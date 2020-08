Inizia una nuova settimana del mese di agosto 2020. Scopriamo come andranno le previsioni astrologiche per i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 17 e domenica 23 agosto 2020. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa settimana sarà importante riflettere prima di prendere una decisione. A livello lavorativo, dovrete mettervi sotto, sono infatti da gestire alcune questioni economiche. In amore si potrà superare una crisi con il partner, in particolare nella prima parte del periodo.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, grazie al passaggio di Venere, ci saranno delle belle emozioni da vivere in campo sentimentale.

Nel lavoro, la prima metà della settimana sarà particolarmente interessante per voi, potrebbero arrivare anche delle buone notizie.

Gemelli: a livello sentimentale vi sentite in certi, sarà una settimana da tenere sotto controllo fino al weekend; cercate di non alimentare le polemiche. A livello lavorativo chi è in cerca di un'occupazione, dovrà agire.

Cancro: nel lavoro fate le scelte con maggiore razionalità, potreste perdere delle occasioni. A livello sentimentale settimana utile per dei chiarimenti in un rapporto iniziato da poco tempo, non alimentate polemiche.

Leone: settimana interessante a livello sentimentale, in particolare nelle prime giornate quando la luna sarà nel segno. Potrete vivere delle belle emozioni, anche nel weekend.

A livello lavorativo potrebbero esserci delle polemiche, ci sono delle decisioni da prendere.

Vergine: in campo lavorativo potrebbe esserci una svolta positiva entro la fine della settimana, possibili nuove collaborazioni. In amore ci sarà un bel rilancio, il sole entra nel segno nel weekend e potrete vivere delle belle emozioni.

Bilancia: Venere contraria potrebbe crearvi delle problematiche a livello sentimentale, cercate di non alimentare inutili polemiche. Nel lavoro è possibile che arrivino delle proposte, ma è difficile che queste vengano concretizzate nell'immediato.

Scorpione: la luna è nel segno, in particolare nel weekend potrete godere di nuova concentrazione.

A livello lavorativo se pensate di fare un passo avanti, organizzatevi al meglio per non farvi trovare impreparati. In amore con Venere che continua il transito nel segno potete risolvere delle problematiche.

Sagittario: settimana confusa per il segno, in particolare nella parte centrale del periodo dovrete avere pazienza. A livello lavorativo ci saranno delle difficoltà da affrontare, sarà meglio non prendere delle decisioni. In amore situazione tranquilla, se i single desiderano trovare l'anima gemella, dovranno mettersi in gioco.

Capricorno: per i nati sotto questo segno la settimana sarà positiva per i sentimenti, qualcuno potrebbe ricevere anche delle risposte. Nel lavoro la situazione prosegue a rallentatore, anche se non mancheranno ispirazioni nella parte centrale del periodo.

Acquario: fine settimana sarà favorevole con la luna nel segno, saranno le giornate migliori dell'intero periodo. Gli amori nati in questo periodo non è detto che durino a lungo. Per quel che riguarda il campo lavorativo, chi cerca qualcosa di nuovo potrebbe avere difficoltà.

Pesci: con Venere favorevole in amore potrebbero risolversi delle problematiche. Nel lavoro ci sono dei piccoli ritardi, ma potete creare i contatti giusti per ottenere occasioni.