L'oroscopo della settimana che va dal 24 al 30 agosto prevede un po’ di serenità per i nativi Leone, che non si faranno mancare l'affetto e le attenzioni in famiglia, mentre per Scorpione sarà una settimana piuttosto bilanciata per quanto riguarda i rapporti affettivi o sentimentali. La Luna sosterà nel segno del Capricorno durante il weekend, regalando una piccola ventata d'aria fresca per quanto riguarda la propria relazione di coppia, mentre Cancro si sentirà spesso soddisfatto della propria prestazione in ambito professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 24 al 30 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 24 al 30 agosto 2020 segno per segno

Ariete: settimana non eccezionale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Avrete una configurazione astrale che non sarà il massimo in questo periodo, considerato che Venere e Giove si troveranno in quadratura rispettivamente dal segno del Cancro e del Capricorno. In ambito sentimentale dunque rischierete di agire troppo spesso in maniera istintiva, e troppo spesso rischierete di causare un litigio con il partner. I single potrebbero avere il cuore chiuso per altre persone al momento, in attesa di tempi migliori. Sul fronte lavorativo se lavorerete con un po’ in più di pazienza, vedrete che potreste ottenere qualche piccola soddisfazione. Voto - 7-

Toro: se non vi sentite a vostro agio con la vostra anima gemella in questo periodo, potreste provare a dire cosa c'è che non funziona tra voi e il partner, nel tentativo di ripristinare la vostra relazione.

Cercate inoltre di concedervi un po’ di tempo libero in più in compagnia della vostra anima gemella. Abbiate fiducia e vedrete che Venere in posizione favorevole saprà aiutarvi. Per quanto riguarda i cuori solitari, un po’ di ottimismo in più vi farà bene in questo periodo. Sul posto di lavoro Giove in trigono dal segno del Capricorno si rivelerà un valido alleato per portare a termine anche quelle mansioni più difficoltose, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7,5

Gemelli: ambito lavorativo non proprio soddisfacente secondo l'oroscopo della prossima settimana. Il pianeta Mercurio infatti si troverà in quadratura dal segno della Vergine, e potrebbe diventare un po’ più complicato lavorare insieme ai vostri colleghi. Sfera sentimentale invece piuttosto soddisfacente in questo momento.

Sarà un ottimo periodo per rafforzare i vostri affetti, soprattutto nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single Marte in sestile dal segno dell'Ariete vi darà la grinta e la voglia di conoscere nuove persone, creando nuovi rapporti che in breve tempo possano diventare qualcosa di più profondo. Voto - 7+

Cancro: periodo pieno di emozioni per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con una splendida Venere in congiunzione al vostro cielo. La settimana inizierà molto bene con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, che esalterà la vostra relazione di coppia, pronta a rendere le vostre serate indimenticabili, oltre che realizzare alcuni vostri desideri. I cuori solitari avranno molto tempo a disposizione per dirigere al meglio la loro vita.

Per quanto riguarda il settore professionale con Mercurio in sestile dal segno della Vergine, la vostra prestazione lavorativa sarà spesso soddisfacente, anche grazie ad un po’ di fortuna. Voto - 8,5

Leone: oroscopo della prossima settimana fatto di serenità e di piacevoli emozioni dal punto di vista sentimentale. Soprattutto voi single sarete corteggiati da una persona che recentemente ha messo l'occhio su di voi, e forse anche a voi potrebbe sembrarvi una persona davvero interessante. Coloro che hanno una relazione stabile tenderanno a godersi questi ultimi giorni di vacanza con il partner, godendovi al meglio questo periodo magico. Sul fronte lavorativo sarebbe il caso di espandere i vostri orizzonti e cercare di trovare nuove aree d'interesse che possano inoltre garantirvi qualche entrata in più.

