito d'iniziativa e l'intraprendenza che vi aiuteranno a portare a termine una questione importante. Voto: 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Sarà una giornata meravigliosa per voi del Toro, si o no? Certo che si: soprattutto in campo sentimentale una superba quanto generosa Luna in Acquario, pronta a divenire portatrice di passione, senz'altro darà una spinta all'intesa di coppia, ovviamente parlando in generale. In amore quindi, la positività delle buone stelle faciliterà ogni iniziativa, rendendo splendido questo momento.

Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete condividerle con il partner, magari organizzando una gita o una vacanza in un'affascinante località romantica. Single, le vostre scelte stanno dando i loro frutti, alcuni dei quali potreste cominciare a raccoglierli già da questo martedì. L'astro notturno regalerà una forma strepitosa e soprattutto uno stato d'animo sereno ed entusiasta al tempo stesso, il che vi renderà affascinanti agli occhi degni altri. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che la situazione per molti di voi è prevista abbastanza favorevole. Avrete dunque di che sentirvi pimpanti, pronti ad affrontare il mondo con il massimo della fiducia nelle vostre risorse e nel futuro.

Le prospettive di riuscita sociale saranno a portata di mano. Voto: 9+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo del giorno, indica l'arrivo di una bella novità in amore o nel lavoro. Di certo il prossimo martedì vedrà l'umore in significativa ripresa per voi dei Gemelli. Dunque, si preannuncia per tantissimi nativi un periodo molto piacevole in tutto e per tutto: a suggellare i momenti clou, una splendida valutazione astrologica da prima posizione, ovviamente quella relativa alla "top del giorno". In campo sentimentale, una giornata così potreste davvero ricordarla a lungo. Per i magnifici disegni celesti, per le belle notizie che riceverete, per la simpatia e per il fascino, riscuoterete in ogni ambiente successo e ammirazione.

Se avete una storia d'amore in corso, vi renderete conto che vale davvero la pena investire emozioni ed energie per renderla ancora più felice. Single, martedì brillante, addirittura esilarante per i vacanzieri seduti a un tavolino di un bar all'aperto o in un luogo di villeggiatura. Vi goderete l'atmosfera di questa afosa estate con le persone a voi care. Sicuri del vostro charme e del vostro successo, parlerete di voi stessi a ruota libera con la piena attenzione dei vostri spasimanti. Nel lavoro, il buon umore accenderà tutte le vostre ambizioni. Siete già molto sicuri di voi in questo momento, dunque potenzialmente pronti per ottenere tutto ciò che desiderate. Lo stato d'animo infatti sarà fondamentale per il successo e presto ne avrete la riprova.

Voto: 10.

Oroscopo di martedì 4 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì indica una giornata buona ma con momenti anche all'insegna di un po' di malumore: a denti stretti dovrete accettare un periodo impegnativo in termini di pazienza ed energie. Per alcuni del segno un viaggio prenotato da tempo potrebbe non essere più necessario, quindi da rimandare, e non per i pianeti opposti ma per il momento decisamente non indicato per spostarsi. Fate passare questo caldo torrido; sappiamo tutti che voi Cancro odiate l'umidità eccessiva e il caldo africano! In amore, avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita in due e di sentirvi in piena sintonia con il vostro grande amore.

Il cielo contribuirà a rafforzare la vostra unione: dimostrate perciò senza riserve i desideri, aprendovi al dialogo per migliorare la vita a due. Single, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore. Prendetevi un periodo solo per voi e mettete da parte ogni ansia e stress. Sarà sicuramente un giorno ideale per occuparvi del fisico, dell'aspetto e della bellezza. Gli amori in riva al mare promettono di diventare solidi ed appaganti. Sarà così proprio un bel periodo, una bella estate per voi amici del Cancro! Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici e favoriranno dei nuovi progetti che vi stimoleranno a dare il meglio.

Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede possano arrivare novità non troppo favorevoli per voi nativi. Si preannuncia infatti una giornata leggermente in stallo per via di alcune problematiche in via di definizione: sapete bene di cosa si parla, vero? Bene, per il resto tutto abbastanza tranquillo a patto di focalizzare con la dovuta calma l'attenzione su quanto segue e poi meditate in cuor vostro: "quello che per voi è verità, per altri invece potrebbe significare tutt'altra cosa!". In amore, non mentite a chi vi vuol bene, cercate di parlare sinceramente a cuore aperto. Non rifiutate dei saggi consigli da parte di persone amiche e date più spazio al partner, ascoltandolo come dovrebbe fare una coppia unita.

Single, avrete bisogno di staccare la spina, di un po' di serenità e di risolvere certi problemini: questo giornata vi darà la giusta spinta per farvi avanti e cambiare le cose che non vanno. Nel lavoro, gli astri consigliano una bella pausa di riflessione, utile a chi è alle prese con un problema economico; i pensieri e le preoccupazioni potrebbero accumularsi e predisporvi a momenti di affaticamento. Urano in aspetto dissonante (quadratura al Sole), metterà l'accento su alcune problematiche che, in qualche modo, impatteranno sulle vostre scelte future. Sappiate che le decisioni più importanti della vostra vita dovrete essere voi a prenderle, vedrete che tutto si risolverà positivamente! Voto: 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 4 agosto, prevede una giornata "sottotono", almeno sulla carta. Purtroppo, questo è quanto estrapolato dall'Astrologia per il vostro segno. Tranquilli, questa parte della settimana non sarà troppo male a patto di tener presente una raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti di quelle persone in grado di influenzare aspetti importanti della vostra vita, ok? Pensate dentro di voi a chi si riferiscono le stelle e traete qualche conclusione spontanea... In amore, il giorno non si prospetta dei più facili, perché un eventuale momento di tensione col partner potrebbe significare mettere in campo tutta la vostra migliore pazienza e comprensione. Controllate quindi l'impulsività, alimentata nel periodo da Urano e Marte dissonanti, e siate più gentili con le persone che amate. Single, la Luna si trova in posizione lievemente positiva, quindi se vi sentirete scoraggiati o abbattuti sarà del tutto naturale essere anche un po' tesi. Questa parte dell'anno pone interrogativi o perplessità a cui non sapete (o non volete) dare le giuste risposte. Nel lavoro, sotto il tiro contrastante di un periodo di difficile interpretazione, vi sentirete incompresi ed un senso di angoscia vi impedirà di ragionare lucidamente. Converrà tenere un profilo basso, evitare ogni motivo di tensione e scontro con le persone vicine e non forzare con le attività quotidiane. Voto: 7.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.