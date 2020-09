La prima giornata del weekend si rivela vantaggiosa per il Sagittario, che soprattutto dal punto di vista finanziario e lavorativo potrebbe vedersi sbloccare situazioni interessanti. Anche l'Ariete si prepara a vivere un interessante momento di recupero, al contrario per i Gemelli si presagiscono delle turbolenze in ambito sentimentale e nei rapporti con gli altri. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 12 settembre 2020 per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 12 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: sono 24 ore di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali.

Con il partner, così come in famiglia, si possono trovare dei chiarimenti, lasciandosi alle spalle i vecchi rancori.

Toro: sarà un sabato casalingo per il segno, che dopo una settimana trascorsa a correre di qua e di la, nutre un forte bisogno di riposo e serenità. Amore passionale.

Gemelli: quella di sabato 12 settembre è una giornata difficile per l'amore e i rapporti con gli altri. Accesi contrasti e discussioni potrebbero nascere con il partner a causa della vostra gelosia, non rovinate tutto per delle sensazioni infondate.

Cancro: giornata all'insegna dell'affetto e dei sentimenti, ideale per organizzare un viaggio di famiglia o una serata romantica per il partner. Anche la salute fisica è in recupero, ma meglio non esagerare.

Leone: giornata faticosa dal punto di vista lavorativo, dove potrebbero nascere delle problematiche, soprattutto nei rapporti con colleghi e superiori. Cautela dal punto di vista fisico. Amore romantico.

Vergine: questa giornata inizia con un buon recupero fisico, che permette al segno di ritrovare la positività e la voglia di stare in compagnia.

Weekend interessante per l'amore e anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: è un momento interessante, ma anche faticoso per il segno, così preso dal lavoro e dalle nuove opportunità che gli si presentano, da dimenticarsi quasi di riposare o di telefonare a casa. Le stelle consigliano di staccare un po' la spina, almeno durante il fine settimana.

Scorpione: l'oroscopo di sabato 12 settembre lascia presagire una giornata di recupero per il segno. In amore è possibile trovare una soluzione e lasciarsi alle spalle le turbolenze dei giorni precedenti. Anche gli incontri sono favoriti per i single.

Sagittario: continua per il segno un momento molto vantaggioso dal punto di vista pratico. Nei prossimi giorni qualcuno potrebbe vedersi accettata la richiesta di prestito o finanziamento, arrivando a concludere un progetto per cui si è molto lavorato. Secondo l'oroscopo questo è il momento migliore per continuare a chiedere e avanzare proposte.

Capricorno: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, l'oroscopo lascia presagire degli alti e bassi sia in amore, che nel lavoro.

Siate cauti ed evitate di esporvi più del dovuto.

Acquario: quella di sabato è una giornata vantaggiosa per la sfera lavorativa e gli affari, potrebbero sbloccarsi delle situazioni vantaggiose. Recupero in amore. Alti e bassi per il fisico.

Pesci: il fine settimana inizia con un buon recupero fisico e sentimentale. In amore si possono infatti trovare dei chiarimenti all'interno dei rapporti con il partner e anche gli incontri sono favoriti per i single, anche se le conoscenze di settembre potrebbero non rivelarsi importanti o durature per il futuro.