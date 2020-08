L'oroscopo di sabato 29 agosto prevede per i nativi Vergine l'ottima Venere in sestile dal segno del Cancro, utile per far impazzire di gioia il partner, mentre la vita affettiva dei nativi Toro procederà con tranquillità. Capricorno tenderà a concentrarsi maggiormente verso il fronte lavorativo, mentre per Bilancia le emozioni in questa giornata potrebbero essere contrastanti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di sabato 29 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 29 agosto 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di sabato ancora poco soddisfacente per voi nativi del segno a causa di Venere e della Luna in posizione sfavorevole.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia fatica a decollare, soprattutto voi nati nella terza decade. Se siete single sta per aprirsi un nuovo periodo della vostra vita e dovrete essere pronti. Nel lavoro l'impegno che mettete è sempre lo stesso, ma a volte non sarà sufficiente. Sfruttate la posizione favorevole di Marte per darvi più da fare. Voto - 6,5

Toro: potreste arrivare a provare emozioni contrastanti in questa giornata secondo l'oroscopo di sabato. L'influenza di Urano in quadratura confonde le idee soprattutto a voi single, che al momento potreste essere interessati ad altro. Se avete una relazione fissa sarete in grado di dimostrarvi dei buoni compagni di vita, grazie anche alla Luna in trigono dal segno del Capricorno.

Nel lavoro al momento la situazione è un po’ scomoda, e fareste meglio a chiedervi se siete voi i responsabili. Voto - 7-

Gemelli: per quanto riguarda il lavoro in questa giornata sarà difficile gestire al meglio le vostre mansioni, soprattutto se lavorate da soli. Dovreste cercare inoltre di dimostrarvi dei validi leader nelle mansioni di gruppo se volete una squadra affiatata.

Se avete una relazione stabile al momento non avete nulla di cui preoccuparvi, ma fate comunque attenzione al vostro temperamento. Se siete single una relazione potrebbe prendere una piega inaspettata. Voto - 6,5

Cancro: configurazione astrale molto buona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato 29 agosto.

Potrete contare sul sostegno del pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo, che porterà ancora per un po’ tanti piacevoli momenti tra voi e il partner. Se siete single questo potrebbe essere il momento adatto per migliorare il vostro aspetto e godere di una posizione più avvantaggiata. Nel lavoro se c'è qualcosa che al momento non vi soddisfa, potreste provare a portare qualche piccolo cambiamento nel vostro modus operandi. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di sabato promettente per quanto riguarda il settore professionale, considerato che Mercurio vi guarda positivo. Il vostro bilancio piano piano continua ad essere sempre più soddisfacente e con un po' di sacrifici in più, sarete pronti a fare passi avanti.

Se avete una relazione fissa potreste avere l'occasione di vivere momenti splendidi con il partner. Voi single sarete abbastanza stimolati dal punto di vista sentimentale, con la voglia di conoscere nuove persone e stringere nuovi legami. Voto - 8

Vergine: ottima Venere in sestile dal segno del Cancro secondo l'oroscopo. L'astro della bellezza sarà lì, pronto a portare maggiore serenità nella vostra relazione di coppia, con momenti entusiasmanti tra voi e il partner. Se siete single sarà grande l'esigenza di dare una mano e di sentirvi utili. Nel lavoro se la vostra professione al momento non vi soddisfa, non c'è nulla di male nel voler cercare una nuova strada, a patto che questa sia migliore della precedente.

Voto - 7,5

Bilancia: in questa giornata il cielo non sarà proprio a vostro favore secondo l'oroscopo. Venere infatti si troverà quadratura e gestire la vostra relazione di coppia non sarà affatto facile. Non scaldatevi dunque e soprattutto non arrivate a dire o fare cose che non pensate veramente. Se siete single meglio accontentarsi di poco che di niente. Nel lavoro gli imprevisti possono accadere a chiunque, evitate solo di infuriarvi se qualcosa andrà storto. Voto - 5

Scorpione: periodo discreto in amore secondo l'oroscopo, con Venere in trigono dal segno del Cancro. L'intesa di coppia tra voi e il partner sarà abbastanza soddisfacente, anche se dovrete comunque far attenzione a come reagite nei suoi confronti.

Se siete single sarà un buon momento per esprimere i vostri dubbi o i vostri sentimenti con qualcuno di cui vi fidate. Nel lavoro partecipate a nuovi progetti per il futuro e vedrete che non ve ne pentirete. Voto - 7,5

Sagittario: giornata godibile per voi nativi del segno, con Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo sarà promettente per proporre qualcosa per voi importante al partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voi single avete voglia di nuove avventure e viverle con nuovi amici potrebbe essere una buona idea. Nel lavoro vedrete che con impegno e costanza riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi siete imposti. Voto - 8-

Capricorno: curate al meglio i dettagli in ambito lavorativo in questa giornata secondo l'oroscopo di sabato 29 agosto.

Con Giove favorevole sarà il momento adatto per concentrarsi maggiormente sulle vostre mansioni e cercare di raggiungere risultati più soddisfacenti. In amore voi single se vi sentite confusi, fermatevi un momento e fate mente locale, mentre se avete una relazione fissa un atteggiamento più espansivo sarà perfetto al momento. Voto - 7+

Acquario: voi single potreste essere un po’ nostalgici in questa giornata, e il sostegno di un amico comprensivo sarà quasi d'obbligo per voi. L'importante è che poi siate in grado di andare avanti con le vostre gambe. Se avete una relazione fissa cercate di dare più affetto al partner, che sicuramente non si merita di essere trascurato. Nel lavoro vi mostrerete più collaborativi, e se avete in mente delle idee valide, cercherete di proporle e svilupparle al più presto possibile.

Voto - 7

Pesci: Venere in posizione favorevole completa un oroscopo positivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. L'affiatamento di coppia tra voi e il partner vi mette di buonumore, e vi incentiva ad essere sempre più affettuosi e disponibili. Se siete single non tirate troppo per le lunghe una discussione poco interessante. Nel lavoro le vostre capacità creative vi permetteranno di uscire fuori da un progetto che sembrava in fase di stallo. Voto - 7,5