L'oroscopo del mese di settembre prevede l'arrivo del pianeta Venere nel segno zodiacale del Leone, che si rivelerà perfetto per esprimere al meglio tutto il suo potenziale in tema di sentimenti e di amore, che siano single oppure già impegnati, mentre per Gemelli ci sarà un buon equilibrio sia in amore che nel lavoro grazie ad una configurazione astrale estremamente bilanciata. Per la Vergine l'estate si concluderà abbastanza bene dal punto di vista sentimentale, se non con qualche sorpresa in più, mentre l'Ariete avrà modo di recuperare parecchi punti all'interno della propria relazione sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di settembre per quanto riguarda la prima sestina dello zodiaco.

L'oroscopo del mese di settembre, 1^ sestina dall'Ariete alla Vergine

Ariete: mese di settembre piacevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. A partire dalla seconda settimana del mese potrete contare su Vergine che si andrà a posizionare in trigono rispetto al segno amico del Leone, completando una configurazione astrale piuttosto buona. In amore infatti non ci saranno ostacoli per voi nativi del segno, e sarete pronti a dare il meglio per dare affetto alla vostra anima gemella. Ottimo periodo inoltre per innamorarsi qualora siate single. Create pure dei progetti adatti per fare breccia nel cuore di colei che amate.

Ambito lavorativo invece che non si rivelerà estremamente efficace secondo l'oroscopo. Infatti presto arriverà il pianeta Mercurio in opposizione, aggiungendosi a Giove e Saturno già in posizione complicata, che il solo Marte in congiunzione non basterà per riuscire a svolgere con efficacia le vostre mansioni.

Dovrete giocare sulla difensiva, svolgere al meglio delle vostre capacità i vostri incarichi. Voto - 7+

Toro: oroscopo del mese di settembre non molto eccezionale dal punto di vista sentimentale. Purtroppo il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno del Leone, e potreste essere un po’ ostili nei confronti del partner.

Bisognerà essere coscienti della situazione che state vivendo, prenderne atto e cercare di mettere una pezza a quei problemi di coppia che potrebbero rappresentare un problema per la vostra relazione di coppia, soprattutto per voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari avrete voglia di amare e di essere amati, ma sarà difficile che qualcuno ricambi il sentimento, non in questo momento almeno. Per quanto riguarda il settore professionale, Giove e Saturno continuano a favorirvi dal segno del Capricorno, e si aggiungerà inoltre Mercurio dal segno della Vergine, che migliorerà i rapporti con i colleghi. Potreste decidere di andare incontro ad una forte spesa, che sì farà scendere di molto le vostre finanze, ma che presto vi permetterà di recuperare e di guadagnare.

Ciò nonostante riflettete bene comunque prima di agire. Voto - 7

Gemelli: configurazione astrale estremamente bilanciata per voi per voi nativi del segno. Venere tornerà ad essere possente, generosa e romantica per questo mese di settembre secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale tornerete ad essere abbastanza vigorosi e pieni di vitalità, concedendo più tempo alla vostra anima gemella, e reagendo con ottimismo ed entusiasmo ad eventuali nuovi progetti di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari il periodo si preannuncia molto buono che chiudere la stagione estiva in bellezza, nella speranza di vivere un inverno caldo d'amore. In ambito lavorativo arriverà il pianeta Mercurio in trigono dal segno della Bilancia, che vi aiuterà a gestire con maggiore efficacia le vostre mansioni, soprattutto a voi nati nella prima decade.

Inoltre, non tiratevi indietro qualora vi vengano proposte nuove e promettenti iniziative di gruppo. Voto - 8+

Cancro: mese di settembre interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Nonostante il pianeta Venere abbandonerà il vostro cielo a partire dalla seconda settimana del mese, godrete comunque di una relazione di coppia ancora più che soddisfacente. Certo, non come il mese precedente ma comunque abbastanza godibile. Per continuare a dare più enfasi alla vostra storia d'amore, e cercare di continuare ad avere una discreta intesa di coppia, proponete fin da subito dei progetti da svolgere insieme, che riescano a mantenere vivo l'interesse tra di voi. Per quanto riguarda i cuori solitari la persona con cui volete approcciarvi forse è un po’ difficile da gestire, e avrete bisogno di impegnarvi al massimo, oltre che a un po’ di fortuna per conquistarla.

Ambito lavorativo che fareste meglio a non sottovalutare durante il mese secondo l'oroscopo. Nonostante le mansioni più pesanti si siano concluse, dovrete prepararvi per i prossimi mesi, di conseguenza fareste meglio a non perdere troppo tempo e a darvi da fare fin da subito. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di settembre tutto da vivere per voi nativi del segno, considerato che arriverà il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo. Preparatevi dunque a delle novità per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto per voi single. Infatti sarà più semplice per voi single provare a corteggiare la persona che vi piace, magari ottenendo risultati positivi. Se avete una relazione stabile vi sembrerà quasi di vivere una seconda estate, o una seconda giovinezza in compagnia della vostra anima gemella.

Avrete spesso quella sensazione che tutto andrà per il meglio, e con un certo magnetismo, fascino nonché una lodevole determinazione, sarete in grado di aumentare sensibilmente l'intesa di coppia. In ambito lavorativo Marte in Ariete continua a sostenervi, anche se sarebbe comunque saggio evitare stravolgimenti o spese eccessive in questo periodo. Continuate invece a lavorare al vostro solito modo di fare, mettendo da parte ciò che guadagnate, come avete fatto finora. Voto - 8-

Vergine: oroscopo del mese di settembre nel complesso simile al precedente per voi nativi del segno. Dunque potreste ritenervi piuttosto soddisfatti del periodo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ora che la vostra relazione di coppia procede piuttosto bene, quello che potreste fare sarà cercare di preservare il vostro rapporto e all'occorrenza, cercare di costruire una relazione un po’ più stabile.

Chi lo sa, magari potreste ricevere qualche piacevole sorpresa. Per quanto riguarda i cuori solitari avrete buone energie per provare a buttarvi in una storia d'amore solida e affidabile, anche se dovrete giocare al meglio le vostre carte. Settore professionale in crescita durante il mese secondo l'oroscopo. L'arrivo di Mercurio nel vostro cielo durante le settimane precedenti vi ha aiutato molto e sarà presente per la prima settimana del mese, promettendo un rapporto con i colleghi più stabile, nonché risultati più soddisfacenti dalle vostre mansioni. Se volete ripartire per bene dunque, e continuare a mantenere questa striscia di successi, il segreto sarà di non restare fermi e avere sempre un po’ di inventiva.

In questo modo potreste ottenere ancora per un po’ buoni risultati. Tutto dipenderà da voi e dal vostro temperamento. Voto - 7,5

L'oroscopo del mese di settembre continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia fino al segno dei Pesci.