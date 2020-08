L'Oroscopo di domenica 16 agosto presenterà numerose emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i movimenti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Luna e Venere, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte e la Luna in opposizione a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 16 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 16 agosto: Ariete paziente e relax per Toro

Ariete: dovrete fare appello a tutta la vostra forza d'animo per riuscire a risolvere qualche piccolo problema in famiglia.

Sarà fondamentale non farvi travolgere dall'ansia e cercare di avere una visione lucida della situazione. Sentirete l'istinto di condividere il vostro stato emotivo con qualcuno di speciale. Avrete un po' di timore nel mostrarvi fragili e vulnerabili, ma alla fine vi renderete conto di aver fatto la scelta giusta. Attenzione a non rimanere pietrificati a causa di emozioni troppo intense.

Toro: vorrete dedicare la giornata solo al relax. Organizzerete qualcosa di divertente da fare con gli amici e cercherete di coinvolgere più persone possibili. Amerete stare al centro dell'attenzione e proverete a conquistare tutti con la vostra simpatia. Non tutti riusciranno ad entrare in sintonia con voi, ma non sarà questo il vostro obiettivo.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di evitare di tralasciare i vostri impegni quotidiani.

Gemelli: dovrete affrontare qualche piccola crisi d'ansia. Vi sembrerà di non avere la forza per superare determinate situazioni, ma in realtà sarete pronti a farlo. Lavorerete su un progetto che potrebbe dare vita a delle grandi opportunità.

Starà solo a voi combattere contro il desiderio di arrendervi. In amore, non vi sentirete liberi di poter essere realmente voi stessi: avrete la sensazione di venir giudicati per qualunque cosa. Sarà importante fare il punto della situazione.

Cancro: sarete molto prudenti nel conoscere nuove persone.

Avrete paura di essere giudicati per le vostre caratteristiche e cercherete di nascondere i lati più profondi del vostro carattere. Solo gli amici di vecchia data si renderanno conto del cambiamento. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di far emergere la vostra vera personalità. Aumentare la fiducia in voi stessi vi aiuterà a gestire con più padronanza le emozioni e a interagire con punti di vista diversi dal vostro.

Oroscopo del 16 agosto: praticità per Vergine e insicurezza per Bilancia

Leone: inizierete a riflettere sulla possibilità di modificare la vostra condizione lavorativa. Non sarà una scelta facile, ma potrebbe rivelarsi l'unico modo per riuscire a vivere più serenamente.

Gli amici vi saranno di grande aiuto e, con le loro risate, vi distrarranno e vi coinvolgeranno nelle loro avventure. Avvertirete un grande senso di sfida farsi strada dentro di voi, questo vi darà una forte carica interiore che vi spingerà a rimettervi in gioco e a lottare.

Vergine: concentrarvi su attività pratiche vi consentirà di allontanare i cattivi pensieri. Non sarà facile perché, con la mente, tenderete sempre a tornare a un evento poco piacevole. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di impegnarvi per ritrovare una salda serenità interiore. Riscoprire vecchi hobby e dedicarvi alla cura della casa vi permetterà di aumentare il legame con la realtà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non abbattervi se le cose non andranno come desiderato.

Bilancia: avrete paura dei vostri stessi sogni perché temerete di non poterli realizzare. Alcuni eventi vi appariranno insormontabili e scuoteranno, nel profondo, la vostra coscienza. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non rimanere soli con voi stessi: sarà fondamentale trovare il coraggio per chiedere aiuto. Il rapporto con la natura o con un animale domestico vi consentirà di alleviare il vostro stato d'ansia. Anche occuparvi di piccole cose, come la casa, le piante, gli armadi, vi renderà più stabili.

Scorpione: sprigionerete energia da tutti i pori e sarete ben lieti di donarla agli altri. Purtroppo, non tutti si lasceranno travolgere dalla vostra dinamicità, qualcuno, infatti, potrebbe nutrire un'eccessiva gelosia.

L'amore avrà un ruolo fondamentale in questa giornata perché sarà il motore che vi spingerà a mettervi in gioco e a osare con le emozioni. La persona amata vi darà tutto il suo supporto e si mostrerà rispettosa nei vostri confronti. Impostare un dialogo sulla comprensione reciproca vi permetterà di risolvere molti problemi.

Previsioni astrologiche di domani 16 agosto: Sagittario stanco, Pesci spaventato

Sagittario: dovrete affrontare una forte stanchezza. Vi sentirete privi di forze e incapaci di pianificare qualcosa di divertente da fare. Prima dell'inizio della prossima settimana, potrebbe essere utile prendervi del tempo per voi in modo da rilassarvi. I vostri hobby preferiti contribuiranno ad aumentare la sensazione di benessere interiore.

Inoltre, potrebbe essere molto utile dedicare tempo allo sport perché, in questo modo, troverete un nuovo equilibrio.

Capricorno: avvertirete il bisogno di fare il punto della situazione riguardo alla vostra carriera lavorativa. Ci saranno degli elementi che vorrete assolutamente sistemare, ma non sarà semplice. Avrete la tentazione di condividere le vostre difficoltà con i colleghi, ma dovrete valutare, con attenzione, se sarà il caso di aprire il vostro cuore. Fare una lista di pro e di contro potrebbe fare la differenza e aiutarvi a decidere cosa sarà meglio fare. Attenzione a non trascurare la famiglia.

Acquario: sarà il momento per rivalutare la scala delle vostre priorità e per fare il punto della situazione.

Dovrete fare appello a tutta la vostra determinazione per riuscire a organizzare, in modo diverso, le vostre giornate. Amici e parenti proveranno a starvi il più vicino possibile, ma ci saranno degli eventi che, necessariamente, diminuiranno il contatto. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di essere sempre voi stessi e di non abbattervi davanti alle critiche.

Pesci: avrete paura di restare soli e per questo cercherete un contatto diretto con le persone care. Non parlerete delle vostre difficoltà emotive per non preoccuparvi, ma cercherete di imprimere nella vostra mente tutti i momenti che passerete insieme. Le sfide quotidiane vi metteranno davanti a scelte molto importanti: vi sentirete poco inclini ad affrontarle, ma non avrete alternative.

Attenzione a non esagerare con le preoccupazioni eccessive: contribuiranno solo a rovinare il vostro umore.