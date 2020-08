Con l’inizio del mese di agosto 2020 arriva per i Pesci un momento di estrema positività e serenità soprattutto per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali. Chi ha un rapporto di lunga data ritrova l’equilibrio e la serenità con il partner, al contrario coloro i quali vivono una relazione nata da poco potrebbero scontrarsi con malumori e incomprensioni, causate per la maggior parte da una terza persona, come un familiare o un ex partner. Anche in ambito lavorativo le stelle sono dalla parte del segno, Mercurio aiuta i Pesci a sbrigare il lavoro arretrato e portare avanti i nuovi progetti.

Alti e bassi dal punto di vista fisico. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo nel mese di agosto per i nati sotto il segno dei Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per i Pesci

Amore: l’oroscopo di agosto 2020 lascia presagire un mese molto più vantaggioso di quelli precedenti per quanto riguarda l’amore e la sfera sentimentale. Dopo quattro mesi interi di provocazioni Venere venerdì 7 lascia la sua posizione in Gemelli per approdare nel punto più bello del vostro cielo per l’amore. I nativi del segno possono finalmente abbandonarsi alle emozioni e all'amore senza dubbi o ripensamenti. Coloro i quali vivono un rapporto di lunga data possono trarre beneficio da un periodo intenso, di totale fusione e complicità durante cui anche la sessualità è in crescita.

Certo questo non significa che le battaglie sentimentali sono finite: per esempio coloro i quali vivono una storia nata da poco potrebbero dover fare i conti con contrasti e malumori causati soprattutto da terze persone estranee alla coppia.

Lavoro: secondo l’oroscopo di agosto per coloro i quali trascorrono il mese al lavoro, si prospettano buone opportunità.

Mercurio riprende la sua marcia in avanti e aiuta il segno a sbrigare la grande mole di lavoro e pratiche accumulate. Nella mancanza di distrazioni tipica degli uffici in piena estate i Pesci riusciranno a smaltire gli arretrati e concentrarsi sui progetti futuri. Per coloro i quali tornano dalle ferie il rientro nella quotidianità lavorativa si rivela piuttosto faticoso come segnalato da Mercurio che precede il Sole in Vergine a partire dal 20 del mese.

Salute: secondo il presagio degli astri e delle stelle durante il mese di agosto la forma fisica e salutare dei Pesci non è non è al massimo e non è da escludere che qualcuno risenta di alcuni problemi e fastidi fisici, probabilmente di natura respiratoria. Alcune questioni di natura familiare o interpersonale potrebbero creare del nervosismo che si accentua soprattutto durante le giornate centrali del mese per finire il 25, con il Primo Quarto di Luna.