L'Oroscopo di sabato 12 settembre riserverà tantissime emozioni per dodici segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra gli aspetti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Giove, la Luna in quadratura a Mercurio e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 12 settembre dei diversi segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 12 settembre: nervosismo per l'Ariete

Ariete: l'ansia e il nervosismo vi renderanno meno inclini ad accettare le differenze negli altri.

Lotterete per comprendere i loro atteggiamenti, ma non vi impegnerete abbastanza. Preferirete rimanere concentrati su voi stessi e sugli obiettivi che dovrete raggiungere. Ci saranno delle piccole discussioni con il partner perché nessuno dei due riuscirà a impersonare il punto di vista dell'altro. Per fortuna, tutto ciò sarà destinato a durare solo poche ore e ben presto potrete tornare a rilassarvi insieme.

Toro: sarà una giornata all'insegna della passione e dell'amore per il partner. Il desiderio fisico si unirà al bisogno di sicurezze emotive. Non avrete paura di aprire il vostro cuore, perché saprete che la persona amata saprà prendersene cura nel migliore dei modi. In ambito lavorativo, al contrario, potreste essere chiamati a gestire situazioni complesse.

Dovrete mettere in pratica tutte le nozioni acquisite e cercare di farvi notare, positivamente, dai superiori. Nel vostro vocabolario, non sarà presente il verbo "fallire".

Gemelli: la vostra tensione emotiva potrebbe crearvi qualche problema. Farete fatica a relazionarvi con gli altri e a provare empatia nei loro confronti.

Avrete uno spiccato senso della giustizia, ma questo potrebbe ritorcersi contro di voi. Sul posto di lavoro, dovrete prendere delle decisioni importanti che potrebbero creare dei contrasti con i colleghi. Starà a voi trovare il modo migliore per farvi ascoltare. Non sarà il momento giusto per dare una svolta alla vostra vita sentimentale: le cose, però, presto potrebbero cambiare!

Cancro: il lavoro costituirà un aspetto prioritario in questa giornata. Metterete in disparte relax e divertimento e vi dedicherete solo alle vostre idee. Forse, in un primo momento, vi sembrerà di non riuscire a raggiungere i risultati sperati, ma all'improvviso tutto vi sarà chiaro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sacrificare la vostra vita sociale. Gli amici e il partner, infatti, non si arrenderanno davanti ai vostri rifiuti e continueranno a cercarvi. Starà solo a voi riuscire a conciliare i vari impegni quotidiani.

Oroscopo del 12 settembre: Leone socievole, timore per la Bilancia

Leone: vi sentirete inclini a trascorrere la maggior parte del tempo con gli altri. Gli amici saranno parte integrante di voi stessi e sarete fieri di poter passare dei momenti intensi con loro.

Il vostro carattere socievole vi metterà nella condizione di poter sperimentare occasioni interessanti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tirarvi indietro davanti a possibili indecisioni. L'amore ricoprirà un ruolo importantissimo in questa giornata perché vi fornirà uno stimolo insostituibile. Attenzione solo a non rimanere bruciati dalla fiamma della passione.

Vergine: avrete la tendenza a perdere la calma e ad aggredire, verbalmente, il prossimo. Non riuscirete a raggiungere un buon equilibrio con voi stessi e questo potrebbe rendervi fragili dal punto di vista emotivo. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non tenervi tutto dentro: rivolgetevi a una persona fidata che possa comprendere le vostre esigenze.

Il partner, forse, non riuscirà ad andare a fondo alla questione e reagirà in modo negativo ai vostri comportamenti. Per fortuna, qualcuno lo aiuterà a comprendere la verità.

Bilancia: avrete paura del giudizio altrui perché temerete di non essere all'altezza delle loro aspettative. Ogni prova, che richiederà l'impiego delle vostre capacità, vi metterà sotto pressione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di lavorare sulla vostra autostima. Anche se vi sentirete perduti e disorientate, ci saranno numerose cose che potrete fare. In amore, al contrario, la situazione andrà a gonfie vele. Vi sentirete pronti a condividere la giornata con il partner e a vivere esperienze ricche di significato.

Scorpione: la vostra energia sarà incontenibile. Avrete moltissime idee nella vostra testa e un forte desiderio di metterle in pratica. Forse, qualcuno eccessivamente invidioso, potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi sarete in grado di fermarlo. Forse, avrete modo di relazionarvi con una realtà completamente diversa dalla vostra. Sarà fondamentale mantenere la calma e non temere le novità. Se mostrerete il vostro vero carattere, potreste avere anche ottime occasioni in ambito sentimentale.

Previsioni astrologiche di domani: Capricorno intraprendente, Acquario affettuoso

Sagittario: per voi, sarà molto importante mettervi in gioco dal punto di vista sociale. Proverete a relazionarvi con persone nuove senza cadere in giudizi prematuri.

L'aspetto estetico avrà un ruolo poco rilevante, mentre vi concentrerete maggiormente sulla personalità di chi incontrerete. Sarete alla ricerca di persone che possano condividere i vostri stessi hobby, ma che vi diano anche nuovi stimoli. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non accontentarvi in amore: ci sarà tempo per trovare la persona giusta.

Capricorno: proverete a colorare la giornata con quel pizzico d'audacia che non guasta mai. Non avrete alcuna paura di mettervi in gioco, soprattutto in ambito sentimentale. Vi relazionerete con diversi possibili partner e sarete fieri della parte che mostrerete di voi. Forse, sarà necessario prendervi del tempo prima di compiere la vostra scelta definitiva.

Anche sul posto di lavoro sarete brillanti e propositivi. Per voi, sarà importante farvi ascoltare perché solo in questo modo potrete affermare le vostre idee.

Acquario: avvertirete il bisogno di apportare dei cambiamenti all'interno della vostra quotidianità. Non dovrà essere, necessariamente, qualcosa di visibile agli altri o di eclatante: vi basterà che voi sappiate la differenza. Il partner vi mostrerà tutta la sua stima e cercherà di condividere con voi gli impegni della giornata. La sua partecipazione, oltre ad alleggerire il vostro carico di mansioni, vi riempirà il cuore di gioia e vi proietterà verso il futuro. Sul posto di lavoro, ci saranno delle novità in vista, ma avrete bisogno di tempo per adattarvi.

Pesci: un pizzico di fortuna non guasterà in questa giornata, ma dovrete fare affidamento soprattutto sulle vostre forze. Credere troppo nel fato vi metterà in una posizione di svantaggio rispetto agli avvenimenti che dovrete affrontare. Al contrario, potrete trarre maggiore forza dal contatto con gli altri. La vicinanza con le persone care, infatti, vi donerà una tranquillità emotiva non indifferente e vi consentirà di compiere le scelte giuste. Forse, in amore, sarete restii a seguire il vostro cuore, ma anche la razionalità vi indicherà la stessa direzione.