L'Oroscopo di domani 27 agosto sprigiona un'intraprendenza senza limiti, grazie a Luna in Sagittario che allarga gli orizzonti mentali in modo positivo e dinamico. L'elemento Acqua dell'astro d'argento fa evaporare il fuoco di questo segno zodiacale avventuroso e riflessivo, regalando grande sensibilità emotiva. Buone le influenze di Venere in Cancro, che regala sensazioni dolci e affettuose a tutti i simboli zodiacali di Acqua nelle previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: come la freccia scoccata dal Centauro che rappresenta la figura astrale del Sagittario, decisa e mirata a raggiungere la meta prestabilita, così siete impazienti di raggiungere il successo in amore.

L'influenza del satellite notturno dal Sagittario collega con il lontano e fa guardare oltre, introducendo nuove idee preziose per progredire in amore. Marte nel segno garantisce tanto fascino e charme.

Toro: in coppia c'è una bella unione armoniosa e tanta voglia di costruire in modo solido, anche avviando cambiamenti radicali che rivoluzionano la solita routine in modo imprevedibile e repentino. Voi single accogliete l'arrivo di buone notizie, preziose per l'avvio di nuove storie. Si prevedono infatti nuovi inizi liberi dall'ansia, ma non siate precipitosi nelle scelte e valutate il tutto con consapevolezza.

Gemelli: non siate pigri in amore e coltivate nuovi stimoli preziosi per l'amore. Stando a casa potete perdervi l'opportunità di cogliere al volo nuovi incontri o approfondire conoscenze che potrebbero sprigionare sensazioni appaganti ed entusiasmanti.

Allargate gli orizzonti mentali e la cerchia di amici. In particolare voi single approfondite alcune amicizie che possono diventare qualcosa di più.

Cancro: apritevi di più al dialogo, sia voi single che voi in coppia. Solo investendo in una comunicazione costruttiva e intelligente, potete progredire in amore.

Si rafforzano così anche i legami amichevoli e voi single approfondite il tutto con i sentimenti, poiché capita che alcuni rapporti possano diventare qualcosa di più. A patto che non siate arrendevoli e testardi nei confronti dell'amore.

Leone: una Luna sognante anima l'oroscopo di giovedì. Così potete beneficiare di un'apertura mentale che introduce nuove idee positive per l'amore.

Siete sognatori, ma anche molti portati a fare nascere nuovi ideali, attuandoli con coraggio e consapevolezza. Sole e Mercurio della Vergine garantiscono novità entusiasmanti per tutte le sfere vitali.

Vergine: purtroppo Luna agisce in dissonanza e può sprigionare malinconia o confondere alquanto le idee. Nettuno di certo non aiuta poiché in opposizione con un Sole e Mercurio nel segno che creano attrito e rendono le sensazioni alquanto tese. Forse vivete in un mondo immaginario, che non fa distinguere il reale dal surreale. Attenzione a non fare scelte sbagliate.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza di Luna favorevole dal Sagittario regala grande sensibilità emotiva.

I desideri prendono forma e sono tutti da realizzare, contando su un ottimismo dinamico che fa superare tutte le avversità con coraggio. Sono favoriti anche i viaggi benefici sia per voi in coppia che per voi single.

Scorpione: siete più obiettivi grazie alla vicinanza lunare che non ammette retropensieri, ma fa vivere le emozioni in maniera schietta e ottimista. Beneficiate di alcune novità preziose per l'amore, che non tardano ad arrivare. Siete molto riflessivi e un'intuizione perspicace e intelligente fa adattare alle situazioni con maggiore realismo e ampio senso pratico.

Sagittario: gli orizzonti mentali si ampliano con Luna nel segno che fa guardare lontano. Si aprono nuove prospettive fortunate per voi single e voi in coppia cercate di appagare i desideri con ottimismo e puntando in alto.

Una forza propulsiva viene garantita anche da Marte dinamico in Ariete, così via libera a sensazioni avventurose e mozzafiato.

Capricorno: Marte in quadratura sprigiona una certa di ribellione alle regole e il satellite notturno dal Sagittario fa guardare lontano. I pensieri così diventano mutevoli, variano passando da una passività introspettiva a un modo di affermare le proprie idee più positivo. Aprite il cuore a questo influsso liberatorio e magnetico, positivo sia per voi single che per voi in coppia.

Acquario: nulla può limitare la vostra voglia di libertà, con Luna che emana i suoi influssi indipendenti dal domicilio astrale del Sagittario. Così dovete rispondere a un compito karmico che fa coltivare un ideale con costanza e fiducia nelle vostre capacità.

Siete alla ricerca di qualcosa di distante che tarda ad arrivare, ma Luna benefica introduce novità preziose per l'amore, mettendovi in collegamento con le sensazioni lontane.

Pesci: alcune situazioni amorose già avviate, risentono di un dialogo che non prende il volo. Attenzione quindi a non chiudervi in voi stessi. Forse siete alquanto confusi dall'opposizione di Mercurio e Sole dalla Vergine che confondono un po' le idee, catapultandovi in un mondo immaginario dove vi rifugiate per non soffrire o non assumervi responsabilità. Tenete presente però che c'è un mondo reale che vi aspetta e promette belle sorprese anche a voi single.