Il mese di settembre sta entrando nel pieno della sua vitalità, donando agli astri una posizione migliore rispetto alla precedente ed un oroscopo in grado di rispondere alle domande di molti. Qualche piccolo rallentamento in ambito lavorativo potrebbe incidere nella lucidità dell'Ariete, rendendogli leggermente difficoltosa la ripresa. Un nervosismo da non prendere alla leggera, che si protrarrà fino al primo weekend del mese, colpirà coloro nati sotto al segno del Sagittario, mentre lo Scorpione potrà godere di una quasi insolita e totale intesa con il proprio partner. Le giornate comprese tra venerdì 4 e domenica 6 settembre porteranno fortuna al segno del Leone, rendendogli semplice il raggiungimento dei propri obiettivi.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - il mese di settembre, sfortunatamente per i nati sotto a questo segno, non sta iniziando nel migliore dei modi e qualcuno potrebbe avvertirne maggiormente la difficoltà di una ripresa fin troppo lenta. Il desiderare le ferie e il riposo hanno portato la mente e il corpo a staccare completamente la spina, dimenticandosi per qualche giorno la mole di impegni in avvicinamento. L'arrivo del weekend potrebbe donare qualche carica di energia in più.

Toro - il segno del Toro, secondo le previsioni dell'oroscopo, risulta essere tra quelli maggiormente fortunati di tutto il periodo e non solo per il fine settimana in questione.

Gli astri sembrano aver deciso di volgere il proprio sguardo e la propria protezione in favore di questo segno zodiacale. Attenzione però a non tirare troppo la corda: è vero che la fortuna investirà i nati sotto a questo segno nei prossimi giorni, ma è anche bene tenere a mente che non è illimitata.

Gemelli - meglio prestare attenzione alle persone che potrebbero immettersi lungo il cammino dei Gemelli. Nuovi incontri e, soprattutto, nuove opportunità si susseguiranno nel corso dei prossimi giorni, rendendo l'intero periodo decisamente movimentato e produttivo. Chi non ha ancora trovato il lavoro giusto potrebbe imbattersi in qualcosa di veramente interessante.

Cancro - anche il segno del Cancro si troverà di fronte a situazioni apparentemente nuove e da non prendere assolutamente alla leggera. Le opportunità che si presenteranno lungo il cammino di questo segno non saranno scarse ed alcune risulteranno essere non poco produttive. Essere degli attenti osservatori, specialmente per adesso, non è affatto una cattiva cosa.

Leone - il Leone, come già anticipato, rientra tra quei segni zodiacali maggiormente baciati dalla fortuna. Chi ha lasciato in sospeso delle situazioni, che riguardano o meno l'ambito lavorativo o di studio, potrà finalmente riprenderle in mano e cimentarsi in qualcosa di costruttivo. La produttività, specialmente quella in grado di portare un guadagno economico, sarà dalla parte di questo segno.

Vergine - la posizione astrale della Luna, non in perfetta sintonia con il segno della Vergine, porterà dei rallentamenti non indifferenti nella vita dei prossimi giorni. Il lavoro sembrerà giungere in un punto di stallo e la situazione causata dalla pandemia non sembrerà portare buone aspettative per il futuro. Tutto sommato, le giornate di sabato e domenica risulteranno in grado di donare qualche attimo di meritato riposo.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per coloro nati sotto al segno della Bilancia, il weekend in arrivo sembra avere messo da parte qualche pizzico di fortuna. La gioia e la felicità, specialmente con l'avvicinarsi del giorno del proprio compleanno, renderanno questo segno zodiacale talmente allegro da risultare quasi contagioso agli occhi altrui.

Meglio godersi il momento finché dura.

Scorpione - l'oroscopo dello Scorpione preannuncia la nascita di un'intesa a dir poco stravolgente con il proprio partner. La capacità di comprendersi, anche solo con uno sguardo e senza dover necessariamente proferire parola, aumenta l'intimità e la complicità all'interno della vita di coppia.

Sagittario - sfortunatamente per i nati sotto al segno del Sagittario, lo stress accumulato durante la settimana potrebbe sfociare in un nervosismo in grado di rovinare i rapporti interpersonali. Il partner non abbandonerà mai l'amore della propria vita, ma una manifestazione eccessiva di nervosismo potrebbe risultare difficile da digerire.

Capricorno - chi riuscirà a mettere da parte i pensieri negativi e tutti i problemi accumulati nel periodo precedente potrà godersi interamente le varie sfaccettature del weekend.

La cosa più importante, specialmente per chi sta affrontando un periodo particolare della propria vita, è il non rinchiudersi in sé e non rifiutare l'aiuto delle persone care.

Acquario - una posizione astrale a dir poco favorevole per l'Acquario permetterà un rapido raggiungimento degli obbiettivi prefissati. I gesti che potrebbero apparentemente richiedere una maggiore attenzione ed un dispendio di energie non indifferente potranno essere effettuati con il minimo sforzo. Attenzione però a non esagerare.

Pesci - circondarsi di persone sincere e leali risulta essere la soluzione migliore ad ogni problema. Abbandonarsi alla noia, alle ansie ed alla depressione non farà altro che rendere ancor più cupi i momenti già tristi.

La famiglia e gli amici fidati possono aiutare a portare un po' di luce all'interno della propria vita.