A settembre 2020 troviamo sul piano astrale tra passaggi planetari rilevanti: Venere si sposterà dal Cancro al Leone, mentre Mercurio viaggerà dai gradi della Vergine allo Scorpione e, infine, il Sole cambierà domicilio passando dalla Vergine al segno della Bilancia.

Oroscopo mensile favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Sagittario: finanze in rialzo. Il duro lavoro che i nativi hanno sostenuto in estate troverà, con ogni probabilità, il giusto riscontro economico a settembre. Sino a giorno 6, quando Mercurio transiterà in Vergine, saranno presumibilmente giornate utili per decidere con ponderazione dove e come investire tale bottino economico.

Giorni fortunati: 7, 16 e 21.

2° posto Leone: progetti al via. Le settimane centrali del mese, con Mercurio nell'affine Bilancia e Venere nel loro domicilio, avranno buone chance di risultare ideali per dare vita a nuovi ambiziosi progetti in casa Leone. Qualora gli stessi fossero già stati messi in atto, allora il momento diverrebbe propizio per ampliare la propria clientela. Giorni fortunati: 6, 12 e 23.

3° posto Bilancia: comunicativi. Settembre sarà, c'è da scommetterci, un mese in crescendo per i nati della Bilancia, malgrado la prima settimana presenterà ancora alcuni intoppi professionali. L'exploit, però, lo avranno dal 23 quando il Luminare diurno sbarcherà sui loro gradi, avvalorato perlopiù dalla favorevole posizione di Venere in Leone.

L'ultima settimana, difatti, potrebbe rivelarsi ottima per eventuali colloqui di lavoro. Giorni fortunati. 23, 26 e 27.

I mezzani

4° posto Ariete: scelte professionali. Rimanere ancorati al solito posto di lavoro potrebbe non essere ciò che preferiranno fare i nativi nel nono mese del 2020, sopratutto nelle giornate dal 23 al 26 quando il binomio opposto Sole-Mercurio li spingerà a cambiare aria.

Giorni fortunati: 2, 4 e 17.

5° posto Gemelli: lavoro top. Il clima nell'ambiente lavorativo nativo tornerà, con tutta probabilità, al conciliante clima di qualche mese addietro, grazie sopratutto alla loro predisposizione positiva verso capi e colleghi, figlia di Mercurio nel loro Elemento per gran parte di settembre.

Giorni fortunati: 8, 9 e 21.

6° posto Toro: step by step. Settembre potrebbe essere un periodo ricco di buoni spiragli professionali in casa Toro, ma l'inghippo starà nella probabile difficoltà dei nativi nello scovarli (Mercurio dal 6) ed attuarli (Sole-Venere). Sarà bene sfruttare la prima settimana del mese, dove con Mercurio di Terra la loro lucidità, sebbene non al top, sarà più accentuata rispetto ai giorni successivi. Giorni fortunati: 1, 3 e 6.

7° posto Vergine: indaffarati. Il mese del compleanno vedrà presumibilmente i nati Vergine alle prese con innumerevoli faccende professionali e pratiche da portare a compimento, che li fiaccheranno non poco ma, al contempo, alleggeriranno di molto il carico di incombenze di ottobre.

Giorni fortunati: 5, 19 e 20.

8° posto Cancro: in bilico. Nel nono mese dell'anno i nati Cancro potrebbe dover porre parecchia attenzione alle loro uscite finanziarie, specialmente la prima decade che dal 6 perderà il supporto di Venere. La seconda e terza decade, invece, sarà alle prese con la ripresa del moto diretto di Giove e Saturno in opposizione dal Capricorno che porrà l'accento su ciò che nella professione necessita di essere cambiato. Giorni fortunati: 2, 3 e 27.

9° posto Pesci: routine. Questo periodo in casa Pesci avrà buone chance di rivelarsi avaro di sorprese o novità degne di nota, a causa di un parterre planetario che parrà dimenticarsi del dodicesimo segno zodiacale. Le giornate professionali, quindi, potrebbero risultare routinarie e ciò non è detto che sia un male.

Giorni fortunati: 9, 18, 21.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: punti di riferimento. Il terzo segno di Terra è, per indole, portato a ricercare dei solidi punti di riferimento nel luogo di lavoro, specialmente quando opera alle dipendenze altrui. Settembre, però, proverà a stravolgere le carte in tavola sotto questo punto di vista, destabilizzando non poco i nativi. Giorni fortunati: 1, 5 e 27.

11° posto Scorpione: cambi di rotta. Eccezion fatta per le ultime giornate del mese, quando Mercurio sbarcherà nel loro domicilio, i nativi saranno presumibilmente alle prese con una viscerale voglia di rinnovamento professionale. Realmente, però, non vi sarà un fattore scatenante ma sarà più un gioco illusorio creato ad hoc da Nettuno in Pesci e Mercurio che danzerà dalla Vergine alla Bilancia sino al 26.

Giorni fortunati: 9, 27 e 30.

12° posto Acquario: compromessi. Le faccende professionali di settembre in casa Acquario risulteranno presumibilmente parecchio turbolente, e Venere in opposizione non farà altro che gettare legna sul fuoco. La lucidità donata dal binomio Sole-Mercurio nel loro Elemento, fortunatamente, verrà in loro soccorso a metà mese mettendoli nelle condizioni di cedere a qualche compromesso per il quieto vivere. Giorni fortunati: 7, 14 e 22.