L'Oroscopo di mercoledì 29 luglio presenterà entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti di maggior rilievo, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Giove e Mercurio in trigono a Nettuno.

Scopriamo, del dettaglio, cosa caratterizzerà l'oroscopo del 29 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 29 luglio: Ariete impulsivo e Cancro sensibile

Ariete: tenderete ad agire d'impulso perché non avrete alcuna voglia di farvi distrarre da riflessioni tediose.

Vi assumerete la responsabilità delle vostre azioni e sarete pronti a pagare le conseguenze di eventuali sbagli. Gli amici ammireranno la vostra determinazione, ma i famigliari più stretti potrebbero consigliarvi di muovervi più cautamente, soprattutto sul lavoro. Dal punto di vista sentimentale, vi getterete a capofitto in un nuovo rapporto. Cercherete di viverlo con leggerezza e serenità.

Toro: vi metterete alla ricerca del vostro talento. Vorrete trovare una qualità che possa differenziarvi dagli altri e aiutarvi a emergere nel mondo lavorativo. Forse, non riuscirete nel vostro intento, ma potreste scoprire nuove sfaccettature del vostro carattere. Imparerete a conoscervi meglio e a fidarvi maggiormente del vostro giudizio.

I rapporti con i famigliari saranno un po' complicati a causa di alcune incomprensioni. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non sfogare la rabbia su di loro.

Gemelli: una persona speciale potrebbe accusarvi di essere troppo concentrati su voi stessi. Vi chiederà maggiore empatia e capacità di ascolto.

Cercherete di accontentare le sue richieste, ma non rinuncerete alla vostra personalità. Proverete a non rimanere in disparte davanti alle situazioni che vi staranno a cuore. Esporrete il vostro punto di vista, anche se questo potrebbe voler dire fare una cattiva impressione suglia altri. Non sarà il momento giusto per dedicarvi all'amore.

Cancro: sarete molto sensibili davanti alle parole altrui. Tenderete a dare troppo valore ai giudizi degli estranei e questo potrebbe gettarvi addosso una nube di tristezza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di vivere con più serenità la giornata. Confrontatevi con gli amici più cari e condividete con loro le vostre sensazioni. Il partner riuscirà a infondervi fiducia ed ottimismo. Il suo aiuto si rivelerà prezioso, anche se poi spetterà solo a voi dare il giusto valore alle critiche.

Previsioni zodiacali di mercoledì 29 luglio: tensione per Vergine e Scorpione attivo

Leone: sentirete il bisogno di conoscere persone nuove, che possano soddisfare il vostro desiderio di socialità. Non sarete troppo esigenti perché non farete fatica a instaurare relazioni con gli altri.

Non sarete concentrati troppo sull'aspetto amoroso, ma preferirete divertirvi e non inserirvi in situazioni complesse. Dal punto di vista lavorativo, sarete pronti a tornare più attivi che mai. Forse, non vi sentirete abbastanza apprezzati, ma vi basterà poco per recuperare la fiducia dei colleghi.

Vergine: il rapporto con il partner vi creerà qualche tensione. Vi sentirete poco ascoltati e avrete l'impressione che la persona amata abbia continuamente la testa tra le nuvole. Le vostre lamentele non produrranno cambiamenti, ma solo ulteriori frustrazioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non arrendervi. Non scendete a compromessi, ma cercate di far udire la vostra voce. Se sarà necessario, potreste chiedere consiglio a un amico fidato.

Bilancia: farete fatica a instaurare relazioni amicali perché tenderete a far emergere il lato più timido del vostro carattere. Non sarà facile esporre i vostri sentimenti e fare il primo passo in amicizia, ma un aiuto esterno potrebbe essere provvidenziale. Amerete il contatto con la natura e, in ogni momento libero, cercherete di rilassarvi tramite una dolce passeggiata nel parco. Gli animali domestici costituiranno una compagnia insostituibile e, forse, vi aiuteranno a conoscere qualcuno di interessante.

Scorpione: sarete molto attivi perché vorrete portare a termine tutti i vostri incarichi. Sul lavoro, brillerete grazie alla vostra intelligenza e capacità di giudizio. Dovrete risolvere situazioni complesse, ma non vi tirerete indietro.

Farete un'ottima impressione sul capo e sui colleghi, anche se potreste suscitare l'invidia di qualcuno. Forse, dovrete confrontarvi con un bruciante senso di solitudine. Sarà importante trascorrere del tempo all'aperto e con gli amici di sempre.

Previsioni astrologiche di domani 29 luglio: Sagittario preoccupato e Acquario disordinato

Sagittario: avrete delle preoccupazioni riguardanti il futuro. Ciò sarà dovuto alla paura di non riuscire a realizzare i vostri sogni. Sarete consapevoli di dover lavorare molto e di non poter perdere tempo con cose poco utili alla vostra crescita personale. Le previsioni zodiacali di domani, però, suggeriscono di non bandire completamente il divertimento. Gli amici, infatti, costituiranno una risorsa importantissima perché vi aiuteranno a rafforzare il vostro legame con il mondo esterno.

Capricorno: organizzerete la giornata con molta attenzione. Avrete dei piani stabiliti da rispettare, ma qualcosa potrebbe modificare lo scorrere degli eventi. All'inizio vi sentirete turbati e disorientati, però, alla fine, riuscirete ad adattarvi senza problemi. Sarete pronti a instaurare una relazione amorosa basata sul dialogo e sulla comprensione reciproca. Ciò che non potrete sopportare sarà un'eventuale mancanza di libertà e per questo ci terrete a precisare, fin da subito, le vostre esigenze

Acquario: non avrete molta voglia di badare alla casa e di tenere in ordine l'ambiente domestico. Tenderete a gettare gli oggetti alla rinfusa e a concentrarvi sui vostri hobby. I famigliari, però, potrebbero non condividere questo stile di vita.

Vi chiederanno di essere più precisi e di prestare più attenzione al mondo circostante. Sul lavoro, sarete costretti a faticare molto. Vi confronterete con sfide audaci e difficili da vincere. Dovrete mettere in campo tutta la vostra determinazione e caparbietà.

Pesci: uscirete di casa solo per questioni improrogabili. Preferirete non esporvi al mondo esterno perché non vorrete ricevere ulteriori delusioni. I contatti che avrete saranno soprattutto telefonici e questo potrebbe suscitare preoccupazione nelle persone care. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di abbandonare la paura di soffrire. Sicuramente, dietro l'angolo, vi attenderanno esperienze dinamiche e ricche di allegria. Se riuscirete ad abbattere le vostre barriere, nessuno sarà più in grado di fermarvi.