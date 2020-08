Un'altra settimana sta per giungere al termine, è dunque interessante scoprire quali sono le previsioni degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco, durante questo secondo weekend di agosto. Una Luna romantica e passionale protegge il Sagittario, favorendo tanto le coppie quanto i single. L'Ariete, al contrario, potrebbe cadere in qualche piccola trasgressione. Ottimo cielo per i Pesci. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del fine settimana, sabato 8 e domenica 9 agosto 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend, 8 e 9 agosto 2020, per tutti i segni

Ariete: secondo le previsioni degli astri, durante le prossime 48 ore, potrebbe essere difficile per il segno resistere alle provocazioni. Per chi vive un rapporto di coppia questo potrebbe tradursi in un errore da cui poi non si può più tornare indietro. Incontri favoriti per i single. Bene il lavoro.

Toro: l’arrivo di agosto coincide per molti con l’inizio delle vacanze e qualcuno potrebbe prepararsi a partire proprio durante questo weekend. È arrivato il momento di staccare la spina dagli impegni e dalle preoccupazioni quotidiane e dedicarsi delle giornate di relax e spensieratezza.

Gemelli: nonostante Venere si sposti dal vostro cielo, le stelle lasciano presagire delle giornate interessanti per quanto riguarda l’amore e i rapporti sociali.

È il momento ideale per organizzare una vacanza o una serata in compagnia di amici. Qualcuno potrebbe fare un incontro inaspettato ma che si rivelerà importante per il futuro.

Cancro: con l’ingresso di Venere nel suo cielo questo segno ritrova la spensieratezza e la leggerezza. L’amore, un po’ messo da parte nei mesi precedenti, torna a ricoprire un ruolo centrale e la passione si riaccende.

Mercurio favorisce le trattative lavorative.

Leone: l’oroscopo di sabato 8 e domenica 9 agosto si rivela positivo per i nativi del segno. Sono due giornate di grande sensualità e romanticismo, durante le quali è possibile trovare dei chiarimenti all'interno del rapporto di coppia, ma anche riesumare dei legami inclinati.

In ambito lavorativo qualcuno potrebbe trovarsi ad un bivio, è il momento di prendere una scelta.

Vergine: il passaggio di Venere in Cancro durante la giornata di venerdì influisce attivamente sulla vita degli altri segni durante questo secondo weekend di agosto. Per la Vergine la ritrovata passione sentimentale potrebbe presto diventare gelosia e possessività che inevitabilmente porta alla nascita di accesi scontri e contrasti con il partner.

Bilancia: Venere ambiziosa spinge il segno a concentrarsi sul lavoro e la sfera pratica. Ciononostante durante il weekend non mancano i momenti da dedicare all'amore e alla famiglia. Attenzione, la gelosia potrebbe giocare brutti scherzi e qualcuno potrebbe vedere cose che non esistono.

Scorpione: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate interessanti durante le quali si può fare affidamento su una Venere estremamente vantaggiosa. Sguardi provocanti e incontri intriganti non mancano e anche chi non è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe concedersi una serata di svago.

Sagittario: una Luna romantica e amorosa proteggere il segno durante le giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto 2020. È un buon momento per trovare dei chiarimenti all'interno del rapporto di coppia ma anche per confessare i propri sentimenti alla persona amata. In ambito lavorativo si può ottenere qualcosa in più, ma non senza impegno.

Capricorno: il fine settimana potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il segno.

Con un umore ballerino che oscilla dal sereno al litigioso i nativi del Capricorno farebbero bene a cercare di limitare le discussioni e rimandare gli appuntamenti. Recupero con l’inizio della settimana.

Acquario: mentre la giornata di sabato è caratterizzata da una forte passione e sensualità, quella di domenica potrebbe portare alla nascita di contrasti e malumori. Causa delle controversie potrebbero essere delle questioni riguardanti la gestione della casa o della sfera economica. Ottima la forma fisica.

Pesci: il passaggio di Venere in Cancro ha avuto un forte influsso sui Pesci. I nativi del segno diventano golosi d’amore. È il momento ideale per mettere da parte i vecchi rancori e cominciare da un nuovo inizio.

Recupero nel lavoro.