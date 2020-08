I protagonisti della settimana dal 24 al 30 agosto 2020 saranno i pianeti Mercurio e Venere che, accompagnati dalla Luna, determineranno molte situazioni all'interno del complesso zodiacale.

Purtroppo l'amore non decollerà per i segni dell'Ariete, mentre il pianeta dell'amore sarà molto favorevole per il Cancro, il Leone e lo Scorpione.

Mercurio invece darà i propri influssi positivi ai nati del segno dell'Acquario. Marte invece donerà molte energie astrali al segno dei Gemelli.

La Luna e il suo romanticismo sarà appannaggio del Sagittario, e poco benevola per il segno del Toro.

Ariete in ribasso

Ariete: ci saranno nubi grigie sull'orizzonte sentimentale.

Purtroppo le cose peggioreranno man mano che le giornate passano, ma dovrete prestare particolare attenzione al weekend. Potrete comunque mitigare l'atmosfera evitando discussioni inutili e arrivando ad una domenica abbastanza tranquilla.

Sul lavoro ci sarà molta energia di azione, ma attenti ad eventuali divergenze di intenti con i colleghi che potrebbero portare a conseguenze poco piacevoli.

Toro: questa Luna in opposizione potrebbe creare una serie di giornate iniziali dove l'ansia sarà vostro malgrado la compagna della vostra vita lavorativa. Però a partire dalla fine della prima parte della settimana ci saranno nuove idee creative per i vostri progetti e qualche piccola opportunità di affiancarvi a qualche collega degno di fiducia.

Ci sarà anche molto più romanticismo nella vita di coppia, quindi non esitate ad organizzare qualche serata da sogno per il vostro partner.

Gemelli: avrete molte energie per superare anche le giornate più faticose della settimana, ma purtroppo ci saranno poche opportunità di trovare lavoro, ma anche poche occasioni di fare lavori di squadra che siano al caso vostro.

Scoraggiarsi però non fa per voi, quindi tirate dritto per la vostra strada anche se potreste inciampare di tanto in tanto.

Weekend ottimo per potersi regalare una atmosfera da sogno, magari con il partner in qualche località poco lontana ma molto romantica.

Cancro: la settimana per il vostro segno sarà illuminata dalla luce di Venere, che creerà una intesa decisamente romantica ma anche molto seducente e spensierata.

Sarà il periodo ideale per trovare l'anima gemella fra gli incontri che stavolta vi regaleranno anche qualche amicizia. Mercurio infatti vi darà uno slancio comunicativo che vi sarà molto valido anche nel mondo del lavoro. Prestate attenzione ai cambiamenti repentini di umore nel fine settimana.

Leone tra i favoriti

Leone: questo mese si concluderà benissimo per il vostro segno. Innanzitutto avrete una fortuna che vi darà molte probabilità di riuscita anche per qualche piccolo progetto di dubbia risoluzione e per affari molto proficui. Ma anche l'aspetto sentimentale sarà positivo e roseo nonostante qualche piccola scaramuccia qua e là. Se non ci presterete attenzione, nel weekend ci potrebbero essere litigi più importanti.

Vergine: non solo questa settimana vi sarà molto positiva per fare affari e per stimolare la vostra creatività nell'ambito lavorativo, ma ci saranno anche parecchie sorprese che arriveranno ad alleggerirvi giorno per giorno. La complicità nella coppia sarà incentivata anche da una capacità di dialogare che sarà utile anche all'altro per potersi aprire a voi senza alcuna remora. Piccoli rialzi sui rapporti con la famiglia.

Bilancia: il vostro mese si concluderà in modo leggermente migliore rispetto a tutto l'arco grazie alla fortuna che vi darà quella marcia in più sia per arrivare ad ottenere remunerazioni sul lavoro sia per trovare un impiego. Di contro, avrete qualche piccola divergenza con il vostro partner e un alto tasso di nervosismo a cui dovreste prestare molta cautela, specialmente nel fine settimana.

Qualche piccola idea però potrebbe cambiare le sorti di un weekend poco piacevole.

Scorpione: carichi sul lavoro e molto seducenti per gli incontri. Sarà una settimana ottima per potervi relazionare a qualcuno che vi piace ma anche per fare incontri che si riveleranno molto interessanti sul profilo emozionale.

Sul lavoro la piccola fortuna di Venere avrà delle ripercussioni positive, soprattutto per quei progetti e quegli affari che finora vi hanno dato parecchie “grane”.

Sagittario creativo

Sagittario: la Luna vi regalerà molta più serenità ma anche molto spirito di iniziativa. Perciò ci sarà spazio per eventuali chiarimenti, sia all'interno della coppia che all'interno della cerchia delle amicizie più care, ma anche molta grinta sul posto di lavoro.

Quest'ultimo sarà molto più produttivo se fatto in solitaria, dal momento che le collaborazioni potrebbero solamente rallentarvi sensibilmente.

Capricorno: purtroppo sarà una settimana molto negativa in amore. Se per le coppie sarà un periodo pregno di discussioni ed incomprensioni, per i single sarà molto più difficile fare un incontro che “lasci il segno”. Non vi resta che attendere gli “spiragli di luce” del weekend. Sarete molto stressati, ma il lavoro e qualche successo vi saranno di aiuto per potervi rilassare e magari togliervi qualche sfizio personale.

Acquario: non date troppo peso allo stress e all'ansia delle prime giornate, perché si dissiperanno abbastanza in fretta. Molta vivacità e fortuna sul posto di lavoro nelle giornate centrali della settimana vi aiuterà a superare anche la crisi lavorativa più tosta, mentre il weekend si prospetta colmo di amore e passionalità.

Non mancheranno opportunità per chi è single e vorrebbe una storia d'amore.

Pesci: se Mercurio in opposizione vi potrebbe arrecare qualche problema sul lavoro e magari anche su un progetto su cui avevate puntato molte delle vostre energie, l'ambito amoroso con questo Venere più splendente che mai vi darà l'occasione di mettervi in gioco con qualche nuova conoscenza su cui avete puntato gli occhi. Piccole novità fortunate saranno comunque presenti, anche se piuttosto sporadiche.