Voto - 7,5

Vergine: il mese di agosto si chiuderà in maniera piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale Venere in sestile dal segno del Cancro promette un’intesa maggiore tra voi e il partner, e con un po’ di fortuna potreste anche raggiungere un interessante traguardo insieme. I cuori solitari cercheranno di mettere da parte l'ansia e proveranno a fare un passo avanti verso la persona che segretamente amano, oppure per trovare una posizione lavorativa più soddisfacente. Nel lavoro con Giove e Mercurio in ottima posizione, la fortuna girerà dalla vostra parte e il successo che tanto state attendendo potrebbe presto arrivare. Voto - 8,5

Bilancia: settimana conclusiva di agosto solamente discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

La parte migliore della settimana sarà tra mercoledì e giovedì e domenica, quando la Luna si troverà prima in sestile dal segno del Sagittario, e poi in trigono dal segno dell'Acquario. Sfruttate dunque questo periodo per provare a rilanciare la vostra relazione di coppia, che attualmente non sta andando nella giusta direzione. I cuori solitari potrebbero essere piuttosto indecisi su come agire dinanzi a certe situazioni. In ambito lavorativo dovrete essere più razionali quando pianificate le vostre mansioni, e potreste ottenere qualche piccola soddisfazione in più. Voto - 7-

Scorpione: la settimana inizierà in maniera abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna che si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale tra le giornate di lunedì e martedì.

La vostra vita affettiva sarà grandiosa e in questo momento non potreste desiderare nient'altro da parte della persona che amate. Per quanto riguarda i cuori solitari inoltre la posizione favorevole di Venere promette nuovi incontri, e dovrete essere in grado di selezionare solamente i migliori per voi. Nel lavoro Mercurio in Vergine vi aiuta nelle vostre mansioni, ciò nonostante attenti all'orologio che potrebbe non essere favorevole per voi. Voto - 8

Sagittario: potrete contare sulla Luna in congiunzione tra le giornate di mercoledì e giovedì secondo l'oroscopo della prossima settimana. In amore dunque non avrete tante ansie o grattacapi da gestire, di conseguenza, la vostra relazione procederà abbastanza bene.

Per quanto riguarda i single cercherete di collaudare nuove tecniche per attirare l'attenzione della persona che vi piace, purché siano sempre tecniche che non vi mettano in imbarazzo. Nel lavoro purtroppo un po’ di tensione tra colleghi potrebbe salire a causa di Mercurio in quadratura dal segno della Vergine. Potreste dunque faticare un po’ nella gestione delle vostre mansioni. Voto - 7

Capricorno: oroscopo della prossima settimana così così per voi nativi del segno, purtroppo a causa di Venere ancora in opposizione dal segno del Cancro. Tuttavia ci sarà la Luna in congiunzione nel fine settimana che porterà un po’ di calma nella vostra relazione di coppia. Per il resto, dovrete essere abbastanza prudenti ed evitare anche di essere scontrosi.

Se siete single i vostri sentimenti sono forti nei confronti di amate, ciò nonostante non state facendo le mosse giuste per conquistarla. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle opportunità che dovrete gestire al meglio se ci tenete a scalare la piramide del successo. Voto - 7

Acquario: periodo non molto convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della settimana. Potreste non essere sempre di buon umore, e per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, potreste essere un po’ freddi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single dovrete sapere prima cosa cercate veramente in una relazione. Nel lavoro la vostra mente sarà aperta a nuove mansioni, che vorreste svolgere però senza che i vostri colleghi vi aiutino o vi dicano cosa fare.

Voto - 6,5

Pesci: una splendida Venere in trigono dal segno del Cancro completa un oroscopo magnifico in ambito sentimentale. Inoltre, la Luna in trigono dal segno dello Scorpione tra lunedì e martedì amplifica l'intesa di coppia che scorre tra voi e il partner, e vi concede momenti gratificanti grazie anche al vostro umore cangiante. Se siete single i vostri occhi vedranno solamente una persona durante questo periodo, ma dovrete essere in grado anche di concretizzare. Nel lavoro le belle notizie giungeranno e saranno frutto del vostro impegno e della vostra voglia di mettervi in gioco. Voto - 8+