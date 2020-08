Nell'oroscopo di martedì 4 agosto, la Luna nel segno dell'Acquario porta i nativi del segno a prendere una posizione nella propria relazione di coppia, che possono andare anche a cambiare la routine quotidiana, mentre per Cancro il desiderio di amore e di affetto si farà sentire particolarmente. Alcune difficoltà lavorative per la Bilancia si faranno sentire di meno, mentre Sagittario sarà abbastanza equilibrato sia in amore che a lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 4 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 4 agosto 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale molto piacevole per questa giornata di martedì secondo l'oroscopo.

Avere Marte in congiunzione e la Luna in sestile dal segno dell'Acquario vi farà sentire invincibili sotto ogni punto di vista. In amore voi single potreste scoprire di avere molto in comune con un'altra persona, e potrebbe essere il pretesto adatto per far scoppiare la scintilla. Se avete una relazione fissa sarete molto generosi con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi e condividerli con chi più amate. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di martedì non molto piacevole per voi nativi del segno, considerato che la Luna sarà in quadratura dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste sentirvi un po’ insicuri nei confronti del partner, non riuscendo a stabilire un dialogo, un legame.

Cercate dunque di giocare bene le vostre carte, perché sappiate che c'è molto di più in voi. Discorso simile anche per voi single, che dovrete essere più coraggiosi e sicuri di voi stessi. Bene il settore professionale, con discreti successi in arrivo, grazie a Giove e Saturno che vi guardano positivi dal segno del Capricorno.

Voto - 6,5

Gemelli: sfera sentimentale molto affidabile anche in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo, grazie a Venere in congiunzione. Non avete assolutamente intenzione di mollare, desiderando solamente il meglio per voi e il partner. Se siete single provate pure ad esprimere i vostri sentimenti in questa giornata.

Nel lavoro se riuscirete a sfruttare al meglio le vostre capacità, arriveranno sicuramente dei buoni risultati. Voto - 8-

Cancro: giornata molto buona dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di martedì 4 agosto. Il desiderio d'amore e d'affetto dunque si faranno sentire molto in questa giornata, dando una spinta all'intesa di coppia. Voi single certamente vi divertirete molto se rimarrete in compagnia dei vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro vi date tanto da fare nonostante il periodo. Questo perché credete in voi e nei risultati che prima o poi arriveranno. Voto - 7,5

Leone: la Luna si troverà in opposizione al vostro cielo in questa giornata di martedì, impedendovi di mostrare al meglio i vostri sentimenti soprattutto nei confronti del partner.

Cercate dunque di non essere troppo impulsivi, nel tentativo di non creare delle inutili incomprensioni e litigi. Se siete single potreste sentirvi giù di morale, oltre che insoddisfatti, ma prima o poi la situazione migliorerà. Sul fronte lavorativo se ci sono dei problemi da risolvere, provateci, potreste ricevere le risposte che attendete. Voto - 6,5

Vergine: oroscopo di martedì nel complesso buono per quanto riguarda il settore professionale, grazie a Giove che vi dà una mano nei vostri affari. Dunque sarete abbastanza abili in questa giornata a confezionare il miglior pacchetto per ottenere quei risultati che vi fanno sempre piacere. In amore ci sarà ancora Venere sfavorevole e qualche incomprensione, ma nulla di drammatico, perché il peggio sta per passare.

Se siete single qualche piccola soddisfazione in più vi farà sicuramente piacere. Voto - 7-

Bilancia: ottima giornata per voi secondo l'oroscopo di martedì, grazie alla Luna e Venere favorevoli, pronti ad esaltare la sfera sentimentale, non solo da un punto di vista passionale. Infatti, potrebbe essere arrivato il momento, sia per voi che per il partner, di fare un passo avanti, che possa portare non pochi miglioramenti alla vostra relazione di coppia. Se siete single preferirete godervi questa giornata estiva con gli amici, magari davanti una bevanda ghiacciata. Nel lavoro vi state impegnando molto, ma a volte non è detto che risultati arrivino subito. Voto - 7+

Scorpione: giornata no per voi nativi del segno a causa della Luna e del Sole in quadratura dal segno dell'Acquario e del Leone.

La sfera sentimentale dunque non sarà così piacevole, e dovrete quasi difendervi da possibili litigi. Voi però cercate di non sfuriare per il nulla. Se siete single forse qualche momento di solitudine per riflettere vi farà bene. Nel lavoro in questa giornata potrebbe essere il pretesto ideale per distrarsi un po’ dai vostri problemi. Voto - 6+

Sagittario: periodo discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì 4 agosto, con la Luna in sestile dal segno dell'Acquario, ma Venere in opposizione. Tuttavia sarà una giornata abbastanza equilibrata, con una sfera sentimentale tutto sommato senza troppi problemi. Se infatti scendete a compromessi con il partner, non avete nulla da temere.

Se siete single avrete voglia di certezze, che solo gli amici al momento possono darvi. Nel lavoro andrete molto bene grazie a Marte favorevole, senza fare gli straordinari, avendo dunque del tempo da dedicare al partner o a voi stessi. Voto - 7+

Capricorno: oroscopo di martedì così così per voi nativi del segno, per via di una configurazione astrale non al massimo delle aspettative. In amore la situazione sarà abbastanza tranquilla, ciò nonostante meglio non sbilanciarsi troppo per non avere effetti indesiderati con il partner. Se siete single e state frequentando una persona nuova, non siate subito estroversi. Nel Giove e Marte in contrapposizione tra loro porteranno risultati discreti, a volte buoni, a volte non così soddisfacenti.

Voto - 7

Acquario: un oroscopo straordinario per voi nativi del segno in questa giornata di martedì, con una strepitosa Luna in congiunzione che renderà magico questo momento. In amore infatti sarete energici e sognatori, con la voglia e la grinta di amare il partner come non mai, oppure di trovare qualcuno da amare addirittura di più di voi stessi. Per quanto riguarda il settore professionale, Marte in sestile dal segno dell'Ariete vi darà una mano con il vostro impiego, che in questa giornata vi riserverà parecchie soddisfazioni. Voto - 9

Pesci: con Nettuno, Giove e Saturno favorevoli, la giornata di martedì si rivelerà soddisfacente sotto diversi aspetti. In amore per voi single sarà il momento di esplorare i vostri sentimenti, e di dar ragione al vostro cuore quando vedrete colei che amate davvero.

Se avete una relazione stabile, cercate di far qualcosa che possa rendere felice il partner. Un consiglio: a volte bastano i piccoli gesti. Nel lavoro potrebbe essere il momento adatto per dedicarvi a nuovi progetti. Voto - 8-