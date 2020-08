Una nuova settimana è appena iniziata e con essa arriva anche il nuovo mese. Le prime giornate di settembre si rivelano interessanti per il Leone che accoglie Venere nel proprio cielo e si prepara a viverne al meglio tutti i benefici. Il pianeta dell'amore influisce però anche sugli altri segni, con per esempio il Capricorno che si prepara a vivere un weekend vivace e accattivante. Mercurio in Bilancia favorisce gli affari e le contrattazioni. Pesci sottotono. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2020

Ariete: la settimana inizia leggermente sottotono per il fisico, ma a partire dalle giornate centrali si recuperano le energie. Ecco presentarsi un buon momento per quanto riguarda la sfera lavorativa e gli affari, ideale per avanzare delle proposte o lanciare nuovi progetti. A partire dalla giornata di domenica 6 settembre Venere riscalda gli animi e protegge l'amore.

Toro: questa prima settimana di settembre si rivela produttiva per il segno. In ambito lavorativo è arrivato il momento di riscuotere quanto seminato. Se ci sono affari da concludere o contratti da firmare queste sono le giornate ideali per agire. Weekend passionale. Mercurio incita al segno ad essere cauto dal punto di vista fisico.

Gemelli: la nuova settimana inizia in maniera agitata a causa di un plenilunio nervoso che genera malumore e confusione. Sabato 5 settembre tuttavia grazie agli influssi positivi di Mercurio è possibile ritrovare la vitalità e ricaricare le energie. Il weekend si rivela interessante, con una Venere bollente e tentatrice pronta a stuzzicare i nativi del segno.

Cancro: l'oroscopo lascia presagire delle giornate impegnative dal punto di vista pratico, potrebbero esserci delle questioni bancarie o finanziarie di cui occuparsi. Grazie a Mercurio affarista non sarà difficile raggiungere gli obbiettivi prestabiliti, ma non mancheranno i momenti di stress. Alti e bassi in amore.

Leone: quello che sta per iniziare è un mese positivo per il segno, sotto tutti i punti di vista, i vantaggi si possono notare già durante questa prima settimana. In ambito lavorativo si può osare, è il momento di spogliarsi di incertezze e paure e pensare in grande. Gli incontri sono favoriti per i single e Venere (che entra nel segno domenica 6) protegge le relazioni di coppia.

Vergine: la settimana potrebbe iniziare con qualche momento di instabilità. Le stelle consigliano cautela con l'alimentazione ma anche per quanto riguarda l'assunzioni di farmaci, meglio controllare attentamente le scadenze e le dosi. Mercurio in posizione favorevole lascia presagire delle giornate vantaggiose dal punto di vista finanziario, qualcuno potrebbe concludere una vendita, ricevere un prestito o aumentare i propri guadagni.

Amore sottotono, Venere si nasconde.

Bilancia: ci sono delle giornate impegnative dal punto di vista professionale, ma l'ingresso di Mercurio nel suo cielo durante la giornata di sabato 5 settembre porta grandi vantaggi. L'amore è capriccioso e poco costante, meglio scegliere con cura le parole.

Scorpione: durante questa prima settimana di settembre è il cuore il grande protagonista. Tuttavia nel caso di relazioni appena iniziate o conoscenze nate da poco le stelle consigliano prudenza, meglio restare con i piedi per terra ed evitare le decisioni affrettate. Bene gli affari, nonostante Mercurio esca dal segno durante la giornata di sabato.

Sagittario: questa settimana inizia in maniera faticosa per il segno, a cui sembra di star conducendo una corsa contro in tempo.

In ambito lavorativo si potrebbe essere alle prese con scadenze da rispettare o in attesa di un pagamento. Inevitabilmente si crea un po' di nervosismo, ma le stelle consigliano di evitare che le tensioni lavorative agitino anche la sfera sentimentale.

Capricorno: settimana impegnativa, ma ricca di soddisfazioni. Un buon momento per completare un investimento o avviare un'attività, le stelle favoriscono il segno e anche per quanto riguarda la sfera finanziaria le stelle non lasciano presagire grandi ostacoli. Durante il weekend Venere si accende di passione, saranno 48 ore di grande romanticismo.

Acquario: il vostro animo imprenditoriale vi fa iniziare la settimana con la determinazione di concludere gli affari in sospeso o con la voglia di intraprendere nuove sfide professionali.

Il nuovo mese si rivela positivo per il segno, dunque meglio non esitare, è arrivato il momento atteso. Venere provocante lascia presagire un weekend vivace.

Pesci: la settimana inizia con dei conflitti per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri. Il segno potrebbe risentire della stanchezza precedentemente accumulata e sfogare così il proprio malessere. L'oroscopo consiglia di concedersi qualche momento per se e tener lontane le polemiche. Recupero nel weekend.