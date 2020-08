L'ultimo weekend del mese sta per avere inizio. Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per le ultime giornate di agosto? Si preannunciano 48 ore interessanti per la Vergine, che soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e professionale, potrebbe avere delle idee vincenti. Anche per l'Ariete è un momento positivo, di grande recupero, soprattutto per il fisico. Al contrario il Leone potrebbe avere la mente affollata da dubbi e preoccupazioni per quanto riguarda l'amore e lo stesso vale per la Bilancia, che potrebbe essere un po' sul piede di guerra. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 29 e domenica 30 agosto 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend da Ariete a Pesci

Ariete: è un weekend di recupero per il segno. Durante la giornata di sabato è possibile ricaricare le energie e ritrovare la positività. Dunque meglio evitare gli sforzi e restare a riposo. Quella di domenica al contrario si preannuncia come una giornata mondana, durante cui anche i nuovi incontri sono favoriti.

Toro: durante il weekend continua il momento di positività e vantaggio iniziato già ad inizio settimana per quanto riguarda la sfera lavorativa. In amore le stelle non sono contrarie, tuttavia potrebbero nascere dei malintesi, soprattutto per chi vive una relazione nata da poco.

Gemelli: la giornata di sabato 29 agosto 2020 permette al segno di recuperare dal punto di vista fisico.

È infatti possibile concedersi un po’ più di riposo e magari dormire qualche ora in più. Domenica si può invece osare qualcosa in più, organizzare una gita o una serata romantica con il partner. Anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: il weekend inizia con alcune questioni burocratiche o legali di cui occuparsi, quindi le prossime 24 ore potrebbero essere abbastanza faticose per il segno.

Domenica si può voltare pagina e staccare un po’ la spina dagli impegni lavorativi, tuttavia le stelle consigliano di non sforzare il corpo.

Leone: l’oroscopo lascia presagire un weekend faticoso dal punto di vista sentimentale. Chi vive una storia a distanza potrebbe sentirsi schiacciato da questa mancanza e ripiegare in qualche fugace trasgressione.

Le stelle consigliano prudenza. Possibili contrasti potrebbero inoltre nascere in famiglia o a causa di un ex. Bene il lavoro.

Vergine: quello in arrivo si preannuncia un fine settimana molto interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Qualcuno potrebbe infatti avere delle idee interessanti e presentandole a chi di dovere, garantirsi risultati assicurati. Bene l’amore, anche se la vostra testa è impegnata altrove.

Bilancia: durante la giornata di sabato 29 agosto 2020 potrebbero nascere delle incomprensioni all'interno della sfera personale. Causa delle divergenze potrebbero essere la sfera finanziaria o la gestione della casa. Cercate di far valere le vostre idee, senza l’arroganza di imporvi sugli altri.

Recupero domenica 30.

Scorpione: l’oroscopo lascia presagire un weekend molto interessante per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali. È il momento ideale per recuperare un rapporto in crisi, ma anche per farsi avanti e dichiararsi alla persona dei sogni. Chi è single da tempo o vuole ricominciare dopo una storia o una separazione, farebbe bene a guardarsi intorno.

Sagittario: ci sono delle questioni che preoccupano il segno, il consiglio delle stelle è quello di richiedere una consulenza professionale o rivolgersi ad una persona di fiducia, che possa aiutare a sciogliere ogni tipo di dubbio. Quella di domenica 30 è una giornata serena, da trascorrere insieme alla famiglia e gli amici.

Capricorno: durante questo fine settimana sarebbe bene fare una pausa "detox". Depurare mente e corpo, allontanare i pensieri negativi, abbandonare i vizi e concentrarsi solo su quello che può fare bene. Potrebbe essere consigliato concedersi qualche ora in un centro benessere o regalarsi un massaggio. Questo è quello di cui avete più bisogno ora!

Acquario: nelle prossime 48 ore il segno avrà la sensazione di avere tutte le situazioni in pugno ed in effetti è proprio così. Tuttavia la fretta non si rivela mai una buona consigliera, e secondo il presagio delle stelle sarebbe bene per il segno rallentare un po’ i ritmi, agendo in maniera graduale. Armonia in amore.

Pesci: quella di sabato 29 agosto sarà una giornata romantica e passionale per il segno, ideale per concedersi delle ore soli con il partner.

Anche gli incontri sono favoriti. Domenica al contrario potrebbero nascere delle incomprensioni in famiglia o nel rapporto con i figli. Cautela dal punto di vista fisico.