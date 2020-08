L'oroscopo del 15 agosto è pronto a rivelare quali sorprese e novità vi aspettano nel sesto giorno della settimana corrente. Sarà un Ferragosto movimentato o avventuroso? Se siete curiosi di saperlo, analizzate attentamente le previsioni delle stelle relative alla giornata di sabato, dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

Il Ferragosto secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa giornata di Ferragosto siete pronti a buttarvi in qualsiasi avventura, con il vostro partner o con i vostri amici. Sotto l'ombrellone la tristezza dei mesi scorsi svanisce di colpo, quindi godetevi pienamente quest’aria estiva.

Evitate di assumere un atteggiamento presuntuoso e caparbio. Tutti vi ammirano per la vostra intelligenza.

Toro – In questa giornata di Ferragosto dovete dare il meglio di voi stessi. Focalizzate bene le vostre necessità, alcune decisioni sono state prese troppo in fretta ma non è mai troppo tardi per correre ai ripari. Le decisioni dell’ultimo secondo, a volte, sono le migliori. L’Oroscopo consiglia di sfruttare queste 24 ore per svagarvi e fare ciò che vi piace.

Gemelli – Per molti di voi è un Ferragosto un po' particolare. State facendo qualche sforzo in più per resistere a tutte le intemperie della vita. Cercate di salvare un rapporto a cui tenete moltissimo e difendetelo a tutti i costi, non lasciate che il sole vi dia alla testa.

Cancro – È Ferragosto, impegnatevi a non far annoiare il vostro partner o la vostra famiglia con argomenti che riguardano il lavoro, la maleducazione della gente o quant'altro. Ci siete solo voi e le persone che amate, tutto il resto è noia. Se siete in vacanza, approfittate per fare lunghe passeggiate sulla battigia, tuffarvi in acque cristalline, visitare luoghi incantevoli e storici.

Godetevi questa giornata senza dar conto a nessuno.

Previsioni di sabato 15 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Questo Ferragosto è la migliore giornata del mese corrente, soprattutto per le questioni amorose. In qualsiasi condizioni vi troviate, al mare, in montagna o in città riuscite a ottenere qualcosa che vi aggrada.

Sfruttate pienamente la vostra voglia di vivere e non lasciatevi scoraggiare dalle esperienze passate.

Vergine – Avete una marcia in più e siete sempre in grado di rialzarvi, dopo una profonda caduta. In fondo, avete un grande bisogno di divertirvi, di rendere questo Ferragosto speciale, unico e indelebile. Non importa se non la trascorrete in compagnia, perché questa è una giornata dedicata completamente a voi stessi. Poi, se trovate l’anima gemella, meglio ancora.

Bilancia – Potreste avere qualche screzio in spiaggia, magari per la maleducazione di certa gente o per il comportamento sbagliato del vostro partner. Niente, però, riuscirà a rovinare la vostra relazione o la vostra vacanza. Siete delle persone capaci di proteggere tutte le cose che amate.

Per i single si prospetta una giornata piena di sorprese.

Scorpione – Se siete in vacanza, approfittate di questo Ferragosto per fare un bel carico di energia e una bella tintarella da fare invidia ai vostri amici e colleghi. Ovviamente avete voglia anche di fare qualche spesa pazza, ma l’oroscopo consiglia di accontentarvi di qualche souvenir e di risparmiare qualcosa per il mese di settembre.

Astrologia di Ferragosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete in vacanza, potreste fare amicizia con una persona incontrata in spiaggia, in albergo o in qualche locale pubblico. Questo vi fa capire che siete delle persone molto socievoli. Attenzione alla gelosia, per chi ha una relazione longeva o fresca.

Qualcuno o qualcosa potrebbe disturbare il vostro rapporto e mettere alla prova la vostra resistenza. Non trascurate le persone amate.

Capricorno – Giornata ideale per vuotare il sacco, esprimere al meglio i vostri reali sentimenti alla persona interessata o per trovare l'anima gemella, se non l'avete ancora trovata. Avete modo di trascorrere il Ferragosto più movimentato della vostra vita, soddisfacente ed eccitante. Le relazioni di lunga data si rafforzano ancora di più, mentre quelle nate da poco devono stare attente a qualche intromissione esterna.

Acquario – Se siete su una spiaggia dorata o in mezzo alla natura, avete l’opportunità di fare nuove amicizie o di trovare un nuovo amore. Se avete una relazione, l'oroscopo consiglia di non fare troppo i galletti o le galline, perché potreste trovarvi in guai grossi.

Non siate ingenui e godetevi questa giornata di Ferragosto, ovunque vi troviate.

Pesci – Se volete vivere un Ferragosto tranquillo vi conviene tenere sotto controllo la gelosia e il nervosismo. Avete la possibilità di godervi questo periodo estivo senza farvi troppi filmini mentali. La fiducia è una cosa molto apprezzata in qualsiasi tipo di rapporto. Abbiate più cura di voi stessi e regalatevi il meglio.