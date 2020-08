L'oroscopo di domani 3 agosto è pronto a svelare come sarà la giornata di inizio settimana per i segni della prima sestina. In analisi dunque i soli simboli astrali appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere cosa riserveranno di buono le previsioni zodiacali di lunedì? In questo contesto si annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia dei cosiddetti "prescelti". Intanto a far ben sperare, specialmente sul lato sentimentale, la presenza di una meravigliosa Luna attualmente in sosta nel comparto dell'Acquario ma pronta prossimamente a sbarcare nel segno dei Pesci.

In questo caso, a gongolare su tutti gli altri saranno coloro del Toro insieme a quelli del Cancro, rispettivamente considerati al "top del giorno" ed a cinque stelle. Ambedue i predetti saranno favoriti soprattutto in campo sentimentale, in famiglia e nell'amicizia in generale. Favorevolmente sostenuti dall'Astrologia, applicata come sempre al quotidiano, anche coloro dell'Ariete, dei Gemelli e della Vergine, trio valutato in periodo routinario. Purtroppo non proprio come nelle attese la giornata per i nati in Leone, costretti in questo avvio di settimana a confrontarsi con un frangente "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di lunedì 3 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 3 agosto

Le previsioni incentrate sull'imminente inizio settimana sono pronte a dare merito ai segni più fortunati e non, prescelti in base alla qualità delle proprie effemeridi. A fare da apripista alle conseguenti previsioni zodiacali, come al solito, la nostra classifica stelline quotidiana, in questo contesto impostata sulla giornata di lunedì 3 agosto 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Curiosi di conoscere in modo integrale la scaletta con le stelline di lunedì?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★: Leone;

★★: NESSUNO.

Previsioni di domani, lunedì 3 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che partirà e proseguirà sui binari mesti ma assolutamente positivi della normalità questa parte iniziale della settimana. Sarà un lunedì abbastanza positivo certamente in ambito famigliare, quindi nei rapporti con figli e parenti conviventi. In molti casi la giornata partirà già dal mattino bella e "pimpante", fino a sera. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dalle effemeridi di competenza dell'Ariete, ironia e umorismo saranno le armi di difesa alle quali ricorrere molto spesso in questa giornata.

In amore il periodo regalerà momenti sereni, ma le emozioni più importanti saranno date dalla complicità che si verrà ad instaurare tra voi ed il partner, regalando un'interessante giornata sotto molti aspetti. Single, nel tempo libero avrete la possibilità di riscoprire degli interessi nascosti o trascurati. La presenza di Marte in trigono al Sole suggerisce di fare delle scelte in merito ad eventuali prossimi incontri. Sarà un momento ideale per godersi la vita fino in fondo e pensare al futuro con positività? Si, anche perché i presupposti per essere felici ci sono già tutti, l'unico ostacolo siete voi. Nel lavoro, alcuni pianeti amici invoglieranno ad essere prudenti e riflessivi e voi accoglierete volentieri questo invito.

Sapete bene che chi va piano, va sano e va lontano. Comportandovi in una certa maniera otterrete sicuramente un grande successo nel settore dove operate. Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Il prossimo lunedì 3 agosto sarà all'insegna dell'amore e della felicità sentimentale, a tutti gli effetti. Potrete contare pertanto su un buon inizio settimana nonché su un notevole autocontrollo ed una personalità sensibile ed intuitiva. Questo vostro stato farà emergere la vostra innata capacità di mediare, risultando vincenti e convincenti nelle situazioni importanti. Dunque, ottime le probabilità di centrare alcuni obbiettivi messi in programma soprattutto in campo sentimentale.

In coppia, sarete particolarmente esuberanti ed avrete voglia di dedicarvi con gioia in nuove attività da fare insieme alle persone più care. Single, sarete le star dello Zodiaco, grazie alla presenza di una forza d'animo eccezionale e tantissima nuova energia. In molti casi vi sentirete particolarmente creativi ed ispirati ed il buonumore vi accompagnerà per tutta la giornata. Il vostro fascino inoltre non passerà inosservato e ve ne accorgerete dai tanti complementi che riceverete. Nel lavoro l'oroscopo giornaliero indica che, grazie al supporto di Urano, avrete le spalle coperte per quanto riguarda le questioni economiche. Potreste quindi, volendo, permettervi qualche spesa in più. Voto: 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani prevede un lunedì buono ma non al 100%. Diciamo che dal lato sentimentale in parte sarete abbastanza favoriti dalla Luna in Acquario, mentre per il resto dovrete solamente navigare a vista. Gli astri in questo caso consigliano, soprattutto in merito ai sentimenti, di cercare di essere meno "sanguigni", tenendo a freno l'irruenza del vostro bel caratterino. In coppia, l'Astro d'Argento vi donerà equilibrio e temperanza che andrete a mettere in campo nei rapporti interpersonali, specie se siete nati nella seconda decade del segno. Vivrete così una dimensione sociale e famigliare di grande armonia. Molti di voi saranno al centro di confidenze speciali da parte di un partner in vena di fare confessioni.

