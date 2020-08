L'Oroscopo di lunedì 17 agosto avrà in serbo tantissime emozioni per tutti i segni zodiacali. I movimenti planetari influenzeranno la sfera sentimentale, sociale e lavorativa di ciascuno di noi. Fra i transiti principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, la Luna in opposizione a Saturno e Mercurio in trigono a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 17 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 17 agosto: pessimismo per Gemelli e Cancro creativo

Ariete: avvertirete il bisogno di condividere tutto con il vostro partner. Vi mostrerete collaborativi e inclini al dialogo. Preferirete affrontare i problemi nell'immediato invece di rimandarli a un momento successivo. I diversi punti di vista potrebbero creare un piccolo distacco di coppia, ma se saprete gestire il tutto con determinazione, riuscirete a risolvere, in breve tempo, la situazione. Una persona a voi vicina si rivelerà molto importante perché rappresenterà un grandissimo supporto emotivo.

Toro: avrete voglia di trascorrere del tempo con la vostra famiglia. Vi sembrerà di essere stati un po' troppo assenti ultimamente.

Gli impegni lavorativi, infatti, vi hanno messo molto sotto pressione e spinto a concentrarvi solo sulle vostre mansioni quotidiani. Il calore e l'affetto dei familiari vi consentiranno di capire ciò che sarà veramente importante nella vostra vita. Farete tutto per aiutarli e per mantenere il sereno tra le mura domestiche.

Organizzare attività da fare insieme fornirà un contributo fondamentale.

Gemelli: tenderete a essere molto catastrofici nei confronti dei vostri problemi. Sarete pessimisti e poco inclini a vedere il bello nelle cose che vi circonderanno. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere più realisti e di frequentare persone gioiose e ottimiste.

Il partner vi spronerà ad affrontare la vita con un nuovo spirito. Non sarà semplice perché dovrete accantonare tutte le vostre paure, ma se ci riuscirete, potrete raggiungere un grado di serenità mai provato prima.

Cancro: darete sfogo a tutta la vostra creatività grazie a degli hobby che vi consentiranno di viaggiare con la fantasia. Non avrete paura di osare perché saprete di poter migliorare le vostre capacità. Sul lavoro, vi muoverete con maestria e sarete un valido punto di riferimento per tutti i colleghi. Forse, avrete qualche timore nel dispensare consigli per paura di non farlo nel modo giusto, ma alla fine vi renderete conto di quanto potrete essere utili agli altri. Potrebbe essere il momento giusto per guardarvi attorno: l'amore sarà più vicino di quanto pensiate!

Previsioni zodiacali di lunedì 17 agosto: bisogno di relax per Vergine e Scorpione passionale

Leone: avrete bisogno di un po' di tempo per fare il punto della situazione. Non sarà un momento facile per voi, ma potrete migliorare il vostro umore aggrappandovi a dei piccoli spiragli di luce. Vi sarà d'aiuto concentrarvi su cose che attireranno la vostra attenzione. Inoltre, dovrete fare di tutto per evitare di isolarvi: ci saranno persone disposte ad aiutarvi e a coinvolgervi nelle loro vite. In amore, avrete poca voglia di impegnarvi: preferirete relazioni superficiali e senza pianificazione.

Vergine: l'organizzazione quotidiana, in vista degli ultimi eventi, diventerà molto complessa. Tutti richiederanno la vostra presenza, ma in pochi penseranno al vostro benessere fisico e psicologico.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prendervi del tempo solo per voi stessi. Praticare dello sport o immergervi nei vostri hobby preferiti vi aiuterà ad allontanare i cattivi pensieri e a essere più reattivi nella vita di tutti i giorni. In amore avrete bisogno di equilibrio e stabilità.

Bilancia: attraverserete un periodo complesso dal punto di vista economico, soprattutto perché tutto vi apparirà negativo. Dovrete fare appello a tutte le vostre energie per riuscire a trovare il modo giusto per reagite. Potrebbe essere utile rivolgervi a familiari e amici per capire se qualcuno di loro potrebbe offrirvi un lavoro. Sarà importante mantenere alto l'umore e non arrendervi davanti ai rifiuti.

Arriverà, anche per voi, l'occasione giusta per risalire. Riposo e pazienza saranno due elementi fondamentali.

Scorpione: sarà una giornata all'insegna della passione. Il vostro cuore batterà solo per il partner e avrete voglia di organizzare una sorpresa per lui. Farete appello a tutte le vostre risorse per dare vita a qualcosa di speciale. La persona amata sarà lieta di vedere gli sforzi che avete fatto per il rapporto di coppia, ma forse non avrà la reazione che avreste immaginato. Il lavoro costituirà una valida valvola di sfogo per la vostra ambizione: sbaragliare i colleghi vi renderà ancora più determinati.

Previsioni astrologiche di domani 17 agosto: Sagittario lottatore e cambiamenti per Acquario

Sagittario: avrete la sensazione di dover lottare per far valere i vostri diritti. Cercherete di far ascoltare la vostra voce a più persone possibili, ma non sarà un'impresa facile. Per fortuna, familiari e amici saranno pronti a supportarvi con tutti loro stessi. Il partner, al contrario, tenderà a rimanere in disparte e a occuparsi dei suoi problemi. Sarà fondamentale rivedere il grado di coesione della relazione di coppia: potrebbero esserci degli elementi da modificare

Capricorno: abbandonerete la prudenza per lanciarvi in avventure mozzafiato. Non avrete paura di affrontare le vostre paure e di relazionarvi con gli altri.

Sentirete l'adrenalina aumentare nelle vostre vene e il cuore battere davanti alle sfide quotidiane. Gli amici, in particolare, saranno preoccupati per il vostro atteggiamento. Vi chiederanno di essere più cauti e di non buttarvi a capofitto in nuove relazione. Sarete poco inclini ad ascoltarli, ma un evento vi farà cambiare idea.

Acquario: avrete bisogno di modificare i ritmi di vita. Sarà necessario prendervi del tempo per capire come fare a raggiungere un grado maggiore di tranquillità. La famiglia costituirà un aiuto insostituibile, ma sarà soprattutto vostro il compito di cambiare la vostra organizzazione. Darete un valore molto grande alle emozioni, sia positive sia negative. Potrebbe essere il momento giusto per riprendere il rapporto con vecchi amici.

Pesci: sentirete il bisogno di dare un po' di colore alla vostra giornata. Vi avvicinerete a nuovi hobby e vi divertirete nel conoscere nuovi amici. Cercherete di mostrare tutte le vostre migliori qualità e non avrete paura di accettare delle sfide sul lavoro. Verso la fine della giornata, la stanchezza prenderà il sopravvento: sarà importante dare spazio al riposo per ricaricare le energie. In amore, dovrete risolvere vecchie questioni irrisolte. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi travolgere dall'ansia.