L'oroscopo di domani, 5 agosto, si fa interessante in vista di questo mercoledì, ma non per tutti i segni. A portare una ventata di euforia e, in qualche caso anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, l'imminente cambio di segno di Mercurio che dal Cancro transita in Leone. Come al solito la domanda sorge spontanea: quali saranno i segni dello zodiaco a ricevere belle notizie? Come sapete l'ultima parola spetta alle effemeridi, le uniche in grado di decidere lo stato di salute dei singoli segni, nel nostro caso valutati attraverso le previsioni zodiacali di mercoledì. Riguardo la giornata sotto osservazione, a trarre i maggiori benefici dal transito astrale appena evidenziato sarà, come ovvio che sia, "sua maestà" il Leone.

Altresì, a godere la vista fortunata offerta dai piani alti della classifica stelline, nel contesto anche Gemelli, meritatamente considerato in ottimo periodo valutato a cinque stelle. Buona la giornata per l'Ariete, come anche abbastanza bene il Toro, entrambi considerati in periodo routinario.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 5 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 5 agosto

Curiosi di sapere quali saranno i segni valutati al top in questa parte centrale della settimana? In questo caso a decretare chi tra i sei segni potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata di mercoledì 5 agosto 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. A questo punto vediamo di mettere in chiaro la qualità della giornata sotto analisi andando direttamente al resoconto finale relativo al terzo giorno dell'attuale settimana.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Leone - Mercurio nel segno;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Cancro;

★★: Vergine.

Previsioni astrologiche di domani, 5 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica un giorno buono, per certi aspetti anche ottimo.

A portare quel soffio di novità con tanta voglia di osare di più nelle cose che più intrigano, sarà un qualcosa o qualcuno proveniente "da molto lontano": chissà cosa o chi potrebbe essere? In amore, un cielo positivo porterà molto buonumore, discreto ottimismo ed una incrollabile fiducia nel futuro. Sfruttate questo momento positivo per realizzare un piccolo desiderio che rimandate da troppo tempo. In coppia, oltre che sulle stelle, potrete contare anche sull'appoggio e l'incoraggiamento del partner, che vi esaudirà in tutto rendendo speciale questo momento. Single, le vostre scelte stanno dando i loro frutti, alcuni dei quali potreste cominciare a raccogliere già da oggi, grazie ad un bellissimo transito lunare.

L'astro notturno regalerà una forma strepitosa e soprattutto uno stato d'animo sereno ed entusiasta al tempo stesso. Nel lavoro, sentirete molto forte la spinta a proiettarvi nel futuro grazie alla benefica e stimolante presenza di Marte in trigono al Sole e degli altri pianeti a voi positivi. Questo sarà il momento buono per partire alla scoperta di nuovi obiettivi e per consolidare quelli raggiunti recentemente. Voto: 8++.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì vedono discreta la giornata del 5 agosto. Per chi si dovesse trovare con attività in proprio ben avviate, ma con i soliti problemi gestionali, sarebbe opportuno chiedere pareri super partes. Le soluzioni arriveranno in modo trasversale dalla vostra quotidianità: l'importante sarà saper cogliere il momento giusto per agire.

In amore, vi sveglierete di buonumore, con tanta voglia di fare e di portare avanti dei progetti che avevate in mente da tempo. La Luna in sestile a Urano vi regalerà il coraggio di agire e di prendervi tutte le responsabilità del caso. Comunque andrà tutto bene, grazie anche all'aiuto del vostro partner, sempre disponibile. Single, approfittate per concedervi un po' di meritato relax: mettete da parte i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi agli hobby. Una passeggiata all'aria aperta, magari lungo la spiaggia, vi ritemprerà corpo e spirito rendendovi sereni e felici. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarete pronti a posizionare un tassello indelebile nella vostra vita. Ad aiutarvi ci penserà l'Astro d'Argento: vivrete delle situazioni veramente entusiasmanti che vi porteranno a cambiare qualcosa di molto importante per il vostro futuro.

Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani presume possa essere una partenza di mercoledì non troppo facile da gestire, almeno in prima battuta. Poi senz'altro le nuvole si schiuderanno verso una luce diversa. L'Astrologia guarda con interesse ad una vostra intenzione: per fare centro mettete da parte l'irascibilità e andate dritti verso l'obbiettivo. In campo sentimentale sarà un buon giorno: avrete tra le mani un'idea vincente oppure troverete un partner d'eccezione, bravo, bello, in gamba e magari anche informatissimo. Oculata in tutto, anche nelle spese, una persona di famiglia affabile e generosa vi incoraggerà ad impegnarvi su un progetto in cui potreste essere tentati di mollare a metà.

