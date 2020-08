Martedì 11 agosto 2020 troveremo sul piano astrologico Urano e la Luna sostare nel segno del Toro, mentre Giove, Plutone e Saturno stazioneranno sui gradi del Capricorno. Mercurio assieme al Sole permarranno in Leone, così come Marte che proseguirà l'orbita in Ariete. In ultimo, Nettuno continuerà il transito in Pesci come Venere che rimarrà stabile in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Leone, meno roseo per Gemelli ed Acquario.

Sul podio

1° posto Capricorno: stacanovisti. Martedì in cui il terzo segno di Terra parrà presumibilmente forte sul fronte professionale, dove le sue energie e la voglia di darsi da fare sembreranno infinite.

Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi sul versante amoroso dove potrebbe nascere qualche piccolo attrito nella coppia.

2° posto Toro: lavoro top. L'ambiente lavorativo avrà buone chance di donare risultati degni di nota ai nati Toro quest'oggi, specialmente per chi tra loro svolge una professione alle dipendenze altrui. In serata probabili gratifiche morali da parte di un parigrado.

3° posto Leone: energie top. Le idee saranno in fermento e i nati del segno godranno, con tutta probabilità, di un bottino energetico di tutto rispetto, che gli permetterà di fiondarsi sulle nuove opportunità con piglio deciso.

I mezzani

4° posto Scorpione: shopping. 24 ore dove i nati Scorpione vorranno e probabilmente potranno concedersi un acquisto agognato da tempo, a patto però che non esagerino con le spese vista la posizione avversa dei Luminari.

5° posto Bilancia: riordini mentali. Tra le retrogradazioni dei pianeti generazionali ed i vari cambiamenti planetari delle ultime settimane, Mercurio benevolo in primis, i nativi potrebbero avvertire la necessità di rimettere in ordine le loro priorità legate al quotidiano.

6° posto Vergine: routine.

Il secondo segno di Terra sarà, c'è da scommetterci, il più bersagliato dall'opposizione Sole-Luna e dalla retrogradazione Giove-Plutone-Saturno, che li condurrà verso una giornata senza troppi scossoni o novità di sorta.

7° posto Pesci: tira e molla. Malgrado la felice posizione venusiana, i nati Pesci potrebbero divenire oltremodo esigenti durante le nuove conoscenze affettive, mettendo in campo un controproducente "tira e molla" con la controparte.

8° posto Cancro: taciturni. Qualche attrito o equivoco nato al lavoro nei giorni scorsi si protrarrà presumibilmente anche quest'oggi in casa Cancro, facendoli optare per un mood abbottonato con capi e colleghi.

9° posto Sagittario: maldicenze. Le posizioni poco concilianti del parterre planetario odierno renderanno, con tutta probabilità, i nativi un facile bersaglio per pettegolezzi e maldicenze circa le loro faccende di cuore. Rispondere a tono, però, con Marte in Ariete sarà da evitare categoricamente.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: fuori fase. Anche le mansioni più semplici al lavoro parranno complicate in casa Ariete questo martedì, facendoli spazienatire non poco. In giornate come queste sarebbe meglio prendersi un giorno di ferie, dedicando più tempo all'amato bene che avrà il potere di rasserenarli.

11° posto Acquario: stress. Tra lavoro e famiglia i nati sotto il segno dell'Acquario avranno buone possibilità di sentirsi parecchio insoddisfatti, sia per le molteplici incombenze a cui dovranno badare sia per il clima poco conciliante che si respirerà in casa.

12° posto Gemelli: amore flop. Nel focolare domestico qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto facendo, come spiacevole conseguenza, far saltare la mosca al naso ai nativi. Meglio, però, evitare qualsiasi battibecco col partner, in quanto difficilmente la spunterebbero.