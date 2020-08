Le prime giornate del nono mese dell'anno si rivelano abbastanza movimentate per il segno, tuttavia presto sarà possibile recuperare e, soprattutto per quanto riguarda l'amore trovare dei chiarimenti. Sarà il momento ideale per ricucire un rapporto in crisi, ma anche per fare nuovi incontri. Le stelle non sono opposte nel lavoro, ma consigliano alla Bilancia di concentrarsi solo sui progetti realmente realizzabili, evitando di sprecare tempo ed energie con idee troppo articolate e per il momento utopistiche. Alti e bassi per il fisico, recupero a partire da giorno 22.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di settembre 2020 per il segno della Bilancia, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese settembre 2020 per il segno della Bilancia

Amore: Marte contrario mette i bastoni fra le ruote al segno durante il mese di settembre 2020, tuttavia l'autunno è la stagione della Bilancia, che può trarre un certo sollievo dalla protezione delle altre stelle. Fino a venerdì 4 la situazione in amore è alquanto movimentata, non priva di tensioni e nervosismi, ma poi un chiarimento diventa possibile, anzi necessario. Se a causa delle discordie create da Marte o dei dubbi portati di saturno c'è stato un allontanamento all'interno del rapporto di coppia, ora diventa possibile chiarire le problematiche e metterci una pietra sopra. Se invece c'è stato un addio definitivo, le stelle consigliano di guardare al futuro con fiducia e positività, con questa Venere splendente i nuovi incontri sono favoriti.

Lavoro: l'oroscopo di settembre 2020 lascia presagire un mese interessante per gli affari e le questioni lavorative. Con Mercurio nel segno la mente è molto attiva e produttiva, si possono avere delle idee ingegnose o trovare soluzioni a cui non si aveva pensato prima. Tuttavia le stelle consigliano metodo e pazienza, meglio concentrarsi sui progetti realizzabili ed allontanare, almeno per ora, i sogni articolati.

Non è infatti un buon momento in tal senso, si potrebbero incontrare diversi inconvenienti di natura legale o burocratica, meglio rimandare.

Salute: il mese di settembre inizia in maniera sottotono dal punto di vista fisico per i nati sotto il segno della Bilancia. La prima metà del mese si rivela infatti piuttosto faticosa, qualcuno potrebbe risentire di continui malessere fisici,come spossatezza, emicrania o mal di denti.

Le stelle consigliano di dedicare maggiori attenzione alla cura della propria salute, e perché no di sottoporsi ad un check up completo per scongiurare problematiche più gravi. Recupero a partire dal 22 del mese quando cade l'equinozio.