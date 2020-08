Nell'Oroscopo del 22 e del 23 agosto l'ingresso del Sole in Vergine favorisce il recupero del segno, portando grandi vantaggi anche ai nati sotto il segno dell'Ariete, che recuperano le energie e la voglia di fare. Al contrario saranno 48 ore sottotono per il Sagittario. Incontri passionali per il Cancro. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del weekend per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend, 22 e 23 agosto, da Ariete a Pesci

Ariete: durante la giornata di sabato 22 agosto l’ingresso del Sole in Vergine aiuta l'Ariete a recuperare le energie e la forza fisica.

È il momento ideale per studiare un piano da mettere in atto, occorrono nuove strategie, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, in particolare per coloro che si sono da poco cimentati in nuove sfide o esperienze. Domenica di relax da dedicare al partner e alla famiglia.

Toro: il Sole in ottima posizione lascia presagire un weekend ricco di energia, grinta e spensieratezza. In ambito lavorativo è il momento di seguire l’istinto: chi è alle prese con progetti o nuovi incarichi potrebbe riuscire a vedere molto in là e garantirsi dei successi futuri. In amore torna il sereno.

Gemelli: per molti questo weekend di agosto coincide con la fine delle vacanze, tuttavia il divertimento non è finito.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci potrebbero essere delle interessanti sorprese. È un momento vantaggioso per gli incontri e le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Cancro: il Sole gentile aiuta a trovare chiarimenti e soluzioni in ambito lavorativo, dove durante la settimana non sono mancati i momenti sottotono e i contrasti.

Domenica 23 agosto la passione si riaccende e i nativi del segno possono ritrovare la complicità e l’armonia di coppia, venute un po’ a mancare ultimamente. Incontri favoriti per i single.

Leone: il penultimo weekend di agosto inizia con alcune questioni burocratiche o lavorative da sbrigare. Durante la giornata di sabato 22 i nativi del segno saranno impegnati tra email, telefonate e videoconferenze.

Al contrario, durante la giornata di domenica 23 ci si può concedere un po’ di meritato riposo e dedicarsi alla cura del partner e della famiglia. I single alla ricerca di nuovi incontri sono protetti dalle stelle, dunque meglio approfittarne!

Vergine: Mercurio e Sole nel segno lasciano presagire un inizio di un buon momento di recupero per il segno. Dal punto di vista salutare è il momento ideale per iniziare delle cure o avviare dei trattamenti specifici. Anche in amore si può recuperare, la passione si riaccende e gli incontri sono favoriti. Al contrario, in ambito lavorativo non è il momento migliore per cimentarsi in qualcosa di nuovo, meglio muoversi con cautela.

Bilancia: secondo l'oroscopo le giornate di sabato 22 e domenica 23 agosto si rivelano molto produttive per il segno, che soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale e l’ambito economico può riscuotere interessanti soddisfazioni.

Qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa o concludere un affare creditizio. Bene l’amore.

Scorpione: con il Sole in posizione amica il weekend inizia nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista salutare dove si coglie fin da subito un vantaggioso recupero. È il momento ideale per organizzare un piccolo viaggio o una cena tra amici. I single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero vedere accolte le proprie richieste e fare un incontro sorprendente.

Sagittario: il weekend inizia leggermente sottotono per il segno, che risente degli influssi di un Sole pignolo che mette di cattivo umore. In amore e in ambito lavorativo è bene evitare i contrasti, meglio stare alla larga da discussioni e polemiche.

Dal punto di vista salutare qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e vedersi costretto a rallentare un po’ i ritmi.

Capricorno: un Sole magnifico protegge il segno durante le giornate di sabato 22 e domenica 23 agosto, promettendo 48 ore bollenti e cariche di passione. È un buon momento per avviare una relazione, le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le coppie che desiderano fare dei passi avanti verso il futuro, come il matrimonio o la convivenza. Bene la sfera lavorativa.

Acquario: il Sole in Vergine aiuta il segno a ritrovare il buon umore e a godersi dei momenti di serenità durante il weekend. In amore continua un momento estremamente positivo e anche gli incontri sono favoriti.

Bene il fisico, chi pratica sport a livello agonistico potrebbe raggiungere ottimi risultati.

Pesci: l’oroscopo del weekend consiglia al segno di voltare pagina, il presagio delle stelle si riferisce a chi in amore ha vissuto delle incertezze o ha affrontato una separazione. Gli incontri sono favoriti durante le 48 ore e non è da escludere che qualcuno intoppi nell’anima gemella. Bene il lavoro. Cautela dal punto di vista fisico.