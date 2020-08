Mercoledì 12 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno del Toro - dove fa compagnia a Urano - ai gradi del Gemelli, dove stazione anche il Nodo Lunare. Giove, Saturno e Plutone permarranno nel Capricorno, così come Mercurio insieme al Sole proseguiranno l'orbita in Leone. In ultimo, Marte rimarrà stabile in Ariete come Venere che continuerà il proprio domicilio in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Toro e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: poliedrici. Le due posizioni lunari, prima in Toro e poi in Gemelli, renderanno presumibilmente i nativi oltremodo versatili sul versante professionale, specialmente i liberi professionisti che godranno di maggior spazio di manovra.

2° posto Gemelli: shopping. Dalle prime ore pomeridiane, quando il Luminare notturno andrà in trigono al duetto Saturno-Plutone, i nati Gemelli potrebbero avvertire la smodata voglia di concedersi un acquisto desiderato da un po'. Fortunatamente, grazie a Mercurio in felice aspetto, coglieranno al volo una strepitosa offerta.

3° posto Sagittario: serenità professionale. Dopo alcune giornate faticose e a tratti stressanti al lavoro, ecco che il terzo segno di Fuoco avrà buone chance di godersi un clima professionale più rilassato, dove ci sarà spazio anche per qualche risata tra colleghi.

I mezzani

4° posto Bilancia: cambio di look. Mercoledì i nati del segno avvertiranno la necessità di rinnovare il proprio look, e tale decisione darà esiti migliori sopratutto con la pomeridiana Luna in Gemelli.

Mattinata di probabili perplessità professionali.

5° posto Ariete: questioni pratiche. In queste 24 ore i nati Ariete dovranno, con tutta probabilità, fare i conti con alcune questioni pratiche procrastinate nelle settimane precedenti. Malgrado debbano badare anche alle faccende amorose e professionali, occuparsene li solleverebbe di un gran peso.

6° posto Scorpione: taciturni. Sebbene il tono umorale in casa Scorpione potrebbe non essere dei più esaltanti, i nativi sceglieranno di tenere la bocca cucita, evitando di esternare il loro malcontento. Il partner, capendo l'antifona, si renderà conto di averla scampata bella.

7° posto Toro: mattinata top.

Sul fronte professionale i nativi dovrebbero concentrare le loro energie sulle ore mattutine, sfruttando il trigono della Luna col terzetto Saturno-Giove-Plutone. Nel pomeriggio, invece, la voglia di mettersi in gioco verrà presumibilmente meno.

8° posto Vergine: revisioni finanziarie. Il bottino economico dei nati del segno sarà da seguire con attenzione, a causa delle molteplici spese extra che hanno dovuto sostenere nelle ultime settimane. A fronte di ciò, sarebbe meglio eliminare i costi voluttuari per snellire le uscite finanziarie.

9° posto Pesci: letargici. Tra climatizzatore, streaming e divano i nati Pesci parranno aver trovato il loro habitat naturale, sebbene il partner e gli amici reclameranno a gran voce la loro presenza.

Inutile dire che tali inviti verranno rispediti al mittente.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: puntigliosi. Nulla sembrerà sfuggire all'occhio vigile del terzo segno di Terra, il quale non perderà l'occasione per rimarcare ogni pecca, a suo dire, dell'operato altrui. Il settore dove darà presumibilmente sfoggio di tale pignoleria sarà quello lavorativo, sebbene ciò non sarà affatto apprezzato da capi e colleghi.

11° posto Acquario: fuori fase. I risultati lavorativi, in questa giornata, potrebbero divenire una chimera in casa Acquario, un po' per la poca lucidità donata dall'avverso Mercurio ed un po' per la Luna mattutina in Toro che risulterà alquanto destabilizzante.

12° posto Cancro: lavoro flop.

Giornata ideale per staccare la spina dalla quotidianità professionale e concedersi del meritato relax, perché timbrando normalmente il cartellino questo mercoledì il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento in casa Cancro.