L'analisi dei transiti planetari di giovedì 27 agosto darà modo di conoscere come amore, lavoro e socialità verranno influenzati dagli astri. Per formulare l'Oroscopo di domani, sarà fondamentale osservare le caratteristiche della volta celeste. Sarà possibile notare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Nettuno, Mercurio in trigono a Urano, Venere in opposizione a Giove e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo nel dettaglio quali elementi faranno parte dell'oroscopo del 27 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 27 agosto: Toro passionale, Cancro generoso

Ariete: avrete bisogno di confidarvi con un amico fidato. Vi troverete ad affrontare una giornata pesante dal punto di vista emotivo perché sarete travolti dal dubbio e dalla confusione. Prima di affrontare il partner, vorrete avere le idee più chiare per capire verso che direzione dovrà volgere il vostro rapporto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non prendere decisioni troppo affrettate. Potrebbe accadere qualcosa che cambierà il corso degli eventi e riaccenderà la passione.

Toro: l'amore avrà un ruolo fondamentale in questa giornata. Vi sentirete frizzanti e passionali. Non permetterete a nessuno di intromettersi nella vostra relazione amorosa, ma non ci sarà motivo di lottare molto perché il partner sarà il primo a difendere la storia d'amore.

Le sue parole vi faranno sciogliere le gambe e tremare il cuore. Vi sentirete travolti da sentimenti intensi e profondi che difficilmente saranno paragonabili ad altre percezioni. Attenzione a non cancellare, totalmente, il potere della ragione.

Gemelli: la famiglia ricoprirà un ruolo fondamentale per voi perché sarà il vostro più importante punto di riferimento.

Cercherete di impegnarvi per sistemare alcune questioni irrisolte, ma grazie alla collaborazione di tutti non avrete alcun motivo per preoccuparvi. Avrete poco tempo da dedicare alle amicizie, ma non per questo apparirete distaccati. I sentimenti avranno un ruolo prioritario e saranno gli elementi che vi spingeranno a raggiungere un livello emotivo e personale superiore.

Cancro: le vostre capacità cognitive saranno al massimo del loro splendore. Sarete pronti a brillare in ogni cosa che farete e nessun rivale riuscirà a eguagliarvi. In ambito sentimentale, sarete affabili e pronti a comprendere il partner. Capirete immediatamente le sue esigenze e vi sforzerete per assecondarle. Altruismo e generosità vi renderanno interessanti anche agli occhi dei vostri amici. L'affetto che vi lega sarà saldo e impossibile da spezzare. La situazione lavorativa rimarrà stabile, con qualche piccola oscillazione negativa.

L'oroscopo del 27 agosto: Leone ambizioso, amicizie per la Bilancia

Leone: vorrete fare chiarezza sulla vostra condizione lavorativa. Desidererete dare un incremento positivo alle finanze, ma non sarà facile trovare una stabilità.

Questo potrebbe rendervi nervosi e poco inclini a relazionarvi con gli altri. Per fortuna, il vostro carattere spumeggiante vi renderà impossibile chiudervi in voi stessi. Troverete in una persona a voi vicina un confidente e un amico speciale. Rimarrete sorpresi, ma coglierete la palla al balzo per approfondire il vostro legame.

Vergine: vi sentirete giù di morale a causa del troppo stress accumulato. Avvertirete il bisogno di dedicare diverse ore della giornata a pisolini ristoratori. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non negarvi a questo impulso. Mente e cuore avranno bisogno di rigenerarsi e di trovare una loro stabilità. Sarà importante coccolarvi e prestare attenzione alle vostre esigenze.

Potreste provare a togliervi qualche sfizio o a giocare con il vostro look. Aumentare la fiducia in voi stessi vi renderà più combattivi verso le difficoltà.

Bilancia: avvertirete il bisogno di trovare una stabilità all'interno delle vostre relazioni. Non si parlerà solo di sentimenti amorosi, ma anche d'amicizia. Avere punti di riferimento stabili vi consentirà di relazionarvi serenamente con voi stessi e con il mondo esterno. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi da alcune scoperte che farete, ma sarà importante non lasciarvi trascinare da influenze negative. Se rimarrete fedeli alla vostra personalità, potrete cogliere le occasioni che si presenteranno senza compromettervi.

Scorpione: sarete molto concentrati sul lavoro.

Avrete diverse questioni da risolvere e molte di queste riguarderanno i colleghi. Non avrete voglia di perdere tempo con loro, ma riterrete necessario riportare la pace tra di voi. Un cattivo equilibrio emotivo infatti può influenzare negativamente un determinato luogo. Se sarà necessario, potreste provare a cercare un aiuto esterno. Gli amici saranno pronti ad aiutarvi e a venirvi incontro in ogni modo possibile.

Previsioni astrologiche del 27 agosto: Capricorno energico, cambiamenti per i Pesci

Sagittario: sarà la giornata giusta per scoprire il vostro vero talento. Se avrete la mente aperta e non vi fossilizzerete su un solo ambito, avrete delle belle sorprese. I consigli degli amici vi metteranno su una strada positiva perché vi spingeranno ad aprire gli occhi davanti ad alcune situazioni.

Forse, avrete paura di confidarvi con i vostri famigliari, ma troverete in loro persone pronte ad accogliervi e a supportarvi. Non sarà il momento giusto per pensare alle vicissitudini amorose.

Capricorno: sarete travolti da un'energia potente e positiva. La sorte vi troverà pronti ad accettare la fortuna che riceverete. In ambito amoroso, non avrete problemi nel fare breccia nel cuore della persona amata. Non dovrete sforzarvi molto perché vi basterà mostrare la vostra personalità. Le parole che direte avranno un'influenza positiva sulla persona amata e questo vi metterà in un'ottima posizione. Sul lavoro, vi impegnerete e otterrete dei buoni risultati.

Acquario: finalmente, dopo un periodo stressante, vi renderete conto di avere tutte le capacità per districarvi tra le varie situazioni.

Sarà importante mettere al primo posto la pianificazione e non perdere la calma davanti a possibili incomprensioni. In amore, non avrete molta fortuna. Troverete inaccettabili alcune richieste del partner e inizierete a mettere in dubbio le basi della vostra relazione. Ci vorrà del tempo per fare luce tra i vostri pensieri, ma le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non nascondere nulla alla persona amata.

Pesci: qualcosa inizierà a muoversi all'interno del vostro io. Percepirete il bisogno di apportare dei cambiamenti nella vostra routine quotidiana. Forse, non sarete ancora pronti a concretizzare queste modifiche, ma il solo rifletterci su vi metterà in una posizione di vantaggio rispetto al problema.

Potreste fare qualcosa per aumentare l'ottimismo e la fiducia in voi stessi. Non servirà compiere gesti eclatanti perché sarà la cura dei dettagli a modificare il percorso intrapreso. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non escludere gli amici.