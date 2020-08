Si avvicina a grandi passi un nuovo fine settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni di venerdì 7 agosto con tutte le novità e i cambiamenti che porteranno in amore nel lavoro stelle e pianeti.

Astri e stelle del 7 agosto dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore avete le idee chiare, ma non è detto che il partner sia d'accordo con voi. Nel lavoro non si escludono nuovi incarichi, dovrete però conquistare ogni singolo successo.

Toro: per i sentimenti attenzione ai nuovi incontri. Un'amicizia nata da poco potrebbe diventare qualcosa in più. Nel lavoro i nuovi progetti viaggiano a rallentatore.

Per ottenere dei risultati occorre aspettare ancora.

Gemelli: a livello amoroso ci sarà un po' di indecisione al mattino. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Nel lavoro buon momento per i nuovi progetti. Se vi propongono qualcosa di nuovo non è il caso di dire no subito.

Cancro: in amore momento positivo, ma nel pomeriggio potranno nascere piccole incomprensioni anche per futili motivi. A livello lavorativo ci sono state delle spese di troppo. Saturno e Giove in opposizione ritardano i progetti.

Leone: a livello amoroso non mancherà qualche incomprensione nelle coppie nate da poco. Dovete risolvere un problema. Nel lavoro ci sono stati dei problemi pesanti da risolvere, ma ora riuscite a vivere meglio.

Vergine: a livello sentimentale le nuove storie vanno vissute con attenzione. Al mattino potrà arrivare qualche polemica. A livello lavorativo meglio pazientare, la seconda metà del mese dovrebbe portare qualche opportunità in più.

Previsioni del 7 agosto dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti Luna in opposizione nel pomeriggio.

Potrebbe nascere qualche disputa da tenere sotto controllo. Se siete rimasti delusi da una storia meglio essere fiduciosi in vista del futuro. Nel lavoro meglio fare tutto con attenzione per cercare di risolvere un problema.

Scorpione: per i sentimenti periodo positivo, si può ricucire un rapporto interrotto da tempo.

Venere inizia un transito positivo che terminerà a settembre. A livello lavorativo momento di buoni progetti ma anche di buone occasioni da prendere al volo.

Sagittario: in amore giornata valida, in particolare nel pomeriggio con Luna e Marte favorevoli. Nel lavoro momento importante per tutto.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata interessante al mattino, sarà però complicato nel pomeriggio. Rimane un po' di agitazione, per questo fate le cose con calma. Nel lavoro oggi e domani meglio evitare scontri, potresti sentirvi piuttosto nervosi.

Acquario: a livello amoroso allontanatevi dalle persone che non vi apprezzano e che non sono disposte a condividere con voi alcuni progetti.

Nel lavoro non mancheranno ostacoli e contrattempi dal punto di vista professionale.

Pesci: in amore cielo importante, in particolare nel pomeriggio. Attenzione però a gestire bene alcuni rapporti. Nel lavoro è opportuno per chi ha un'attività in proprio non fare passi falsi.