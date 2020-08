Lunedì 10 agosto troveremo sul piano astrale la Luna e Urano sostare nel segno del Toro, nel frattempo Giove, Saturno e Plutone stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole assieme a Mercurio permarrà in Leone, così come Marte proseguirà il transito sui gradi dell'Ariete. Venere continuerà il domicilio in Cancro, come Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Pesci, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: ostinati. Il trigono di Fuoco in onda tra Marte e il Sole renderà, con ogni probabilità, i nati Sagittario oltremodo ostinati a raggiungere gli obiettivi professionali che si sono imposti per la giornata lunedì.

Chiunque oserà mettergli i bastoni tra le ruote dovrà fare i conti con la grinta che Marte in Ariete gli donerà.

2° posto Pesci: amore top. Con l'avvento di Venere nel loro Elemento (proprio il 7 entrata in Cancro) e con la Luna in questa giornata in felice congiunzione, ecco che i nativi avranno ottime chance di conoscere persone molti intriganti.

3° posto Leone: in fermento. Il Luminare notturno quadrerà Mercurio nella seconda dimora questo lunedì e le idee e i buoni propositi di rinnovamento sembreranno subire una battuta d'arresto. Nessuna paura però, perché i nati del segno già tra qualche giorno si rimetteranno in sesto, riorganizzando i pensieri innovativi per partire alla volta di nuove ed entusiasmanti avventure lavorative.

I mezzani

4° posto Scorpione: schietti. Non ci saranno mezze misure nella comunicazione nativa in queste 24 ore, specialmente sul versante amoroso, dove il partner dovrà sorbirsi una ramanzina per ogni manchevolezza. Questa smodata schiettezza, fortunatamente, sarà perlopiù un gioco di provocazioni in casa Scorpione, che la dolce metà parrà gradire di buon grado.

5° posto Cancro: tra l'incudine e il martello. I nativi che al momento intrattengono due relazioni amorose in contemporanea saranno, con ogni probabilità, chiamati a operare una scelta quanto prima, come esigerà Marte in tripla quadratura a Giove-Saturno-Plutone. Chi tra loro, invece, continuerà a tenere il piede in due staffe, potrebbe essere scoperto e rimanere a bocca asciutta.

6° posto Vergine: questioni pratiche. Lunedì dove il secondo segno di Terra sarà chiamato a occuparsi di alcune questioni pratiche rimandate nei giorni addietro. Tali mansioni non saranno particolarmente divertenti, ma una volta concluse renderanno i nativi decisamente soddisfatti.

7° posto Bilancia: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato in viso non sarà, con ogni probabilità, un bel biglietto da visita per la giornata odierna nativa. A essere maggiormente penalizzati saranno coloro che operano nel settore della comunicazione, dove il malumore che esterneranno sarà palese per le persone con cui avranno a che fare.

8° posto Gemelli: amore flop. Mentre i Luminari si guardano di traverso, Venere staziona in Cancro nella quinta dimora, andando presumibilmente a scoperchiare il vaso di Pandora amoroso dei nati Gemelli.

Sarà così che le discussioni che parevano, sino a questo momento, un tabù, dovranno necessariamente essere affrontate dai nativi.

9° posto Acquario: demotivati. Più che con la stanchezza fisica, i nati Acquario potrebbero dover fare i conti con una certa pesantezza mentale, figlia delle molteplici questioni destabilizzanti legate al periodo e a un parterre planetario particolarmente ostile.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: orgogliosi. Una parola o un gesto di un collega, male interpretato dai nativi, avrà buone chance di risvegliare in loro uno spiccato mood orgoglioso, che li farà rispondere a tono o agire d'impulso, malgrado non ve ne sia motivo alcuno.

11° posto Toro: confusi. Mercurio quadrato al duetto Luna-Urano nella loro orbita, a cui si aggiungerà la retrogradazione plutoniana, renderà il primo segno di Terra poco lucido nel modo di comunicare.

In giornate come queste sarebbe meglio prendersi un giorno di ferie dal lavoro e concedersi del meritato relax.

12° posto Ariete: bizzosi. Saranno tesi come una corda di violino i nati Ariete, nel giorno che apre la settimana, in quanto Urano quadrerà Mercurio e Marte sarà bersagliata dalla triade retrograda Giove-Saturno-Plutone.