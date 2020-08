Il mese di settembre non sarà rose e fiori per i nati sotto il segno dello Scorpione, che, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali, dovranno scontrarsi con una Venere tiranna e burattinaia. Dunque la sfera sentimentale e i rapporti di coppia vivranno diversi momenti sottotono, soprattutto nel caso di relazioni o conoscenze iniziate da poco.

In ambito lavorativo alcune collaborazioni iniziate durante i mesi estivi potrebbero rivelarsi estremamente vantaggiose, l'importante è per il segno non avere paura di esporsi ed evitare di accettare senza battere ciglio tutto ciò che gli viene presentato o proposto.

Anche dal punto di vista fisico potrebbero esserci alcune giornate "no", ma si recupera con l'avvicinarsi della fine del mese, grazie all'ingresso di Mercurio nel segno.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di settembre 2020 per il segno dello Scorpione, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di settembre 2020 per lo Scorpione

Amore: durante il mese di settembre 2020 secondo l'oroscopo lo Scorpione si scontra con una Venere tiranna e monopolizzatrice, che code delle attenzioni del segno, ma che sembra poco disposta a dargli qualcosa in cambio. E' il momento di tirare le somme su quanto vissuto durante i mesi estivi, bisogna decidere che futuro dare agli incontri e alle nuove conoscenze: mandarle avanti o concluderle?

Sabato 5 Mercurio si posiziona alle vostre spalle privandovi della sua spensieratezza, vitalità e allegria, questo rappresenta un ostacolo per i rapporti sociali e l'amore, in quanto il segno potrebbe finire per chiudersi in sé stesso. Il consiglio è quello di tenersi alla larga dalle polemiche, evitare le critiche in amore o i vecchi rancori.

Pesate con cura le nuove conoscenze, una semplice amicizia potrebbe diventare qualcosa di più, l'importante è non avere fretta. Per chi ha un rapporto di coppia che va avanti da tempo e desidera ufficializzarlo, magari attraverso il matrimonio, meglio aspettare la fine dell'anno.

Lavoro: i due mesi appena trascorsi non hanno portato al segno solo incontri di tipo sentimentale, ma anche la possibilità di allargare la propria cerchia di contatti professionali, trovando delle personalità stimolanti, che potrebbero aiutarlo per quanto riguarda la sfera lavorativa e gli affari.

E' il momento ideale per concludere una vendita o una trattativa, ma anche avviare nuove collaborazioni. L'oroscopo consiglia tuttavia di non accettare passivamente ogni richiesta che vi viene fatta per paura di perdere l'equilibrio trovato. Se avete dei dubbi, esponeteli, se non siete d'accordo fatelo presente, magari introducendo un'alternativa. Cautela dal punto di vista finanziario.

Salute: come anticipato, il mese di settembre 2020 non sarà privo di momenti sottotono, agitazioni e nervosismi. Dunque, inevitabilmente, lo stress mentale e psicologico del segno si ripercuote anche sul fisico e la salute. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici, già durante la prima settimana del mese.

Meglio evitare gli sforzi non richiesti, cercare di tenere la salute sotto controllo attraverso dei controlli medici e moderarsi per quanto riguarda l'alimentazione. A partire da giorno 27, con l'ingresso di Mercurio del segno è possibile recuperare.