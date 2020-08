Il weekend dell'8 e del 9 agosto 2020 partirà con il piede giusto per molti segni dello zodiaco. L'Ariete avrà nei suoi gradi la Luna, che aiuterà i nativi a ritrovare la calma e la serenità con persone con cui hanno avuto dei diverbi piuttosto accesi. Venere sarà la protagonista di questo fine settimana, infatti regalerà molta fortuna ai nati del segno del Sagittario e tanto amore per i segni di acqua e di fuoco. I segni di aria saranno i favoriti per quanto riguarderà l'atmosfera familiare, che sarà meno tesa e più affiatata del solito.

A seguire, le previsioni astrologiche del weekend per tutti i 12 segni zodiacali.

Leone estroverso

Ariete: i rapporti più tesi finalmente cominceranno a 'ricucirsi', così potrete essere molto più tranquilli con voi stessi e con la persona interessata. Anche con i colleghi ci potrebbero essere delle riconciliazioni, nel caso ultimamente abbiate avuto dei dissapori.

Toro: aprirete la strada a nuove esperienze ma soprattutto a nuovi incontri che daranno occasione al vostro cuore di battere più forte del solito. Purtroppo dovrete far fronte a spese impreviste, che però avranno dei risvolti piacevolmente inaspettati.

Gemelli: siate molto aperti alle occasioni di fare amicizia o di intavolare una relazione, perché finalmente la buona sorte in amore per il vostro segno sta risalendo, seppure talvolta ci potrebbero essere delle situazioni piuttosto deludenti.

Cancro: avrete finalmente il fine settimana libero dalle incombenze lavorative, e con i guadagni ottenuti potrete soddisfare ogni esigenza e ogni capriccio che vi verrà in mente nel corso di questo weekend. Attenti alla salute, dovrete sempre e comunque trovare dei momenti di riposo.

Leone: sarete molto più spigliati del solito, perché ora più che mai uscirà fuori la vostra esuberanza più dirompente.

Avvicinare qualcuno che vi piace non sarà difficile per voi, dal momento che in queste occasioni sfoderate spesso le vostre doti più carismatiche.

Vergine: ottimo periodo per la serenità e per l'armonia in famiglia. Dopo molto tempo di tensione, di ansie, di attese e speranze, potrete finalmente concedervi una tregua dai pensieri negativi di tutti i giorni e concentrarvi sugli aspetti più allegri e frivoli.

Novità per Sagittario

Bilancia: sarà un periodo difficile per le relazioni, quindi dovrete necessariamente prendervi del tempo per riflettere, senza incappare in discussioni che alla fine vi faranno essere impulsivi e intolleranti nei confronti del partner.

Scorpione: tante sorprese amorose vi attendono, magari anche con qualche nota un po' più 'piccante' del solito. Fate del vostro meglio per rendere questi due giorni romanticamente indimenticabili e pieni di opportunità di fare qualche amicizia 'originale'.

Sagittario: tante novità saranno alla vostra portata fin dalla giornata di sabato, quando la buona sorte di Venere farà capolino nella vostra costellazione, facendovi fare affari redditizi, ma anche trovare lavoro.

Capricorno: una tregua dal lavoro e dalle faccende familiari sarà esattamente ciò che ci vuole per ristabilire il vostro equilibrio e per non cedere allo stress. Dovrete fare attenzione a non essere troppo impulsivi e a propendere verso attività più tranquille.

Acquario: avrete occasione di salire di grado e favorire la vostra carriera. In famiglia si respirerà un'atmosfera poco avvezza ai litigi, quindi approfittatene per poter rafforzare i legami affettivi.

Pesci: finalmente avrete preso delle decisioni in amore che saranno decisamente positive sia per voi stessi che per la coppia in sé. La passione si riaccenderà, anche grazie a un'affinità ritrovata e a progetti condivisi che attendono solo di essere realizzati.