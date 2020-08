L'oroscopo dal 31 agosto al 6 settembre 2020 è pronto a dire la sua sul possibile andamento della nuova imminente settimana sul piano astrologico. Quali novità amorose riservano gli astri ai 12 segni zodiacali? Proviamo a capirlo con le seguenti previsioni astrali relative alle questioni sentimentali.

Oroscopo su amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Amate il rischio e le sfide, quindi anche in questa settimana non deludete. A volte, sembrate degli incoscienti ma non c'è modo di trattenervi, il vostro istinto è più forte. Fa parte del vostro carattere agire in un modo e poi in un altro, e nessuno riesce a farvi cambiare idea.

Se una persona cara vi dà un consiglio, accettatelo di buon cuore anche se non sempre gli darete retta. In amore vi piace giocare con il fuoco, attenti a non scottarvi.

Toro – Vi aspetta una settimana piuttosto interessante. Ci sono delle ripartenze importanti e anche dei ritorni di fiamma. Se avete perso la speranza di trovare l'anima gemella, prima o poi vi ricrederete e capirete. Se vi siete preparati alla monotonia di un’altra settimana priva di emozioni, dovete prepararvi all'esatto contrario. Ritorna la voglia di rimettervi in gioco e di rischiare. Restare soli a lungo non fa bene.

Gemelli – Coloro che si trovano in acque burrascose, in questa nuova settimana estiva potrebbero ritrovare il coraggio di dire basta, tagliare ponti per rifarsi una vita.

Se non ci siete riusciti negli scorsi mesi, è perché avevate molti dubbi. Adesso vi sentite un po’ più liberi e avete le idee chiare. Quindi, questa è la settimana giusta per affrontare tutti i problemi di coppia in maniera tranquilla, quasi come una liberazione.

Cancro – Potreste ritrovarvi a prendere delle decisioni importanti in questa nuova settimana di settembre, quindi dovete procedere con cautela e avere molta pazienza.

Qualcuno potrebbe non approvare ciò che fate, quindi prima di andare avanti placate gli animi agitati. I latin lover più incalliti molto probabilmente desiderano un po' di libertà, mentre i single in cerca d’amore non devono perdere la speranza. L'amore c'è per tutti, pur essendo diversi.

Previsioni astrologiche fino al 6 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Anche se la vostra testa dice di buttarvi in storie senza capo né coda, dovete ascoltare di più il vostro cuore. I suoi consigli vi hanno mai deluso? Potreste esprimere liberamente i vostri sentimenti alla persona interessata, magari ricambia il vostro amore. Se pensate che una piccola crisi con il partner sia sinonimo di rottura, vi siete sbagliati di grosso.

Vergine – Questa prima settimana di settembre non presenta molte novità. Nonostante ciò, voi le attendete. Magari avete pensato che dopo la pausa estiva qualcosa stesse per cambiare. Non va proprio male dal punto di vista sentimentale, ma la prudenza non è mai troppa.

Non lasciatevi trascinare dagli impulsi perché potreste essere proprio voi a rimetterci. Se una storia naviga nell'insicurezza, fareste bene a fare chiarezza per non far soffrire l’altra persona.

Bilancia – Alcuni di voi non possono dire di essere stati fortunati nei mesi scorsi, specialmente in campo sentimentale. Tra gli alti e bassi, però, ce l'avete fatta. Ora, iniziano a farsi vedere i primi miglioramenti in amore: siate meno diffidenti. Anche chi ha subito una profonda crisi, in questa settimana può darsi una possibilità in più. Siate più riflessivi, le speranze perse in passato ritornano a galla e, inoltre, torna la voglia di dialogare di più con il partner.

Scorpione – Forse l'inizio di questa settimana non è esattamente proprio come lo immaginavate, ma è normale attraversare un periodo di assestamento dopo l'estate.

Fate bene a schiarivi un po' le idee, molto probabilmente avete le mani in pasta e potreste facilmente sbagliare direzione e impegnarvi con una storia sbagliata. In amore non siate frettolosi: se dovete esprimere un concetto con il partner, fatelo fino in fondo, non lasciate le cose a metà.

L'amore secondo l'oroscopo dal 31 agosto al 6 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Settimana di grandi ritorni. Tornano a galla i sentimenti che fino ad adesso avete messo da parte, un amore vecchio e mai dimenticato oppure vecchi problemi mai risolti. Se state attraversando un periodo di fragilità, non è facile far finta di niente soprattutto con gli ex. I single non trovano l'anima gemella ma potrebbero fare degli incontri speciali, di quelli che cambiano la vita.

Non buttate via nessuna occasione, soprattutto se sentite ancora una volta quella sensazione che vi scalda il cuore.

Capricorno – Questa settimana non è di vostro gradimento. I problemi li create voi stessi, lasciando che gli altri s’immischino nella vostra vita sentimentale. Il rapporto di coppia potrebbe bloccarsi a causa della distanza o per il poco tempo che i partner si concedono. Se continuate a mantenere certi silenzi, prima o poi qualcosa potrebbe spezzarsi. Non sottovalutate il potere della parola.

Acquario – L'amore si presenta a voi in tutte le sue sfumature. Non siate frettolosi e se dovete esprimere un concetto con il vostro partner, fatelo fino in fondo. Fatevi guidare dal destino, senza timori e pregiudizi.

Se avete da poco chiuso una storia, non fatevene una colpa. Se il passato bussa alla vostra porta, non chiudetela, anzi ascoltate ciò che ha da dirvi e poi fate la vostra scelta. L'Oroscopo consiglia di lasciar parlare un po' di più il partner, altrimenti il rapporto sarebbe impari.

Pesci – Non buttatevi a capofitto in una relazione, tirate un po' il freno. Per molti di voi si aprono diverse opportunità. Non c'è bisogno di buttarsi tra le braccia del primo che capita per essere sicuri di piacere. Il fascino non si misura col numero delle storie che si intrattengono. L'oroscopo consiglia alle coppie, sia fresche che longeve, più tranquillità e di essere meno possessive.