Single, lui o lei sarà la vostra fonte di energia e di autostima: sentirsi amati vi farà crescere su tutti i livelli. A chi è in cerca di nuove avventure, si preannuncia un giorno fantastico, pieno di novità e di suggestioni: vi sentirete ispirati e fantasiosi come non mai. Venere e Marte vi regaleranno continue intuizioni, musica per la vostra mente. Nel lavoro, il passaggio della Luna in Pesci scandirà per voi momenti cardine: vi si apriranno dinnanzi le migliori opportunità sia da un punto di vista personale che sociale. Bando alle finte modestie ed alle timidezze, il mondo è là che vi sta aspettando. Voto: 9.

Oroscopo del giorno 5 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★.

L'oroscopo sulla giornata di domani mercoledì 5 agosto evidenzia un Mercurio dissonante, in transito dal vostro al segno del Leone. Questo potrebbe favorire la nascita di situazioni sfavorevoli, non facili da gestire. Iniziative rilassanti da portare avanti con amici fidati renderanno meno incisive parte delle negatività. Il giusto feeling con una persona (che sapete) sarà ricambiato con azioni sincere. In campo sentimentale vi sentirete perplessi, in alcuni momenti anche sconcertati dal vostro umore grigio, specialmente se avete un bisogno profondo di conferme da parte del partner. Single, sarebbe meglio se in questo momento provaste a valutare altre alternative rispetto a quelle abituali perché la situazione non sarà molto promettente.

Quasi sicuramente la dissonanza di Mercurio renderà difficoltosa la gestione delle vostre idee per il futuro amoroso. Nel lavoro, la giornata metterà l'accento su alcune problematiche che, in qualche modo, impattano anche sulle vostre scelte future. Mettete bene in chiaro che le decisioni più importanti della vostra vita sarete voi a prenderle, quindi non fatevi influenzare negativamente dagli altri. Voto: 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani, prevede che in questa parte della settimana giunta al giro di boa di ritorno avrete molto da gioire e poco da sospirare. Il moto positivo del Sole in Leone, sempre più di parte grazie all'ottimo trigono in corso con Marte in Ariete, inizierà già dal primo mattino a dare supporto.

Preparatevi a gustare qualcosa di dolce ed estremamente meraviglioso: basterà solo volerlo (leggasi pure "accettarlo"). In amore, l'intesa con la dolce metà sarà ottima grazie ad un risveglio improvviso di passione e complicità. Vivacità di dialogo e maggiore attenzione reciproca rinnoveranno l'intesa, anche nei rapporti più collaudati. Single, avrete la possibilità di percorrere strade diverse da quelle usuali, scoprendo di possedere notevoli talenti. Una bella nuotata in piscina o al mare, oppure una lunga passeggiata nel parco, potrà essere una buona idea per ritemprare corpo e spirito e magari ampliare il vostro giro di amicizie. Nel lavoro, in ogni contesto darete prova di affidabilità, intelligenza e precisione.

State tranquilli: anche se i vostri meriti non verranno apertamente riconosciuti, di sicuro non passeranno inosservati agli occhi di chi conta. Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 5 agosto, sottolinea il fatto che sarete ancora sotto dura oppressione di astri poco amichevoli, con l'aggiunta di una nervosissima Venere, anch'essa abbastanza indisposta verso il segno. Richieste idee chiare e mente libera da cavilli pregiudiziali, questo per quanto concerne la parte relativa alle incombenze quotidiane. In amore, non tutto sarà tranquillo: una nuvola all'orizzonte favorirà zizzania anche nei rapporti affettivi più collaudati. Sforzatevi di capire le esigenze dei vostri famigliari e non defilatevi se qualcuno dovesse tentare di coinvolgervi in una sua questione: ricordate che la famiglia serve proprio a dare aiuto e comprensione.

Single, niente di strano se oggi o domani, con astri che remano contro il vostro segno, l'umore colerà a picco e la vostra indole dubbiosa tornerà prepotentemente alla carica. Non lasciatevi irretire da ansie immotivate e non prestate ascolto ai pettegolezzi. Nel lavoro, la situazione vi sembrerà drammatica ma non così grave come potrebbe sembrare. Per riuscire a raggiungere gli obiettivi che vi sarete, nel frattempo, prefissati, cercate di dominare gli impulsi del momento agendo solo dopo una lunga riflessione. Voto: 6.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.