Single, l'ammirazione da parte degli altri aumenterà la vostra autostima, a volte minata da alcune insicurezze. Così, con la Luna in aspetto armonico, proverete ad osare qualcosa in più e le conseguenze di questo slancio saranno assolutamente positive. Nel lavoro, il cielo vi aiuterà a dialogare con facilità e con entusiasmo ed a condividere con gli altri i vostri progetti. Saprete trovare dei punti d'accordo anche con chi di solito non è abituato ad assecondarvi. Voto: 8.

L'oroscopo di lunedì 3 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indica in arrivo un inizio settimana davvero splendido per tanti di voi, cari amici del Cancro, sotto molti punti di vista.

Diciamo pure che la giornata si preannuncia già dalla primissima mattinata come palesemente positiva, con ottimi risultati sia sul piano affettivo che su quello professionale. In campo sentimentale perciò vi sentirete al settimo cielo e, per tutto ciò, dovete dire "grazie" alla persona che avete scelto di amare. Vivrete dei momenti di grande complicità con il partner e finalmente riuscirete a trovare un po' di tempo in più da dedicare al vostro "lui" o alla vostra "lei". Single, la Luna in Acquario con Venere sempre più prossima al comparto, ambedue in aspetto positivo per il vostro segno, preannunciano una giornata interessante su molti fronti. Grinta, vitalità ed entusiasmo non vi faranno certo difetto, sia nelle attività quotidiane che nella vita privata.

Cercate di renderla interessante, magari piena di nuove amicizie e nuovi incontri. Nel lavoro, il settore economico sarà stabile e saranno possibili nuovi sviluppi. Incoraggianti i colloqui professionali per cambiare attività od ottenere un impiego. La sincerità e la disponibilità verranno messe in risalto. Riuscirete a non trascurare niente e nessuno, nonostante sarete molto impegnati e la vostra generosità verrà ricambiata con i complimenti dei colleghi. Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani presume possa arrivare un giorno da considerare "sottotono", per molti di voi del Leone. In amore, di fronte ad un imprevisto la lucidità farà sicuramente cilecca e voi perderete come al solito l'equilibrio: alla fine quello che potrebbe sembrare una montagna si rivelerà senz'altro un innocuo sassolino!

In ambito di coppia, visto il periodo "no", ogni pretesto sarà buono per discutere, rivangando faccende ormai datate in molti casi capaci di rovinare la giornata a voi ed al partner. Single, Luna, Saturno, Plutone e Giove vi guarderanno storto, al contrario di Marte in ottimo trigono al vostro Sole nel segno. Quindi, sorretti da una mente lucida e da un fascino caramelloso vi sentirete in grado di affrontare qualsiasi impresa. Farete bene comunque a misurare bene le vostre forze guardando in faccia la realtà: potreste distrarvi e magari commettere qualche errore di valutazione verso persone che non meritano il vostro interesse. Nel lavoro, regalatevi due o tre ore di relax, solo per far passare questa Luna dispettosa che quasi certamente tenterà di mettere sotto pressione alcuni rapporti o collaborazioni professionali.

Il trigono Luna-Marte sarà di fondamentale importanza per trovare nuovi sostenitori o per affrontare nel migliore dei modi ogni ostacolo ed ogni contrarietà. Voto: 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 3 agosto, prevede che in questo primo giorno della settimana non lascerete dietro di voi né pazienza né costanza. Il periodo non è stato messo in conto come negativo, però, visto il frangente poco chiaro, si consiglia una certa concentrazione nelle cose e nelle situazioni. In amore, si risveglieranno in voi l'entusiasmo e la fiducia grazie alla forte unione con il partner. Se doveste trovarvi in periodo incerto, dovrete avere massima fiducia nelle persone che amate. Solo così potrete contare su un lunedì efficace, a tratti forse anche abbastanza fortunato. In generale, sforzatevi di cogliere ogni nuovo momento in assoluta calma condividendo ogni cosa con chi avete a fianco. Single, avrete una giornata movimentata per quanto riguarda il mondo affettivo, giacché sarete carichi di energia positiva e di ottimi propositi. Quindi qualche piccolo eccesso sarà consentito anche a voi che di solito rispettate ogni dovere e pensate poco al piacere. Nel lavoro, grazie all'intraprendenza più smagliante del solito, si concretizzerà la possibilità di mettervi in luce ed ottenere buoni risultati. Sarete ricolmi di energie, pronti a mandare al tappeto gli avversari ed a imporre le vostre regole. Il consiglio delle stelle: ricordatevi che non siete soli, dovreste prendere in considerazione anche le opinioni altrui. Voto: 8.

