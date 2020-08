Un nuovo e caldo mese estivo è appena iniziato, è dunque interessante scoprire quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione durante il mese di agosto.

La stella dell’amore promette un mese intrigante, avvolgente e ricco di emozioni. La passione è in crescita e all'interno dei rapporti di coppia si può iniziare a parlare di progetti per il futuro. Anche gli incontri sono favoriti. La sfera lavorativa, per quanto potrebbe venir messa un po’ in secondo piano, non non è priva di buone opportunità e anche per quanto riguarda la sfera economica potrebbero esserci dei miglioramenti.

I cambi di Luna, previsti per l’11 e il 19 del mese potrebbero causare un calo di energie al segno, provocando stanchezza e qualche piccolo malessere fisico. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo il mese di agosto 2020 per il segno dello scorpione, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per lo Scorpione

Amore: l'oroscopo di agosto lascia presagire un mese interessante e dedicato soprattutto agli affari di cuore. Venerdì 7 agosto Venere si sposta in Cancro, segno amico e compagno di avventure, dunque inizia da questo momento un periodo ricco di emozioni e di incontri travolgenti. Fino alla fine del mese la stella dell’amore vi proteggere con i suoi raggi sensuali, avvolgenti e curiosi che favoriscono gli incontri e le nuove relazioni, ma anche il consolidamento di relazioni già esistenti.

È infatti un buon momento per fare un passo in avanti, andare a convivere, decidere di sposarsi o mettere in cantiere un erede. I single verranno invece catturati da persone un po’ diverse da loro, magari per età, nazionalità o cultura. A Ferragosto una Luna avvolgente riaccende la passione.

Lavoro: l’oroscopo di agosto non lascia presagire un mese negativo per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa, ciò nonostante secondo le stelle questo aspetto viene un po’ messo in secondo piano.

Grazie ad una Luna particolarmente produttiva che si presenta a Ferragosto, potrebbero nascere delle nuove collaborazioni lavorative o contatti vantaggiosi. Particolarmente interessante si rivela poi il primo quarto del 25 agosto quando potrebbe esserci una svolta a livello finanziario.

Salute: l'oroscopo di agosto lascia presagire un mese ricco di energia e vitalità, ciò nonostante secondo il presagio degli astri e delle stelle non mancano alcuni momenti sottotono.

Particolarmente difficili si rivelano le giornate dell’11 e del 19 agosto quando i cambi lunari potrebbero causare un po’ di spossatezza. Il consiglio delle stelle è quello di essere prudente alla guida e nel maneggiare attrezzi pericolosi.