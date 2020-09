L'oroscopo di domenica 6 settembre sarà ricco di novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione tra Luna e Marte, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Giove, la Luna in quadratura a Saturno, Venere in quadratura a Marte e Venere in opposizione a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 6 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 6 settembre: malinconia per Ariete e Toro passionale

Ariete: un pizzico di malinconia si abbatterà sul vostro cuore.

Vi sentirete in preda di riflessioni profonde e intense. Avrete la sensazione che un velo sia caduto sui vostri interessi preferiti, ma in realtà sarà solo una questione mentale. Dovrete trovare il modo giusto per ripartire e per tornare a mettervi in gioco. Gli amici si trasformeranno in una risorsa emotiva insostituibile perché la loro presenza vi permetterà di conferire un tocco di colore a questa giornata.

Toro: finalmente, potrete godervi i vostri sentimenti per il partner. Cupido vi colpirà con le sue frecce incantate e non ci sarà nessuno che potrà distogliere la vostra attenzione dalla persona amata. Deciderete di organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Forse, i vostri piani verranno rovinati da un evento imprevisto, ma troverete, comunque, il modo per condividere momenti appassionanti.

Avrete piena fiducia nella vostra relazione e questo vi porterà a sentirvi completi e soddisfatti.

Gemelli: attraverserete una giornata statica e monotona. Avrete molto su cui riflettere, ma ogni pensiero vi apparirà come una spada dalla lama appuntita. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di concentrarvi sulla vostra vita sociale.

Stringere nuovi legame e solidificare quelli vecchi vi consentirà di stare bene con voi stessi e con gli altri. Inoltre, avrete modo di fare delle esperienze emozionanti insieme. In amore, sentirete il bisogno di ricevere più affetto.

Cancro: vi sembrerà di essere stati colpiti da un terribile incantesimo: vivrete con distacco relazioni d'amicizia e amorose.

Ogni sentimento vi apparirà privo del suo scopo e preferirete concentrarvi su azioni pratiche che possano condurvi a risultati materiali. Tutto ciò sarà dovuto a una difesa interiore che vi siete costruiti verso il mondo esterno. Non ci sarà motivo di preoccuparsi perché, bene presto, qualcuno riuscirà a scalfire questa corazza.

Previsioni zodiacali di domenica 6 settembre: Leone nervoso e Scorpione impegnato

Leone: non sarà facile affrontare il nervosismo. Vi sentirete lunatici e poco inclini a collaborare con gli altri. Avrete voglia di chiudervi nella vostra camera e di smetterla di interagire con il mondo esterno. Sarà importante capire le cause di questo comportamento e non forzare le vostre azioni.

Nel giro di poco tempo, le cose miglioreranno e torneranno quelle di sempre. Potreste provare a fare affidamento sul vostro migliore amico o sulla vostra famiglia.

Vergine: qualcuno proverà a rendere questa giornata speciale. Sarà il momento di lasciarvi alle spalle tutte le difficoltà vissute a favore di un maggior equilibrio emotivo e mentale. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi solo sul vostro benessere e sulle emozioni positive. Trascorrere del tempo con i vostri cari vi consentirà di rimodellare la vostra scala delle priorità e di capire ciò che sarà davvero importante per voi. Attenzione a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia.

Bilancia: l'unica cosa che vi servirà sarà acquisire un po' di autostima.

Se ci riuscirete, vedrete il mondo attorno a voi cambiare. Sarete più sciolti nelle relazioni interpersonali e più determinati nel raggiungere i vostri obiettivi. Il partner vi sarà accanto e vi fornirà tutto il suo supporto. Forse, i suoi consigli non saranno molto utili alla causa, ma apprezzerete il gesto di volervi aiutare. Verso sera, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato: starà a voi gestirlo nel modo giusto!

Scorpione: avrete una giornata molto intensa davanti a voi. Nonostante sia un giorno tradizionalmente dedicato al relax, dovrete portare a termine numerosi impegni quotidiani. Lavorerete con grinta e non cederete alla pigrizia. Le persone che vi circonderanno non potranno fare a meno di ammirarvi per la vostra tenacia.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prendervi qualche ora solo per voi in modo da poter ricaricare le batterie per la settimana successiva.

Previsioni astrologiche del 6 settembre: Capricorno assonnato e cambiamenti per Pesci

Sagittario: dovrete fare affidamento solo sulla vostra forza interiore. Vi renderete conto che per superare determinate difficoltà non potrete chiedere consiglio a nessuno. Non sarà facile cambiare il vostro approccio, ma con un po' di impegno potrete ottenere ottimi risultati. In famiglia, potreste dover affrontare delle piccole discussioni. Sarà importante non innervosirvi e cercare di mettervi nei panni degli altri. Inoltre, il silenzio, a volte, è la migliore reazione.

Capricorno: vi sentirete travolti da una forte stanchezza. Avrete bisogno di riposare, ma i numerosi impegni vi impediranno di lasciarvi andare a un pisolino ristoratore. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a sfogare lo stress con piccole azioni quotidiane. Lo sport, lo yoga, attività artistiche potrebbero aiutarvi nel raggiungere il vostro scopo. Avrete modo di approfondire la relazione con il vostro partner, ma non riuscirete ancora ad ottenere la complicità desiderata.

Acquario: sarà tempo di mutamenti, ma dovrete lottare per riuscire ad adattarvi. La vostra pretesa di voler rimanere uguali ai vecchi tempi vi metterà in una posizione difficile. Dovrete fare un lungo percorso di accettazione che vi porterà a un'evoluzione interiore e a un diverso modo di relazionarvi con il mondo esterno.

Starà a voi provare a riportare la pace tra le mura domestiche: sarà un compito arduo, ma usando le parole giuste potreste ottenere dei grandi risultati.

Pesci: avvertirete il bisogno di modificare i vostri schemi mentali. Questo vi permetterà di inseguire i risultati sperati e di reagire meglio alle difficoltà quotidiane. Potreste dedicare questa domenica ai vostri amici. Saranno felicissimi di trascorrere del tempo con voi e di organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. La libertà sarà il vostro obiettivo principale perché vi renderete conto dell'importanza di un'indipendenza pratica ed emotiva.