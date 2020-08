Il mese di agosto continua a procedere spedito con le sue giornate afose e alcune volte piovigginose. Anche la seconda settimana inizia ad intravedersi all'orizzonte, con un oroscopo non proprio positivo per tutti i segni zodiacali. I nati sotto al segno dello Scorpione, infatti, dovranno fronteggiare giorni pieni di stress, mentre i Pesci potranno godere di una nuova carica di energie sia fisiche che mentali. Irrequieti, secondo le previsioni, saranno coloro che godono dell'influenza dell'Ariete come proprio segno zodiacale, gli astri saranno invece molto positivi per il segno del Leone.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete avvertiranno una strana sensazione di irrequietezza che porterà a galla qualche pensiero non propriamente positivo. In questi casi è più opportuno distrarre la propria mente con qualcosa di divertente, frenando l'istinto di ricercare la solitudine.

Toro - tanta fortuna e serenità potrebbero raggiungere questo segno zodiacale nei prossimi giorni. Chi attendeva da tempo l'arrivo di una notizia potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e prepararsi ad accoglierla. Attenzione però a non affidarsi troppo alla fortuna e alla speranza: l'aiuto arriva, ma solo se si fa in modo di raggiungere i propri obiettivi.

Gemelli - la capacità che i Gemelli hanno di socializzare li rende ammalianti e divertenti al tempo stesso. Chi è nato sotto a questo segno sa come ci si diverte, anche se spesso bisogna ricordargli che è necessario non esagerare. Se c'è qualcosa da organizzare durante la prossima settimana, i Gemelli saranno sempre i primi a partire e gli ultimi a voler tornare a casa.

Cancro - secondo l'oroscopo, le giornate che stanno per arrivare saranno tra le più sorprendenti del mese e sicuramente le più indimenticabili. Chi è alla ricerca dell'amore, o anche solo di una buona compagnia, dovrà aguzzare la vista e prepararsi ad accogliere il sopraggiungere di nuove conoscenze.

Attenzione a non abbassare la guardia: il vero amore potrebbe essere dietro l'angolo.

Leone - molteplici novità giungeranno nei prossimi giorni, specialmente per il segno del Leone. Gli astri sono sicuramente dalla parte di questo segno zodiacale e lo aiuteranno a raggiungere i propri obiettivi nel minor tempo possibile e con il minor sforzo. La fortuna non mancherà di certo e il sorriso sarà duro a svanire.

Vergine - l'amore è tornato! Venere occuperà finalmente la maggior parte del tempo e la situazione sentimentale, sia per coloro che ricercano il vero amore che per quelli che vivono già una vita di coppia, raggiungerà i massimi livelli. Si prospettano giornate rosse, quindi, non per il caldo ma per il sentimento che si presenterà lungo il cammino.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - attenzione allo stress che si è accumulato nei giorni precedenti. L'oroscopo di questa nuova settimana propone un paio di giorni di completo relax, in compagnia o meno del proprio partner, per riuscire a scaricare la tensione e godersi al meglio ciò che la vita ha da offrire.

Scorpione - giornate decisamente stressanti per il segno dello Scorpione. Riuscire a mantenere la calma risulta essere a dir poco complicato, specialmente quando ogni singola parola e atteggiamento da parte di coloro che stanno intorno suonano fastidiose. Meglio contare fino a dieci prima di dare una qualsiasi risposta(sia a domande che offese).

Sagittario - un po' di calma e tranquillità sono proprio quello che ci vuole, soprattutto dopo un periodo abbastanza burrascoso e in grado di mettere a dura prova la pazienza.

Fortunatamente, al fianco di questo segno vi sono persone meravigliose e delle quali ci si può fidare anche ad occhi chiusi.

Capricorno - qualche piccola difficoltà, specialmente all'interno della sfera sentimentale, potrebbe presentarsi nei prossimi giorni. Le discussioni, sfortunatamente, non mancheranno mai e in alcuni momenti si giungerà anche alla conclusione di voler restare da soli. Attenzione a non prendere decisioni affrettate: meditare a mente fredda risulta essere spesso la soluzione migliore.

Acquario - i pensieri non mancano mai e se si parla di lavoro ci sarà sicuramente qualcosa da raccontare. Le preoccupazioni sembrano ormai essere all'ordine del giorno e la paura di restare nuovamente senza alcuna entrata economica avvicina l'Acquario sempre più al baratro della tristezza.

Fortunatamente c'è la possibilità di avere persone fidate al proprio fianco.

Pesci - se le settimane appena trascorse non sono state tra le più fortunate, questo è il momento giusto per rialzarsi. Le giornate prossime riusciranno a portare un po' di serenità nella vita di questo segno e lo aiuteranno a recuperare le energie non solo fisiche ma anche mentali per potere affrontare delle lunghe sessioni di lavoro e/o studio.